Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: nuorisojaoston kokous 28.4.2026

28.4.2026 17:36:37 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti kokouksessaan 28.4.2026 myöntää toiminta- ja palkkausavustusta yhteensä 2 132 000 euroa helsinkiläisten nuorisojärjestöjen vuosittaisen toiminnan tueksi. Kasvua viime vuodesta on yhteensä 41 000 euroa.

Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.

Nuorisojaosto päätti muun muassa toiminta-ja palkkausavustuksesta vuodelle 2026

Vuonna 2026 toiminta-avustusta jaettiin 145 helsinkiläiselle nuorisoyhdistykselle tai yhdistyksen nuoriso-osastolle yhteensä 1 281 540 euroa. Toiminta-avustuksilla mahdollistetaan helsinkiläisten nuorisojärjestöjen sekä yhdistysten nuoriso-osastojen perustoimintaa: tänä vuonna muun muassa partiotoimintaa, haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukimahdollisuuksia ja nuorten yrittäjyyskokeiluja. Näiden lisäksi avustuksella tuetaan nuorten tulevaisuususkoa esimerkiksi yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien kautta.

Palkkausavustusta myönnetään yhdistyksen vakituisen henkilöstön palkkakulujen tueksi. Yhdistykseltä edellytetään korkeaa järjestäytymisen astetta, ja tyypillisesti palkkausavustusta saavilla yhdistyksillä on alaisuudessaan helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, -jaoksia, -osastoja tai vastaavia. Palkkausavustusta myönnettiin yhteensä 840 460 euroa 22 yhdistykselle. Vuonna 2026 toteutettiin myös kaikkien avustusta saavien tahojen toiminnan arviointi. Avustusta saaneiden tahojen lisäksi prosessissa oli mukana myös harkinnanvaraisesti mukaan valittuja palkkausavustusta hakeneita yhdistyksiä. Arviointiin osallistui yhteensä 26 yhdistystä.

Vuoden 2027 toiminta- ja palkkausavustus on haettavissa 15.12.2026 asti.

 

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

