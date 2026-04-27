Suomalaiset löytävät takaisin värien pariin – Hartelan kohde näyttää, että uudiskohde voi olla persoonallinen koti

Suomalainen sisustusmaku on vuosikymmeniä nojautunut neutraaleihin sävyihin ja varovaiseen estetiikkaan. Nyt ilmassa on muutos. Sisustussuunnittelijat ja värialan asiantuntijat kertovat, että pitkään valtavirtaa ollut valkoisuus on alkanut väistyä ja värit ovat löytämässä tiensä takaisin suomalaisiin koteihin.

Kruunuvuorenrannan Kajon asunnot D35 ja D36 on stailattu alusta loppuun sisustussuunnittelija Maikki Hevarin käsissä. Lähtökohtana oli luoda kaksi mahdollisimman erilaista kotia.

”Seinien ja kattojen sävy on yksi tilan tärkeimmistä elementeistä. Oikean tunnelman löytäminen kotona vaikuttaa hyvinvointiimme, ja maalaaminen on yksi helpoimmista ja edullisimmista tavoista muuttaa kodin ilmettä merkittävästi. Kun maalaaminen nähdään sisustamisena eikä pelkkänä remontoimisena, kodeista voidaan tehdä entistä persoonallisempia”, sanoo Wenla Nwajei Cover Storystä.

Kaksi tyyliä, kaksi tunnelmaa Kruunuvuorenrannassa



Old money – asunto D35 (103,5 m²)

Ajattomat sävyt, laadukkaat materiaalit ja harkitut yksityiskohdat. Tilava kolmio sopii pariskunnalle tai perheelle, joka etsii kotia kestävillä arvoilla. Seinät on viimeistelty Cover Storyn täyshimmeillä sävyillä: Sandy, Oscar, Tyyne ja Agatha.

Dopamiini – asunto D36 (45,5 m²)

Rohkeita väriyhdistelmiä, kirkkaita sävyjä ja iloa arjen keskellä. Parvellinen kaksio on ideaali yksinasuvalle tai pariskunnalle, joka haluaa kodin tuovan energiaa päivään.

Kajo sijaitsee Turumankadun varrella Helsingin Kruunuvuorenrannassa, kävelymatkan päässä merenrannasta. Kohteen ylimmistä asunnoista avautuvat näkymät merelle.

Kutsumme toimittajat tutustumaan stailattuihin asuntoihin toukokuun 2026 aikana. Vierailun sopimiseksi ota yhteyttä Hartelan viestintään. Yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa