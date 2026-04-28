Keski-Suomen hyvinvointialue hakee oikaisua vuoden 2025 lisärahoitushakemusta koskevaan päätökseen
28.4.2026 18:26:01 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 28.4. hakea oikaisua valtioneuvoston päätökseen, joka koskee vuoden 2025 lisärahoitushakemusta.
Keski-Suomen hyvinvointialue haki lisärahoitusta 46 miljoonaa euroa. Haettu summa vastaa hyvinvointialueen arviota vuoden 2025 rahoituksen vajeesta. Hyvinvointialue perusteli lisärahoituksen tarvetta sillä, että nykyinen rahoitustaso on rakenteellisesti riittämätön ja perustuu puutteelliseen tietopohjaan, mikä uhkaa lakisääteisiä palveluita. Valtioneuvosto hylkäsi lisärahoitushakemuksen.
Perusteluina oikaisuvaatimuksessa on, että valtioneuvoston päätöksessä ei ole asianmukaisesti arvioitu niitä keskeisiä seikkoja, jotka sekä päätöksen että valmistelumuistion lähtökohtien perusteella ovat ratkaisevia lisärahoituksen edellytysten kannalta. Näihin kuuluvat muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen menokehityksen olennainen hillintä, käytettävissä olevan tietopohjan puutteellisuus sekä hyvinvointialueen ministeriöohjauksen perusteella toteuttamat laaja-alaiset sopeutus- ja kehittämistoimenpiteet.
Samoin päätöksessä on sivuutettu yksilöidyt toimenpiteet, toimintaympäristön kustannustekijät sekä rahoitusjärjestelmän rakenteelliset tekijät, joiden yhteisvaikutus heikentää alueen rahoituksen riittävyyttä.
Aluehallitus sai katsauksen hyvinvointialueen tammi-maaliskuun toimintaan ja talouteen
Aluehallitus merkitsi tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1-3/2026 ja päätti esittää, että aluevaltuusto merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.
Hyvinvointialueen toimintakulut olivat tammi-maaliskuussa 4,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna samaan aikaan. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsi kiireettömissä tapauksissa keskimäärin noin kahdessa viikossa hoitotakuun ollessa kolme kuukautta. Hyvinvointialueen tämän vuoden talousarviossa on yhteensä 58,5 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta 96 prosenttisesti.
Neljännesvuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous on toteutumassa jopa talousarviota parempana. Neljännesvuosikatsauksessa ennustettu hienoinen ylijäämä johtuu valtion rahoituksen muutoksesta, konsernipalvelujen talouden toteutumisesta hienoisesti ylijäämäisenä ja uusista erikoissairaanhoidon sopeuttamistoimenpiteistä, joita arviointiryhmä on hyvinvointialueelta edellyttänyt ja joita valmistellaan keväällä päätettäviksi talousarviomuutoksiksi.
Hallintosääntöön esitetään muutoksia
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi hallintosääntöön muutoksia. Muutokset johtuvat muun muassa hyvinvointialuelakiin tulleista muutoksista. Nämä koskevat esimerkiksi valtuustoryhmien tukemista. Lisäksi Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja aikuisten sosiaalipalvelujen vastuualueen nimi muutetaan Perhe- ja sosiaalipalveluiksi ja aluevaltuuston kyselytunti olisi jatkossa aluevaltuustojen kokousten jälkeen. Muutokset on aiottu tuleman voimaan 1.6.
Selvitys pelastustoimen tilasta sisäministeriölle
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi saapuneen sisäministeriön toimenpidepyynnön sekä antoi selvityksen pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta sisäministeriölle ja Lupa- ja valvontavirastolle. Selvityksen pohjalta Lupa- ja valvontavirasto sekä sisäministeriö laativat hyvinvointialuekohtaiset sekä kansalliset asiantuntija-arviot pelastustoimen palveluiden tilasta.
Hyvinvointialueen on laadittava vuosittain selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan. Selvityksessä on kuvattava ja arvioitava, miten pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet sekä mahdolliset sisäministeriön antamat toimenpidesuositukset on otettu huomioon hyvinvointialueella. Lisäksi selvitykseen on sisällytettävä hyvinvointialueen alustava esitys investointisuunnitelman pelastustoimea koskevaksi osaksi.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Itä-Suomen yhteistyöalueen sopimuksen päivittämistä häiriö- ja poikkeusolojen osalta
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että voimassa olevan yhteistyösopimuksen tehdään lisäys, joka johtuu muuttuneesta lainsäädännöstä. Muuttuneen lainsäädännön myötä yhteistyösopimuksessa on sovittava muun muassa yhteistyöalueen hyvinvointialueiden yhteisistä perusteista valmiuden säätelyn tasoissa ja hälytysjärjestelyissä ja menettelyistä eri valmiuden säätelyn tasoilla sekä esimerkiksi periaatteista, joilla yhteistyöalueen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja voidaan käyttää toisella yhteistyöalueella tai kansallisesti.
Koska valmiuteen ja varautumiseen liittyvät asiat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä, aluehallitus hyväksyisi ne erillisellä liitteellä aluevaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti.
Muut asiat
Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koskee virkasuhteen oikaisuvaatimusta.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus.
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Lisätietoja:
Jani Ylälehto, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 922 636, jani.ylalehto(at)hyvaks.fi
Piia Vuorela, hyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot toistaiseksi erityisavustaja Jenni Laihon välityksellä, p. 040 669 4640, jenni.laiho(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
