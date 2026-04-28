Keski-Suomen hyvinvointialue hakee oikaisua vuoden 2025 lisärahoitushakemusta koskevaan päätökseen

Keski-Suomen hyvinvointialue haki lisärahoitusta 46 miljoonaa euroa. Haettu summa vastaa hyvinvointialueen arviota vuoden 2025 rahoituksen vajeesta. Hyvinvointialue perusteli lisärahoituksen tarvetta sillä, että nykyinen rahoitustaso on rakenteellisesti riittämätön ja perustuu puutteelliseen tietopohjaan, mikä uhkaa lakisääteisiä palveluita. Valtioneuvosto hylkäsi lisärahoitushakemuksen.

Perusteluina oikaisuvaatimuksessa on, että valtioneuvoston päätöksessä ei ole asianmukaisesti arvioitu niitä keskeisiä seikkoja, jotka sekä päätöksen että valmistelumuistion lähtökohtien perusteella ovat ratkaisevia lisärahoituksen edellytysten kannalta. Näihin kuuluvat muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen menokehityksen olennainen hillintä, käytettävissä olevan tietopohjan puutteellisuus sekä hyvinvointialueen ministeriöohjauksen perusteella toteuttamat laaja-alaiset sopeutus- ja kehittämistoimenpiteet.

Samoin päätöksessä on sivuutettu yksilöidyt toimenpiteet, toimintaympäristön kustannustekijät sekä rahoitusjärjestelmän rakenteelliset tekijät, joiden yhteisvaikutus heikentää alueen rahoituksen riittävyyttä.

Aluehallitus sai katsauksen hyvinvointialueen tammi-maaliskuun toimintaan ja talouteen

Aluehallitus merkitsi tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1-3/2026 ja päätti esittää, että aluevaltuusto merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.

Hyvinvointialueen toimintakulut olivat tammi-maaliskuussa 4,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna samaan aikaan. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsi kiireettömissä tapauksissa keskimäärin noin kahdessa viikossa hoitotakuun ollessa kolme kuukautta. Hyvinvointialueen tämän vuoden talousarviossa on yhteensä 58,5 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta 96 prosenttisesti.

Neljännesvuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous on toteutumassa jopa talousarviota parempana. Neljännesvuosikatsauksessa ennustettu hienoinen ylijäämä johtuu valtion rahoituksen muutoksesta, konsernipalvelujen talouden toteutumisesta hienoisesti ylijäämäisenä ja uusista erikoissairaanhoidon sopeuttamistoimenpiteistä, joita arviointiryhmä on hyvinvointialueelta edellyttänyt ja joita valmistellaan keväällä päätettäviksi talousarviomuutoksiksi.

Hallintosääntöön esitetään muutoksia

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi hallintosääntöön muutoksia. Muutokset johtuvat muun muassa hyvinvointialuelakiin tulleista muutoksista. Nämä koskevat esimerkiksi valtuustoryhmien tukemista. Lisäksi Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja aikuisten sosiaalipalvelujen vastuualueen nimi muutetaan Perhe- ja sosiaalipalveluiksi ja aluevaltuuston kyselytunti olisi jatkossa aluevaltuustojen kokousten jälkeen. Muutokset on aiottu tuleman voimaan 1.6.

Selvitys pelastustoimen tilasta sisäministeriölle

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi saapuneen sisäministeriön toimenpidepyynnön sekä antoi selvityksen pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta sisäministeriölle ja Lupa- ja valvontavirastolle. Selvityksen pohjalta Lupa- ja valvontavirasto sekä sisäministeriö laativat hyvinvointialuekohtaiset sekä kansalliset asiantuntija-arviot pelastustoimen palveluiden tilasta.

Hyvinvointialueen on laadittava vuosittain selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan. Selvityksessä on kuvattava ja arvioitava, miten pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet sekä mahdolliset sisäministeriön antamat toimenpidesuositukset on otettu huomioon hyvinvointialueella. Lisäksi selvitykseen on sisällytettävä hyvinvointialueen alustava esitys investointisuunnitelman pelastustoimea koskevaksi osaksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Itä-Suomen yhteistyöalueen sopimuksen päivittämistä häiriö- ja poikkeusolojen osalta

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että voimassa olevan yhteistyösopimuksen tehdään lisäys, joka johtuu muuttuneesta lainsäädännöstä. Muuttuneen lainsäädännön myötä yhteistyösopimuksessa on sovittava muun muassa yhteistyöalueen hyvinvointialueiden yhteisistä perusteista valmiuden säätelyn tasoissa ja hälytysjärjestelyissä ja menettelyistä eri valmiuden säätelyn tasoilla sekä esimerkiksi periaatteista, joilla yhteistyöalueen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja voidaan käyttää toisella yhteistyöalueella tai kansallisesti.

Koska valmiuteen ja varautumiseen liittyvät asiat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä, aluehallitus hyväksyisi ne erillisellä liitteellä aluevaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti.

Muut asiat

Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon, joka koskee virkasuhteen oikaisuvaatimusta.

Esityslista ja pöytäkirja

