Osuuskauppa Arinan uusi edustajisto on valittu – Yli 55 000 asiakasomistajaa äänesti Arinan vaaleissa

– Vaalitulos osoittaa, että asiakasomistajat haluavat olla mukana osuuskauppansa arjessa. Asiakasomistajien keskuudestaan valitsema edustajisto on meille tärkeä keskustelukumppani ja vaikuttaja. Odotan avointa vuoropuhelua osuuskaupan toiminnasta ja uskon, että nyt valittu edustajisto tarjoaa siihen vahvan ja monipuolisen pohjan, toimitusjohtaja Reima Loukkola sanoo.

Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 55 708 kertaa. Äänestäneistä 59,1 prosenttia äänesti verkossa, 40,9 % postitse. Tyhjiä ääniä vaaleissa annettiin 85 kappaletta ja hylättyjä ääniä 108 kappaletta.

Arinan asiakasomistajat valitsivat 236 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Edustajistoon valitut ovat 18–83-vuotiaita, keski-iältään 54,6 vuotta. Valituista 40 oli naisia, 25 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on joukossa 36. Edustajistoon äänestetyistä 2 ehdokasta on päättänyt jatkaa Arinan hallintoneuvostossa, minkä johdosta edustajistoon valittiin heidän tilallensa varajäsenet.

Vaalien äänikuningatar on Mari Hiltula (850 ääntä) Kemistä. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Heli Trög (732 ääntä, uusi) Keminmaalta ja Heidi Jauhojärvi (689 ääntä, uusi) Rovaniemeltä. Suoralla vaalitavalla kolmatta kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon vaadittiin pienimmillään 282 ääntä.

Valmennuksen kautta asiakasomistajien arjen ääniksi

Nyt valittu uusi edustajisto on toimivaltainen heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen. Virallisesti edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa valmennuksella 22.–24.5. Oulussa. Valmennusviikonlopun päättää edustajiston 1. sääntömääräinen kevätkokous. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja nyt valittavan edustajiston toimintakausi on 2026-2030.



Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä, sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajiston jäsenten tärkein rooli on kuitenkin toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan huolehtien siitä, että asiakasomistajien ideat ja toiveet palveluiden kehittämiseksi tulevat kuulluiksi.

Äänestäneiden kesken arvottiin ”Vuoden ruoat” ‑pääpalkinnot



Arinan asiakasomistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa pääpalkintoina oli kaksi 5000 euron arvoista ”Vuoden ruoat”-palkintoa. Lisäksi arvottiin 65 kpl S-ryhmän 100 € lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, minkä jälkeen voittajat julkaistaan arina.fi/vaalit vaalisivuilla.

Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät löytyvät oheisesta liitteestä.



EDUSTAJISTOON VALITUT HENKILÖT

Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä jäsenalueittain:



Jäsenalue 1



Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja 8 Lotta Ellonen 621 Uusi Oulu 120 Minna Väänänen 620 Uusi Oulu 109 Miia Turpeinen 614 Uusi Oulu 40 Marja-Leena Kemppainen 607 Oulu 14 Janika Harju 604 Oulu 56 Latekoe Lawson Hellu 597 Uusi Oulu 37 Pekka Kainua 563 Oulu 28 Antti Huttu-Hiltunen 517 Oulu Luopuu edustajiston jäsenyydestä ja jatkaa hallintoneuvostossa 71 Anneli Näppä 502 Oulu 3 Tuula Ala-Aho 478 Oulu 57 Anna-Kaisa Lepistö 468 Uusi Oulu 21 Rauno Hekkala 453 Oulu 65 Katja Määttä 445 Uusi Oulu 51 Pentti Kuukasjärvi 440 Oulu Järjestys arvottu 73 Kirsimaria Pakonen 440 Ii Järjestys arvottu 95 Reijo Sallinen 403 Oulu 80 Marja-Liisa Pylväs 400 Oulu 26 Marko Honkalampi 387 Oulu 29 Katri Hyvärinen 382 Uusi Muhos 55 Jari Latvala 364 Uusi Oulu 10 Annemari Enojärvi 341 Oulu 103 Eero Suomela 335 Muhos 22 Suvi Helanen 319 Uusi Oulu 12 Heli-Hannele Haapaniemi 315 Uusi Ii 119 Jasmin Vähäkangas 307 Uusi Oulu 101 Jukka Sihvonen 305 Uusi Oulu 15 Yrjö Harju 294 Oulu Järjestys arvottu 61 Sirkka-Liisa Mikkonen 294 Uusi Oulu Järjestys arvottu 53 Aatu Kärkkäinen 292 Uusi Oulu 97 Mikko Salmi 284 Uusi Oulu 5 Chidozie Martins Ashabelem 282 Uusi Oulu 87 Anne Riepula 280 Ii Nousee edustajistoon 1. varasijalta Antti Huttu-Hiltusen luopuessa edustajiston jäsenyydestä

Jäsenalue 2

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja 132 Pasi Parkkila 490 Raahe 122 Hanne Aho 465 Uusi Siikalatva 126 Aimo Karppinen 454 Raahe 139 Esa Ylisirniö 405 Raahe 138 Pyry Suonsivu 372 Uusi Raahe

Jäsenalue 3

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja 156 Jussi Ylitalo 521 Uusi Tyrnävä 140 Maria Hannula 470 Uusi Liminka 142 Minna Huusari 416 Uusi Kempele 154 Johanna Sankilampi 388 Uusi Kempele 143 Soile Jarva 342 Uusi Kempele

Jäsenalue 4

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja 160 Mari Hiltula 850 Kemi 182 Heli Trög 732 Uusi Keminmaa 183 Tarmo Uusitalo 542 Pello 185 Arto Vähänikkilä 520 Uusi Tornio 168 Raija Lummi 468 Tornio 161 Sauli Hyöppinen 467 Tornio 162 Teija Jestilä 466 Kemi 186 Eero Ylitalo 432 Pello 173 Pirkko Pehkonen 397 Uusi Kemi 178 Saija Revonniemi 391 Uusi Tornio

Jäsenalue 5

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja 198 Heidi Jauhojärvi 689 Uusi Rovaniemi 190 Auri Haataja 563 Uusi Pudasjärvi 202 Miikka Keränen 361 Uusi Rovaniemi 201 Petri Keihäskoski 355 Rovaniemi Järjestys arvottu 200 Seija Karvo 355 Rovaniemi Järjestys arvottu 207 Annukka Kurvinen 353 Rovaniemi 221 Mirja Stålnacke 333 Rovaniemi 220 Minna Soudunsaari 312 Uusi Rovaniemi 189 Viivi Haarahiltunen 297 Uusi Ranua 196 Elina Holm 295 Rovaniemi 192 Piia Hanni 291 Uusi Rovaniemi

Jäsenalue 6