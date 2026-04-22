Osuuskauppa Arinan uusi edustajisto on valittu – Yli 55 000 asiakasomistajaa äänesti Arinan vaaleissa

28.4.2026 20:01:50 EEST | Osuuskauppa Arina | Tiedote

S‑vaalilautakunta on julkistanut Osuuskauppa Arinan kevään 2026 osuuskauppavaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 55 708 asiakasomistajaa, ja äänestysprosentti oli 27,6 prosenttia (- 4,6 %). Edustajistoon valittiin 65 jäsentä, jotka toimivat arjen ääninä ja viestinviejinä Arinan hallinnon ja asiakasomistajien välillä. Edustajistoon valitut ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu arina.fi/vaalit vaalisivuilla. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta.

Arinan uusi edustajisto aloittaa toimikautensa kokoontumalla toukokuussa valmennusviikonloppuun ja 1. kokoukseen.

– Vaalitulos osoittaa, että asiakasomistajat haluavat olla mukana osuuskauppansa arjessa. Asiakasomistajien keskuudestaan valitsema edustajisto on meille tärkeä keskustelukumppani ja vaikuttaja. Odotan avointa vuoropuhelua osuuskaupan toiminnasta ja uskon, että nyt valittu edustajisto tarjoaa siihen vahvan ja monipuolisen pohjan, toimitusjohtaja Reima Loukkola sanoo.

Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 55 708 kertaa. Äänestäneistä 59,1 prosenttia äänesti verkossa, 40,9 % postitse. Tyhjiä ääniä vaaleissa annettiin 85 kappaletta ja hylättyjä ääniä 108 kappaletta.

Arinan asiakasomistajat valitsivat 236 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Edustajistoon valitut ovat 18–83-vuotiaita, keski-iältään 54,6 vuotta. Valituista 40 oli naisia, 25 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on joukossa 36. Edustajistoon äänestetyistä 2 ehdokasta on päättänyt jatkaa Arinan hallintoneuvostossa, minkä johdosta edustajistoon valittiin heidän tilallensa varajäsenet.

Vaalien äänikuningatar on Mari Hiltula (850 ääntä) Kemistä. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Heli Trög (732 ääntä, uusi) Keminmaalta ja Heidi Jauhojärvi (689 ääntä, uusi) Rovaniemeltä. Suoralla vaalitavalla kolmatta kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon vaadittiin pienimmillään 282 ääntä.

Valmennuksen kautta asiakasomistajien arjen ääniksi

Nyt valittu uusi edustajisto on toimivaltainen heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen. Virallisesti edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa valmennuksella 22.–24.5. Oulussa. Valmennusviikonlopun päättää edustajiston 1. sääntömääräinen kevätkokous. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja nyt valittavan edustajiston toimintakausi on 2026-2030.

Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä, sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajiston jäsenten tärkein rooli on kuitenkin toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan huolehtien siitä, että asiakasomistajien ideat ja toiveet palveluiden kehittämiseksi tulevat kuulluiksi.

Äänestäneiden kesken arvottiin ”Vuoden ruoat” pääpalkinnot

Arinan asiakasomistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa pääpalkintoina oli kaksi 5000 euron arvoista ”Vuoden ruoat”-palkintoa. Lisäksi arvottiin 65 kpl S-ryhmän 100 € lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, minkä jälkeen voittajat julkaistaan arina.fi/vaalit vaalisivuilla.

Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät löytyvät oheisesta liitteestä.


EDUSTAJISTOON VALITUT HENKILÖT

Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä jäsenalueittain:

Jäsenalue 1

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja
8 Lotta Ellonen 621 Uusi Oulu  
120 Minna Väänänen 620 Uusi Oulu  
109 Miia Turpeinen 614 Uusi Oulu  
40 Marja-Leena Kemppainen 607   Oulu  
14 Janika Harju 604   Oulu  
56 Latekoe Lawson Hellu 597 Uusi Oulu  
37 Pekka Kainua 563   Oulu  
28 Antti Huttu-Hiltunen 517   Oulu Luopuu edustajiston jäsenyydestä ja jatkaa hallintoneuvostossa
71 Anneli Näppä 502   Oulu  
3 Tuula Ala-Aho 478   Oulu  
57 Anna-Kaisa Lepistö 468 Uusi Oulu  
21 Rauno Hekkala 453   Oulu  
65 Katja Määttä 445 Uusi Oulu  
51 Pentti Kuukasjärvi 440   Oulu Järjestys arvottu
73 Kirsimaria Pakonen 440   Ii Järjestys arvottu
95 Reijo Sallinen 403   Oulu  
80 Marja-Liisa Pylväs 400   Oulu  
26 Marko Honkalampi 387   Oulu  
29 Katri Hyvärinen 382 Uusi Muhos  
55 Jari Latvala 364 Uusi Oulu  
10 Annemari Enojärvi 341   Oulu  
103 Eero Suomela 335   Muhos  
22 Suvi Helanen 319 Uusi Oulu  
12 Heli-Hannele Haapaniemi 315 Uusi Ii  
119 Jasmin Vähäkangas 307 Uusi Oulu  
101 Jukka Sihvonen 305 Uusi Oulu  
15 Yrjö Harju 294   Oulu Järjestys arvottu
61 Sirkka-Liisa Mikkonen 294 Uusi Oulu Järjestys arvottu
53 Aatu Kärkkäinen 292 Uusi Oulu  
97 Mikko Salmi 284 Uusi Oulu  
5 Chidozie Martins Ashabelem 282 Uusi Oulu  
87 Anne Riepula 280   Ii Nousee edustajistoon 1. varasijalta Antti Huttu-Hiltusen luopuessa edustajiston jäsenyydestä

Jäsenalue 2

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja
132 Pasi Parkkila 490   Raahe  
122 Hanne Aho 465 Uusi Siikalatva  
126 Aimo Karppinen 454   Raahe  
139 Esa Ylisirniö 405   Raahe  
138 Pyry Suonsivu 372 Uusi Raahe  

Jäsenalue 3

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja
156 Jussi Ylitalo 521 Uusi Tyrnävä  
140 Maria Hannula 470 Uusi Liminka  
142 Minna Huusari 416 Uusi Kempele  
154 Johanna Sankilampi 388 Uusi Kempele  
143 Soile Jarva 342 Uusi Kempele  

Jäsenalue 4

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja
160 Mari Hiltula 850   Kemi  
182 Heli Trög 732 Uusi Keminmaa  
183 Tarmo Uusitalo 542   Pello  
185 Arto Vähänikkilä 520 Uusi Tornio  
168 Raija Lummi 468   Tornio  
161 Sauli Hyöppinen 467   Tornio  
162 Teija Jestilä 466   Kemi  
186 Eero Ylitalo 432   Pello  
173 Pirkko Pehkonen 397 Uusi Kemi  
178 Saija Revonniemi 391 Uusi Tornio  

Jäsenalue 5

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja
198 Heidi Jauhojärvi 689 Uusi Rovaniemi  
190 Auri Haataja 563 Uusi Pudasjärvi  
202 Miikka Keränen 361 Uusi Rovaniemi  
201 Petri Keihäskoski 355   Rovaniemi Järjestys arvottu
200 Seija Karvo 355   Rovaniemi Järjestys arvottu
207 Annukka Kurvinen 353   Rovaniemi  
221 Mirja Stålnacke 333   Rovaniemi  
220 Minna Soudunsaari 312 Uusi Rovaniemi  
189 Viivi Haarahiltunen 297 Uusi Ranua  
196 Elina Holm 295   Rovaniemi  
192 Piia Hanni 291 Uusi Rovaniemi  

Jäsenalue 6

Ehdokasnumero Etunimi Sukunimi Äänimäärä Uusi Kotikunta Lisätietoja
234 Kristina Malova 516 Uusi Sodankylä  
236 Katja Nyyssölä 414 Uusi Inari  
233 Mikko Maijala 371   Sodankylä Luopuu edustajiston jäsenyydestä ja jatkaa hallintoneuvostossa
231 Janne Hannola 358 Uusi Inari Nousee edustajistoon 1. varasijalta Mikko Maijalan luopuessa edustajiston jäsenyydestä

Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.

Hiukkavaaran ja Zeniitin S-marketit vahvistavat kasvavien alueiden päivittäispalveluja– modernit myymälät palvelevat asiakkaita laajoilla valikoimilla ja edullisella hintatasolla10.3.2026 07:56:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Arina avaa torstaina 12.3. klo 10 kaksi uutta S-market-yksikköä: S-market Hiukkavaaran Ouluun ja S-market Zeniitin Kempeleeseen. Uudet, moderneilla palveluilla varustetut myymälät tarjoavat laajat valikoimat, sujuvan asioinnin ja energiatehokkaat ratkaisut kasvavien alueiden asukkaiden arkea helpottamaan.

Arinan vuoden 2025 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin – Vuoden päällikkö -tunnustus S-market Herkun Niko Pothille19.2.2026 13:42:12 EET | Tiedote

Osuuskauppa Arina palkitsi vuoden 2025 parhaat työryhmät ja esihenkilöt Oulussa järjestetyillä päällikköpäivillä. Osuuskauppa Arinassa palkitaan vuosittain esihenkilöt ja työryhmät, jotka ovat onnistuneet esimerkillisesti asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen ja sujuvan arjen vahvistamisessa, sekä kaupallisuuden johtamisessa. Arinan vuoden 2025 päälliköksi valittu Niko Poth tunnetaan välittävänä ja läsnä olevana esihenkilönä, joka on johdonmukaisella ja tavoitteellisella otteellaan saavuttanut yhdessä S-market Herkun tiimin kanssa asiakkaiden luottamuksen.

Arinan vuosi 2025: Palvelut kehittäminen siivitti asiakasomistajien määrän ja hyödyt ennätyslukemiin12.2.2026 09:00:05 EET | Tiedote

Vuosi 2025 oli Arinalle vahvan kasvun aikaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi yli 7 500 jäsenellä, asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja luottamus Arinan palveluihin vahvistui entisestään. Palveluja käytettiin aktiivisesti, mikä näkyi myös maksettujen etujen määrässä: bonuksia ja maksutapaetua palautettiin asiakasomistajille ennätykselliset 39,5 miljoonaa euroa. Arinan strategian ytimessä oleva ihmisen keskiössä -ajattelu näkyi arjessa sujuvampana asiakaskokemuksena ja kehittyvänä palveluverkostona. Henkilöstölle se tarkoitti vakaata työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kehitystä. Vuoden merkittävä onnistuminen oli kuitenkin asiakkaiden ja asiakasomistajien kasvanut aktiivisuus: he käyttivät palveluja aiempaa enemmän, kokivat ne entistä toimivammiksi ja olivat mukana rakentamassa Arinasta parempaa arjen kumppania. Samalla he mahdollistivat pohjoisen elinvoimaa ja uusia investointeja.

