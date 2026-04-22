Osuuskauppa Arinan uusi edustajisto on valittu – Yli 55 000 asiakasomistajaa äänesti Arinan vaaleissa
28.4.2026 20:01:50 EEST | Osuuskauppa Arina | Tiedote
S‑vaalilautakunta on julkistanut Osuuskauppa Arinan kevään 2026 osuuskauppavaalien tuloksen. Äänioikeutta käytti 55 708 asiakasomistajaa, ja äänestysprosentti oli 27,6 prosenttia (- 4,6 %). Edustajistoon valittiin 65 jäsentä, jotka toimivat arjen ääninä ja viestinviejinä Arinan hallinnon ja asiakasomistajien välillä. Edustajistoon valitut ja kaikkien ehdokkaiden äänimäärät on julkaistu arina.fi/vaalit vaalisivuilla. S-vaalilautakunta kiittää asiamiehiä, ehdokkaita ja äänestäjiä aktiivisuudesta.
– Vaalitulos osoittaa, että asiakasomistajat haluavat olla mukana osuuskauppansa arjessa. Asiakasomistajien keskuudestaan valitsema edustajisto on meille tärkeä keskustelukumppani ja vaikuttaja. Odotan avointa vuoropuhelua osuuskaupan toiminnasta ja uskon, että nyt valittu edustajisto tarjoaa siihen vahvan ja monipuolisen pohjan, toimitusjohtaja Reima Loukkola sanoo.
Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 55 708 kertaa. Äänestäneistä 59,1 prosenttia äänesti verkossa, 40,9 % postitse. Tyhjiä ääniä vaaleissa annettiin 85 kappaletta ja hylättyjä ääniä 108 kappaletta.
Arinan asiakasomistajat valitsivat 236 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen edustajiston 6 eri jäsenalueelta. Edustajistoon valitut ovat 18–83-vuotiaita, keski-iältään 54,6 vuotta. Valituista 40 oli naisia, 25 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on joukossa 36. Edustajistoon äänestetyistä 2 ehdokasta on päättänyt jatkaa Arinan hallintoneuvostossa, minkä johdosta edustajistoon valittiin heidän tilallensa varajäsenet.
Vaalien äänikuningatar on Mari Hiltula (850 ääntä) Kemistä. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Heli Trög (732 ääntä, uusi) Keminmaalta ja Heidi Jauhojärvi (689 ääntä, uusi) Rovaniemeltä. Suoralla vaalitavalla kolmatta kertaa toteutetuissa vaaleissa edustajistoon vaadittiin pienimmillään 282 ääntä.
Valmennuksen kautta asiakasomistajien arjen ääniksi
Nyt valittu uusi edustajisto on toimivaltainen heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen. Virallisesti edustajisto aloittaa 4-vuotiskautensa valmennuksella 22.–24.5. Oulussa. Valmennusviikonlopun päättää edustajiston 1. sääntömääräinen kevätkokous. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja nyt valittavan edustajiston toimintakausi on 2026-2030.
Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä, sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Edustajiston jäsenten tärkein rooli on kuitenkin toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan huolehtien siitä, että asiakasomistajien ideat ja toiveet palveluiden kehittämiseksi tulevat kuulluiksi.
Äänestäneiden kesken arvottiin ”Vuoden ruoat” ‑pääpalkinnot
Arinan asiakasomistajat osallistuivat äänestyksen yhteydessä vaaliarvontaan, jossa pääpalkintoina oli kaksi 5000 euron arvoista ”Vuoden ruoat”-palkintoa. Lisäksi arvottiin 65 kpl S-ryhmän 100 € lahjakorttia. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, minkä jälkeen voittajat julkaistaan arina.fi/vaalit vaalisivuilla.
Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät löytyvät oheisesta liitteestä.
EDUSTAJISTOON VALITUT HENKILÖT
Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt lopullisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä jäsenalueittain:
Jäsenalue 1
|Ehdokasnumero
|Etunimi
|Sukunimi
|Äänimäärä
|Uusi
|Kotikunta
|Lisätietoja
|8
|Lotta
|Ellonen
|621
|Uusi
|Oulu
|120
|Minna
|Väänänen
|620
|Uusi
|Oulu
|109
|Miia
|Turpeinen
|614
|Uusi
|Oulu
|40
|Marja-Leena
|Kemppainen
|607
|Oulu
|14
|Janika
|Harju
|604
|Oulu
|56
|Latekoe
|Lawson Hellu
|597
|Uusi
|Oulu
|37
|Pekka
|Kainua
|563
|Oulu
|28
|Antti
|Huttu-Hiltunen
|517
|Oulu
|Luopuu edustajiston jäsenyydestä ja jatkaa hallintoneuvostossa
|71
|Anneli
|Näppä
|502
|Oulu
|3
|Tuula
|Ala-Aho
|478
|Oulu
|57
|Anna-Kaisa
|Lepistö
|468
|Uusi
|Oulu
|21
|Rauno
|Hekkala
|453
|Oulu
|65
|Katja
|Määttä
|445
|Uusi
|Oulu
|51
|Pentti
|Kuukasjärvi
|440
|Oulu
|Järjestys arvottu
|73
|Kirsimaria
|Pakonen
|440
|Ii
|Järjestys arvottu
|95
|Reijo
|Sallinen
|403
|Oulu
|80
|Marja-Liisa
|Pylväs
|400
|Oulu
|26
|Marko
|Honkalampi
|387
|Oulu
|29
|Katri
|Hyvärinen
|382
|Uusi
|Muhos
|55
|Jari
|Latvala
|364
|Uusi
|Oulu
|10
|Annemari
|Enojärvi
|341
|Oulu
|103
|Eero
|Suomela
|335
|Muhos
|22
|Suvi
|Helanen
|319
|Uusi
|Oulu
|12
|Heli-Hannele
|Haapaniemi
|315
|Uusi
|Ii
|119
|Jasmin
|Vähäkangas
|307
|Uusi
|Oulu
|101
|Jukka
|Sihvonen
|305
|Uusi
|Oulu
|15
|Yrjö
|Harju
|294
|Oulu
|Järjestys arvottu
|61
|Sirkka-Liisa
|Mikkonen
|294
|Uusi
|Oulu
|Järjestys arvottu
|53
|Aatu
|Kärkkäinen
|292
|Uusi
|Oulu
|97
|Mikko
|Salmi
|284
|Uusi
|Oulu
|5
|Chidozie
|Martins Ashabelem
|282
|Uusi
|Oulu
|87
|Anne
|Riepula
|280
|Ii
|Nousee edustajistoon 1. varasijalta Antti Huttu-Hiltusen luopuessa edustajiston jäsenyydestä
Jäsenalue 2
|Ehdokasnumero
|Etunimi
|Sukunimi
|Äänimäärä
|Uusi
|Kotikunta
|Lisätietoja
|132
|Pasi
|Parkkila
|490
|Raahe
|122
|Hanne
|Aho
|465
|Uusi
|Siikalatva
|126
|Aimo
|Karppinen
|454
|Raahe
|139
|Esa
|Ylisirniö
|405
|Raahe
|138
|Pyry
|Suonsivu
|372
|Uusi
|Raahe
Jäsenalue 3
|Ehdokasnumero
|Etunimi
|Sukunimi
|Äänimäärä
|Uusi
|Kotikunta
|Lisätietoja
|156
|Jussi
|Ylitalo
|521
|Uusi
|Tyrnävä
|140
|Maria
|Hannula
|470
|Uusi
|Liminka
|142
|Minna
|Huusari
|416
|Uusi
|Kempele
|154
|Johanna
|Sankilampi
|388
|Uusi
|Kempele
|143
|Soile
|Jarva
|342
|Uusi
|Kempele
Jäsenalue 4
|Ehdokasnumero
|Etunimi
|Sukunimi
|Äänimäärä
|Uusi
|Kotikunta
|Lisätietoja
|160
|Mari
|Hiltula
|850
|Kemi
|182
|Heli
|Trög
|732
|Uusi
|Keminmaa
|183
|Tarmo
|Uusitalo
|542
|Pello
|185
|Arto
|Vähänikkilä
|520
|Uusi
|Tornio
|168
|Raija
|Lummi
|468
|Tornio
|161
|Sauli
|Hyöppinen
|467
|Tornio
|162
|Teija
|Jestilä
|466
|Kemi
|186
|Eero
|Ylitalo
|432
|Pello
|173
|Pirkko
|Pehkonen
|397
|Uusi
|Kemi
|178
|Saija
|Revonniemi
|391
|Uusi
|Tornio
Jäsenalue 5
|Ehdokasnumero
|Etunimi
|Sukunimi
|Äänimäärä
|Uusi
|Kotikunta
|Lisätietoja
|198
|Heidi
|Jauhojärvi
|689
|Uusi
|Rovaniemi
|190
|Auri
|Haataja
|563
|Uusi
|Pudasjärvi
|202
|Miikka
|Keränen
|361
|Uusi
|Rovaniemi
|201
|Petri
|Keihäskoski
|355
|Rovaniemi
|Järjestys arvottu
|200
|Seija
|Karvo
|355
|Rovaniemi
|Järjestys arvottu
|207
|Annukka
|Kurvinen
|353
|Rovaniemi
|221
|Mirja
|Stålnacke
|333
|Rovaniemi
|220
|Minna
|Soudunsaari
|312
|Uusi
|Rovaniemi
|189
|Viivi
|Haarahiltunen
|297
|Uusi
|Ranua
|196
|Elina
|Holm
|295
|Rovaniemi
|192
|Piia
|Hanni
|291
|Uusi
|Rovaniemi
Jäsenalue 6
|Ehdokasnumero
|Etunimi
|Sukunimi
|Äänimäärä
|Uusi
|Kotikunta
|Lisätietoja
|234
|Kristina
|Malova
|516
|Uusi
|Sodankylä
|236
|Katja
|Nyyssölä
|414
|Uusi
|Inari
|233
|Mikko
|Maijala
|371
|Sodankylä
|Luopuu edustajiston jäsenyydestä ja jatkaa hallintoneuvostossa
|231
|Janne
|Hannola
|358
|Uusi
|Inari
|Nousee edustajistoon 1. varasijalta Mikko Maijalan luopuessa edustajiston jäsenyydestä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Latolahallintoneuvoston puheenjohtajaPuh:+358 40 558 1495antti.latola@norralaw.fi
Minna Salonenhenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:+358 40 569 0980minna.l.salonen@sok.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uusi S-market Levi vahvistaa alueen päivittäispalveluja – moderni myymälä tuo Levin alueelle laajat valikoimat ja helpon asioinnin22.4.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Arina avaa uuden S-market Levin torstaina 23.4.2026. Noin 9,5 miljoonan euron investointi tuo Levin alueelle modernin ja asiakaslähtöisesti suunnitellun päivittäistavarakaupan, jossa sujuva asiointi, arjen helppous ja alueen erityispiirteet ovat keskiössä.
Osuuskauppa Arina mukaan Oulun elämysareena- ja Raksila-hankkeen kehitystyöhön22.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Arina on solminut yhteistyösopimuksen SRV:n ja Trevian Asset Managementin kanssa Oulun elämysareenan ja Raksilan alueen kehittämiseen liittyen. Yhteistyö tukee Raksilan alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja tähtää merkittävään Oulun vetovoimaa vahvistavan elinvoimahankkeen edistämiseen.
Hiukkavaaran ja Zeniitin S-marketit vahvistavat kasvavien alueiden päivittäispalveluja– modernit myymälät palvelevat asiakkaita laajoilla valikoimilla ja edullisella hintatasolla10.3.2026 07:56:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina avaa torstaina 12.3. klo 10 kaksi uutta S-market-yksikköä: S-market Hiukkavaaran Ouluun ja S-market Zeniitin Kempeleeseen. Uudet, moderneilla palveluilla varustetut myymälät tarjoavat laajat valikoimat, sujuvan asioinnin ja energiatehokkaat ratkaisut kasvavien alueiden asukkaiden arkea helpottamaan.
Arinan vuoden 2025 parhaat työryhmät ja päälliköt palkittiin – Vuoden päällikkö -tunnustus S-market Herkun Niko Pothille19.2.2026 13:42:12 EET | Tiedote
Osuuskauppa Arina palkitsi vuoden 2025 parhaat työryhmät ja esihenkilöt Oulussa järjestetyillä päällikköpäivillä. Osuuskauppa Arinassa palkitaan vuosittain esihenkilöt ja työryhmät, jotka ovat onnistuneet esimerkillisesti asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen ja sujuvan arjen vahvistamisessa, sekä kaupallisuuden johtamisessa. Arinan vuoden 2025 päälliköksi valittu Niko Poth tunnetaan välittävänä ja läsnä olevana esihenkilönä, joka on johdonmukaisella ja tavoitteellisella otteellaan saavuttanut yhdessä S-market Herkun tiimin kanssa asiakkaiden luottamuksen.
Arinan vuosi 2025: Palveluiden kehittäminen siivitti asiakasomistajien määrän ja hyödyt ennätyslukemiin12.2.2026 09:00:05 EET | Tiedote
Vuosi 2025 oli Arinalle vahvan kasvun aikaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi yli 7 500 jäsenellä, asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja luottamus Arinan palveluihin vahvistui entisestään. Palveluja käytettiin aktiivisesti, mikä näkyi myös maksettujen etujen määrässä: bonuksia ja maksutapaetua palautettiin asiakasomistajille ennätykselliset 39,5 miljoonaa euroa. Arinan strategian ytimessä oleva ihmisen keskiössä -ajattelu näkyi arjessa sujuvampana asiakaskokemuksena ja kehittyvänä palveluverkostona. Henkilöstölle se tarkoitti vakaata työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kehitystä. Vuoden merkittävä onnistuminen oli kuitenkin asiakkaiden ja asiakasomistajien kasvanut aktiivisuus: he käyttivät palveluja aiempaa enemmän, kokivat ne entistä toimivammiksi ja olivat mukana rakentamassa Arinasta parempaa arjen kumppania. Samalla he mahdollistivat pohjoisen elinvoimaa ja uusia investointeja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme