Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 28.4. kokouksen päätöstiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 28.4. kokouksen ennakkotiedote 24.4.2026 13:33:40 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 28. huhtikuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa toimialan vuoden ensimmäistä talouden ja toiminnan ennustetta, Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistä lastensuojelun palvelujen hankintaa, päiväkeskuspalvelun hankintaa päihteiden käyttäjille sekä keskustan seniorikeskuksen tarveselvitystä.