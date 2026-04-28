S-Pankki lanseeraa uuden kestävää työelämää edistävän rahaston

S-Pankin uusi vaikuttavuusrahasto tukee kestävän työelämän toteutumista rahoittamalla erilaisia koulutukseen, työllisyyteen ja työurien pidentämiseen tähtääviä hankkeita. Rahaston kohteena ovat vaikuttavuusperusteiset sopimukset, joita rahasto solmii esimerkiksi kuntien sekä erilaisten julkisten organisaatioiden kanssa.

“Käytännössä investoimme sijoittajilta kerättyjä varoja julkisen sektorin toimijoiden haasteiden ratkaisuun. Konkreettiset teot voivat olla esimerkiksi mielenterveyskuntoutujan tukeminen takaisin työelämään tai työkykyä heikentävien sairauksien ennalta ehkäiseminen ja siten työkyvyn ylläpitäminen. Rahaston piiriin mahtuu paljon erilaisia työllistämiseen tähtääviä hankkeita”, S-Pankin vaikuttavuussijoitusten ohjelmajohtaja Samir Omar kertoo.

Yhteiskunnallisia haasteita ratkotaankin yhä useammin myös sijoitusvaroin: vaikuttavuussijoitusten tarkoituksena on saada aikaan mitattavissa olevaa sosiaalista vaikuttavuutta ja sen myötä taloudellista tuottoa.

“Yhteiskuntaamme kohdistuu tällä hetkellä monia muutospaineita julkisen talouden ollessa mittavien säästöpaineiden alla samalla, kun työttömyysluvut nousevat ja haasteet monilla hyvinvoinnin osa-alueilla kasvavat”, Omar kuvaa.

Vaikuttavuussijoituksissa tuotto perustuu aina riippumattomasti todennettuun vaikuttavuuteen ja konkreettisiin tuloksiin.

“Sijoittaminen kannattaa valjastaa myös yhteisen hyvän tekemiseen ja sille on yhteiskunnassamme tällä hetkellä valtava kysyntä. Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan investoinneilla voidaan saada aikaiseksi sekä hyvää että tuottoja”, Omar sanoo.

Vaikuttavuussijoituksista pitkä kokemus ja taustalla aiemmat onnistumiset

S-Pankki on edelläkävijä vaikuttavuussijoituksissa Pohjoismaissa. Pankilla on entuudestaan useampi vaikuttavuusrahasto, joista esimerkiksi Työ-SIB tähtää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämiseen, ja Lapset-SIB lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Aiemmista vaikuttavuussijoituksista S-Pankilla onkin vahvaa näyttöä sekä vaikuttavuuden ja siten myös tuottojen osalta. S-Pankin vaikuttavuussijoitusrahastot ovat tuottaneet tähän mennessä yhteiskunnallista vaikuttavuutta jo yli 150 miljoonaa euroa.

“Rahastojemme rahoittamien hankkeiden kautta on tuettu jo yli 10 000 henkilön työllistymistä ja yli 6 500 on työllistynyt suoraan hankkeidemme kautta. Sekä Lapset-SIB että Työ-SIB ovat myös molemmat saavuttamassa tavoitellun tuoton sijoittajille”, Omar kertoo.

Aiempi kokemus työllistämisen ja koulutuksen osalta luovat hyvän pohjan uudelle rahastolle.

“Tavoittelemme merkittävän kokoista rahastoa, jonka avulla voimme tehdä aidosti vaikuttavaa työtä työllisyyden tukemiseksi. S-Pankissa haluamme luoda kestävää kasvua sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Tämä rahasto on osoitus siitä parhaimmillaan”, Omar summaa.

Uusi rahasto on jo saanut Finanssivalvonnalta toimintaluvan ja se on aloittanut toimintansa 31.3.2026. Rahaston tavoitekoko on 30-50 miljoonaa euroa. Alustavia sitoumuksia sillä on jo noin 10 miljoonan euron edestä. Kyseessä on suljettu ky-muotoinen rahasto, joka on tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille. Rahaston hankekokonaisuuksien toiminnan koordinointia hoitaa S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy.

Tärkeää tietoa:

Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy hoitaa rahaston hankekokonaisuuksien toiminnan koordinointia.