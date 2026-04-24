Juomavesi on keitettävä Pohjois-Espoon alueella

HSY:n hallituksen päätökset 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin 24.4.2026 10:17:15 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannuksen ja kapasiteetinnoston hankesuunnitelman päivitys - etäluettavat vesimittarit ja niihin sopivat takaiskuventtiilit hankitaan Effectio Oy:ltä, LoRaWAN Kamstrup A/S Finland:lta ja Kaiko Oy:ltä - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vedenottamon saneerauksen rakennusurakoitsijaksi valittiin Peab Industri Oy - Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraamisen urakoitsijaksi valittiin Tieluiska Oy - 140-770 litran jäteastiat hankitaan Finncont Ympäristötuotteet Oy:ltä ja Molok Oy:ltä. Hallitus sai tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen, josta käy ilmi maankäyttösektorin hiilivarastot ja -taseet. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: