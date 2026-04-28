Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Aluevaltuusto keskusteli valtuustoaloitteiden teemoista sekä kielellisten oikeuksien toteutumisesta

28.4.2026 21:53:11 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kansalliskielilautakunnan antaman selvityksen siitä, miten aluevaltuuston vuoden 2025 päätökset ovat vaikuttaneet kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen alueella. Länsi-Uudellamaalla asuu yli 56 000 ruotsinkielistä asukasta. Palvelujen kehittämistä jatketaan kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksessa esitettyjen kehittämisehdotusten pohjalta.

— Ruotsinkielisten palvelujen edelleen kehittäminen kansalliskielilautakunnan evästysten mukaisesti parantaa alueellamme kielivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, vahvistaa luottamusta ja parantaa palvelujen saavutettavuutta. Luontevan kaksikielisen kieli-ilmapiirin tukeminen myös työn arjessa on meidän hyvinvointialueemme asukkaiden ja työntekijöiden rikkaus, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.  

Aluevaltuusto keskusteli kokouksessaan aluehallituksen antamista vastauksista useisiin valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat keskeisiä hyvinvointialueen toimintaan, palvelujen laatuun, yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Valtuustoaloitteiden aiheina olivat:

- työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunta hyvinvointialueen hankinnoissa ja alihankintaketjuissa

- raskausmyrkytyksen hoitopolku

- neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen

- hyvinvointituntien käyttöönotto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijöille

- “kenttäsairaalan” perustaminen lasten terveyden ja koulutyön turvaamiseksi

- yksinäisten päivän viettäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

- ikääntyneiden palveluiden laatu

- ruotsinkieliset vammaispalvelut hyvinvointialueella

- lasten ja nuorten tukisuhdeostoja korvaavien palvelujen toimivuus

- ikääntyneiden arvokas kohtelu ja turvallinen hoito

- vaativaa käyttäytymistä ja monialaisia haasteita omaavien lasten tukeminen

- ikääntyneiden palveluasumisen saatavuus ruotsiksi Espoossa

- ikäihmisten hoivapalveluiden tilanne ja valvonta alueella, sekä

- sopimuspalokuntia koskeva valtuustoaloite.

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset ja merkitsi valtuustoaloitteiden vastaukset tiedoksi.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuevaltuusto

Yhteyshenkilöt

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Välfärdsområdesfullmäktige diskuterade fullmäktigemotioner och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna28.4.2026 21:59:14 EEST | Tiedote

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade anteckna för kännedom nationalspråksnämndens redogörelse för konsekvenserna av välfärdsområdesfullmäktiges beslut 2025 för hur de språkliga rättigheterna förverkligas i området. Västra Nyland har 56 000 svenskspråkiga invånare. Utvecklingen av tjänsterna fortsätter utifrån förslagen i nationalspråksnämndens årsberättelse.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
