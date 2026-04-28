Aluevaltuusto keskusteli valtuustoaloitteiden teemoista sekä kielellisten oikeuksien toteutumisesta
28.4.2026 21:53:11 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kansalliskielilautakunnan antaman selvityksen siitä, miten aluevaltuuston vuoden 2025 päätökset ovat vaikuttaneet kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen alueella. Länsi-Uudellamaalla asuu yli 56 000 ruotsinkielistä asukasta. Palvelujen kehittämistä jatketaan kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksessa esitettyjen kehittämisehdotusten pohjalta.
— Ruotsinkielisten palvelujen edelleen kehittäminen kansalliskielilautakunnan evästysten mukaisesti parantaa alueellamme kielivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, vahvistaa luottamusta ja parantaa palvelujen saavutettavuutta. Luontevan kaksikielisen kieli-ilmapiirin tukeminen myös työn arjessa on meidän hyvinvointialueemme asukkaiden ja työntekijöiden rikkaus, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.
Aluevaltuusto keskusteli kokouksessaan aluehallituksen antamista vastauksista useisiin valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat keskeisiä hyvinvointialueen toimintaan, palvelujen laatuun, yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Valtuustoaloitteiden aiheina olivat:
- työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunta hyvinvointialueen hankinnoissa ja alihankintaketjuissa
- raskausmyrkytyksen hoitopolku
- neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen
- hyvinvointituntien käyttöönotto Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työntekijöille
- “kenttäsairaalan” perustaminen lasten terveyden ja koulutyön turvaamiseksi
- yksinäisten päivän viettäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella
- ikääntyneiden palveluiden laatu
- ruotsinkieliset vammaispalvelut hyvinvointialueella
- lasten ja nuorten tukisuhdeostoja korvaavien palvelujen toimivuus
- ikääntyneiden arvokas kohtelu ja turvallinen hoito
- vaativaa käyttäytymistä ja monialaisia haasteita omaavien lasten tukeminen
- ikääntyneiden palveluasumisen saatavuus ruotsiksi Espoossa
- ikäihmisten hoivapalveluiden tilanne ja valvonta alueella, sekä
- sopimuspalokuntia koskeva valtuustoaloite.
Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset ja merkitsi valtuustoaloitteiden vastaukset tiedoksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Välfärdsområdesfullmäktige diskuterade fullmäktigemotioner och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna28.4.2026 21:59:14 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade anteckna för kännedom nationalspråksnämndens redogörelse för konsekvenserna av välfärdsområdesfullmäktiges beslut 2025 för hur de språkliga rättigheterna förverkligas i området. Västra Nyland har 56 000 svenskspråkiga invånare. Utvecklingen av tjänsterna fortsätter utifrån förslagen i nationalspråksnämndens årsberättelse.
