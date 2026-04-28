Välfärdsområdesfullmäktige diskuterade fullmäktigemotioner och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna

— Vidareutvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna enligt nationalspråksnämndens anvisningar bättrar på likvärdigheten för språkminoriteterna i vårt område, stärker förtroendet och förbättrar tillgången till tjänster. Att stödja ett naturligt tvåspråkig språkklimat även i det vardagliga arbetet är en rikedom för invånarna och de anställda i vårt område, säger Mervi Katainen, som är ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige.

På sammanträdet diskuterade välfärdsområdesfullmäktige välfärdsområdesstyrelsens svar på ett flertal fullmäktigemotioner, som gällde frågor med anknytning till välfärdsområdets väsentliga verksamhet, servicekvalitet, likvärdighet och säkerhet. Ämnena för fullmäktigemotionerna var:

- bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel i välfärdsområdets upphandlingar och underleverantörskedjor

- vårdstigen för preeklampsi

- en intensifiering av samarbetet mellan rådgivningen och småbarnspedagogiken

- införande av friskvårdstimmar för personalen inom Västra Nylands välfärdsområde

- inrättande av ett "fältsjukhus" för att trygga barnens hälsa och skolarbete

- firande av De ensammas dag i Västra Nylands välfärdsområde

- kvaliteten på tjänster för äldre

- den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet

- fungerande av tjänsterna som ersätter köp av stödrelationer för barn och unga

- ett värdigt bemötande och en trygg vård för äldre personer

- stöd för barn med utmanande beteende och sektorsövergripande utmaningar

- tillgången till serviceboende för äldre på svenska i Esbo

- situationen och tillsynen inom äldreomsorgen samt

- avtalsbrandkårerna.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslagen och antecknade svaren på fullmäktigemotionerna för kännedom.