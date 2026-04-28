Välfärdsområdesfullmäktige diskuterade fullmäktigemotioner och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna
28.4.2026 21:59:14 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade anteckna för kännedom nationalspråksnämndens redogörelse för konsekvenserna av välfärdsområdesfullmäktiges beslut 2025 för hur de språkliga rättigheterna förverkligas i området. Västra Nyland har 56 000 svenskspråkiga invånare. Utvecklingen av tjänsterna fortsätter utifrån förslagen i nationalspråksnämndens årsberättelse.
— Vidareutvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna enligt nationalspråksnämndens anvisningar bättrar på likvärdigheten för språkminoriteterna i vårt område, stärker förtroendet och förbättrar tillgången till tjänster. Att stödja ett naturligt tvåspråkig språkklimat även i det vardagliga arbetet är en rikedom för invånarna och de anställda i vårt område, säger Mervi Katainen, som är ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige.
På sammanträdet diskuterade välfärdsområdesfullmäktige välfärdsområdesstyrelsens svar på ett flertal fullmäktigemotioner, som gällde frågor med anknytning till välfärdsområdets väsentliga verksamhet, servicekvalitet, likvärdighet och säkerhet. Ämnena för fullmäktigemotionerna var:
- bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel i välfärdsområdets upphandlingar och underleverantörskedjor
- vårdstigen för preeklampsi
- en intensifiering av samarbetet mellan rådgivningen och småbarnspedagogiken
- införande av friskvårdstimmar för personalen inom Västra Nylands välfärdsområde
- inrättande av ett "fältsjukhus" för att trygga barnens hälsa och skolarbete
- firande av De ensammas dag i Västra Nylands välfärdsområde
- kvaliteten på tjänster för äldre
- den svenskspråkiga funktionshinderservicen i välfärdsområdet
- fungerande av tjänsterna som ersätter köp av stödrelationer för barn och unga
- ett värdigt bemötande och en trygg vård för äldre personer
- stöd för barn med utmanande beteende och sektorsövergripande utmaningar
- tillgången till serviceboende för äldre på svenska i Esbo
- situationen och tillsynen inom äldreomsorgen samt
- avtalsbrandkårerna.
Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslagen och antecknade svaren på fullmäktigemotionerna för kännedom.
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Aluevaltuusto keskusteli valtuustoaloitteiden teemoista sekä kielellisten oikeuksien toteutumisesta28.4.2026 21:53:11 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kansalliskielilautakunnan antaman selvityksen siitä, miten aluevaltuuston vuoden 2025 päätökset ovat vaikuttaneet kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen alueella. Länsi-Uudellamaalla asuu yli 56 000 ruotsinkielistä asukasta. Palvelujen kehittämistä jatketaan kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksessa esitettyjen kehittämisehdotusten pohjalta.
Först i Finland – en egenföretagande läkare inom offentliga tjänster öppnar en egen servicepunkt27.4.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
En egenföretagande läkare vid Västra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet vid servicepunkten i Karislojo den 4 maj. Det är första gången i Finland som en egenföretagande läkare tillhandahåller offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i egna lokaler.
Ensimmäisenä Suomessa – julkisten palvelujen ammatinharjoittajalääkäri avaa oman palvelupisteen27.4.2026 07:50:00 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ammatinharjoittajalääkäri aloittaa Karjalohjan palvelupisteessä 4. toukokuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun ammatinharjoittajalääkäri tuottaa julkisia terveyspalveluja omissa tiloissaan.
