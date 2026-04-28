Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto
28.4.2026 22:31:03 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistaisessa arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 55 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi suurvoitto Suomesta.
Eurojackpotin kierroksen 18/2026 tiistain oikea rivi on 19, 20, 41, 43, 46 sekä tähtinumerot 5 ja 7.
5+1-tuloksia löytyi kolme kappaletta ja niillä voitti hieman yli puoli miljoonaa euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Hollantiin.
5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja yksi myös meiltä Suomesta. Kotkalainen nettipelaaja nappasi rivillään 143 090,30 euroa. Muut voitot matkasivat Latviaan, Viroon, Ruotsiin ja kaksi kappaletta Saksaan.
Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 5 0 4 8 8 2 3. Kahdesta ylimmästä voittoluokasta ei löytynyt yhtään osumaa.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 9, 15, 18, 39, 40 ja lisänumero 8. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi 16 297 kappaletta.
Tiistain Lomatonnin voittorivi on Budapest 37. Lomatonneja lähti jakoon kahdeksan kappaletta.
