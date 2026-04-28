Veikkaus Oy

Suomeen jälleen Eurojackpotin suurvoitto

28.4.2026 22:31:03 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistaisessa arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 55 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi suurvoitto Suomesta.

Henkilö pitää kädessään älypuhelinta, jonka näytöllä on rahapelikuvakkeita ja palkintosummia.

Eurojackpotin kierroksen 18/2026 tiistain oikea rivi on 19, 20, 41, 43, 46 sekä tähtinumerot 5 ja 7.

5+1-tuloksia löytyi kolme kappaletta ja niillä voitti hieman yli puoli miljoonaa euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan ja yksi Hollantiin.

5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja yksi myös meiltä Suomesta. Kotkalainen nettipelaaja nappasi rivillään 143 090,30 euroa. Muut voitot matkasivat Latviaan, Viroon, Ruotsiin ja kaksi kappaletta Saksaan.

Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 5 0 4 8 8 2 3. Kahdesta ylimmästä voittoluokasta ei löytynyt yhtään osumaa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 9, 15, 18, 39, 40 ja lisänumero 8. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja löytyi 16 297 kappaletta.

Tiistain Lomatonnin voittorivi on Budapest 37. Lomatonneja lähti jakoon kahdeksan kappaletta.

Avainsanat

Veikkauseurojackpotjokerilomatonnimilli

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat


Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
