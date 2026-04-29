Sellpy Trendiraportti: Kevät vauhdittaa kysyntää Suomessa – sesonkiuutuudet, nostalgia ja uudet leikkaukset kärjessä
29.4.2026 12:00:00 EEST | Sellpy | Tiedote
Tuore hakudata paljastaa, että suomalaisten muotimieltymykset elävät vahvasti kevään ja kesän lähestyessä. Kysyntää ohjaavat nyt erityisesti sesonkituotteet, kevyemmät materiaalit ja naiselliset klassikot, joiden rinnalla nostalgiset 90- ja 2000-lukujen vaikutteet vahvistavat otettaan.
Tämän hetken haetuimmat
Suomalaisten hakukäyttäytymisessä korostuvat juuri nyt tietyt avaintuotteet:
- Kevättakit: Tasaisen vahva kysyntä läpi kevään.
- Ballerinat: Selvä hitti jalkinemuodissa.
- Kukkamekot: Nousussa oleva kausisuosikki.
Trendianalyysi: Suomalaiset panostavat nyt sesonkipukeutumiseen. Kevättakit ja kevyemmät asukokonaisuudet dominoivat hakuja, mutta samalla ajattomat, naiselliset klassikot pitävät pintansa vuodesta toiseen.
Nopeimmin kasvavat trendit (vuositasolla)
Tietyt kategoriat ovat kasvattaneet suosiotaan huimasti viime vuoteen verrattuna:
- Lyhyt trenssitakki: +500% (≈ 6 kertaa enemmän kuin viime vuonna)
- Farkkutakki (naiset): +189% (≈ 2,9 kertaa enemmän)
- Caprit: +167% (≈ 2,7 kertaa enemmän)
- Chimi-aurinkolasit: +154% (≈ 2,5 kertaa enemmän)
Trendianalyysi: Takit ja yläosat, erityisesti trenssit ja denim, ovat kevään ehdottomia kulmakiviä. Samaan aikaan Y2K-vaikutteet, kuten caprit, tekevät paluuta, ja aurinkolasien kaltaiset asusteet alkavat kiinnostaa kuluttajia.
Suurin noste juuri nyt
Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna joidenkin hakusanojen kasvu on ollut suorastaan räjähdysmäistä:
- Kevättakki: +2 300% (≈ 24 kertaa enemmän)
- Kesätoppi: +991% (≈ 11 kertaa enemmän)
- Caprit: +957% (≈ 10,6 kertaa enemmän)
- Chimi aurinkolasit: +876% (≈ 9,8 kertaa enemmän)
Trendianalyysi: Kevään saapuminen näkyy välittömästi datassa. Suomalaiset reagoivat sään lämpenemiseen poikkeuksellisen nopeasti päivittämällä vaatekaappinsa vastaamaan alkavaa sesonkia.
Mitkä trendit nousevat kokonaisuutena?
Laajemmassa mittakaavassa useat tyylit ja merkit vahvistavat asemiaan:
- Loaferit: Jatkuvasti kasvava suosio jalkineissa.
- Levi’s ja Levi’s 501: Brändiuskollisuus näkyy vahvana hakuna.
- Matala vyötärö (Low waist): Leikkaus, joka muuttaa parhaillaan housumuotia.
- 90- ja 2000-luvut: Selkeä nostalginen suuntaus ohjaa valintoja.
Suhteellisesti nopein kasvu:
- 2000s topit: +1342% (≈ 14,4 kertaa enemmän)
- Caprihousut: +884% (≈ 9,8 kertaa enemmän)
- Matala vyötärö (low waist): +121% (≈ 2,2 kertaa enemmän)
- Loaferit: +79% (≈ 1,8 kertaa enemmän)
Trendianalyysi: Nostalgia, ja erityisesti 2000-luvun alun muoti, hallitsee markkinaa. Tämä näkyy niin materiaaleissa kuin muuttuvissa silueteissa, joissa matala vyötärö ja rento istuvuus haastavat aiemmat trendit.
