SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Marttila: Miksi Helsingin ja Uudenmaan asukkaiden sote-palveluista leikataan eniten?
29.4.2026 08:20:53 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus esittää hyvinvointialueiden rahoitusmalliin muutoksia, jotka kohdistavat kohtuuttomia rahoitusleikkauksia Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueelle ja Helsinkiin. Eilen (28.4.) eduskunnan lähetekeskustelussa olleessa lakiesityksessä hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamiseksi esitetään yhteensä 390 miljoonan euron leikkauksia vuoden 2029 tasossa ja ne kohdistuvat erityisesti Helsinkiin ja Länsi-Uudellemaalle. Esityksessä Helsingiltä leikataan 93 miljoonaa euroa, Länsi-Uudeltamaalta 66 miljoonaa.
Esitys on epäreilu ja väärä signaali alueille, jotka ovat sopeuttaneet talouttaan muita nopeammin, sanovat SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Helena Marttila. Sekä Helsinki että Länsi‑Uusimaa ovat alueita, joissa väestönkasvu, monikielisyys ja sosioekonomiset erot lisäävät palvelujen järjestämisen kustannuksia. Alueet kantavat suurta vastuuta myös ruotsinkielisistä palveluista.
”Länsi‑Uusimaa on tehnyt sen, mitä lainsäätäjä on edellyttänyt: sopeuttanut taloutensa ja uudistanut palveluja nopeammin kuin muut alueet. Nyt hallitus esittää yli 60 miljoonan leikkausta rangaistuksena tästä työstä. Helsinkiin ja Länsi-Uusimaalle kohdistuvat leikkaukset osuvat vääjäämättä myös HUSiin, joka kantaa valtakunnallistakin vastuuta erikoissairaanhoidosta”, Marttila huomauttaa.
”Ihmettelen, miten Helsingin ja Uudenmaan edunvalvonta on näin heikossa jamassa, vaikka neljästä hallituspuolueesta kahden puolueen puheenjohtaja tulee Uudeltamaalta ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeri Helsingistä. Valtiovarainministerin painava salkku on Kirkkonummella ja Espoon sekä Helsingin valtapuolue kokoomus pääministeripuolueena”, Heinäluoma kummeksuu.
”Hallitus ajaa julkista terveydenhuoltoa kriisiin leikkaamalla rahoitusta toistuvasti. Nyt hallitus esittää lähes 390 miljoonan euron leikkauksia julkiseen terveydenhuoltoon. Samalla Orpon hallitus antaa yksityiseen terveydenhuoltoon lisää rahaa lähes 500 miljoonan euron edestä. Mitä jos tämäkin raha olisi annettu hyvinvointialueille?” Heinäluoma kysyy.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Viitanen: Perussuomalaiset lupasivat suojella pienituloisia - nyt sama puolue heikentää heidän asemaansa työelämässä28.4.2026 09:50:08 EEST | Tiedote
Perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja, ettei pienituloisilta leikata ja että työntekijöiden oikeuksia puolustetaan. Nyt hallituksen linjaukset kertovat toista: sama puolue on mukana päätöksissä, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa ja lisäävät epävarmuutta työelämässä SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen ihmettelee.
Sote-valiokunnan oppositio vastaa Helsingin Sanomien etusivulla sote-alan ammattiliittojen esittämään vetoomukseen poliisilaista27.4.2026 15:53:25 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitot Suomen Lääkäriliitto, Tehy, Talentian ja SuPer ovat tänään 27.4.2026 julkaisseet Helsingin Sanomien etusivulla vetoomuksen koskien hallituksen poliisilakia, jonka tarkoituksena on laajentaa poliisin ja muiden viranomaisten tiedonsaantioikeutta liittyen asiointiin sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Sote-valiokunnan oppositio yhtyy vetoomukseen. Lakiesitystä on muutettava ja vaadimme myös hallituspuolueita toimimaan asiassa ja kuuntelemaan ammattiliittoja.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen: Eroa, Orpo, vai etkö tunne tulosvastuun käsitettä?26.4.2026 15:41:52 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpo vähättelee ylimielisesti opposition perusteltuja vaatimuksia pääministerin erosta. Tosiasia on, että Orpon-Purran hallitus on epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan.
SDP:n Heinäluoma: Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla?26.4.2026 13:02:31 EEST | Tiedote
Perussuomalaisten petettyjen vaalilupausten lista on roima, varsinkin pienituloisten suomalaisten puolustamisen osalta. Puolueen puheenjohtaja, saksiministeri Riikka Purra puhui lauantaina Ylen Ykkösaamussa pahasti ohi totuuden, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma jyrähtää.
SDP:n Heinäluoma vaatii ilmastotavoitteista kiinni pitämistä ja uutta luontolakia26.4.2026 10:13:21 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen menetetyn hallituskauden jälkeen ilmastopolitiikkaan tarvitaan tekoja. SDP pitää kiinni siitä, että Suomen on oltava hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuonna 2035 ja ilmastopolitiikan on oltava ennakoitavaa. SDP:n poliittinen ohjelma lähtee siitä, että ilmastotyö ja talouskasvu ovat yhdistettävissä, sanoo SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
