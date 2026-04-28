SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Marttila: Miksi Helsingin ja Uudenmaan asukkaiden sote-palveluista leikataan eniten?

Esitys on epäreilu ja väärä signaali alueille, jotka ovat sopeuttaneet talouttaan muita nopeammin, sanovat SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Helena Marttila. Sekä Helsinki että Länsi‑Uusimaa ovat alueita, joissa väestönkasvu, monikielisyys ja sosioekonomiset erot lisäävät palvelujen järjestämisen kustannuksia. Alueet kantavat suurta vastuuta myös ruotsinkielisistä palveluista.

”Länsi‑Uusimaa on tehnyt sen, mitä lainsäätäjä on edellyttänyt: sopeuttanut taloutensa ja uudistanut palveluja nopeammin kuin muut alueet. Nyt hallitus esittää yli 60 miljoonan leikkausta rangaistuksena tästä työstä. Helsinkiin ja Länsi-Uusimaalle kohdistuvat leikkaukset osuvat vääjäämättä myös HUSiin, joka kantaa valtakunnallistakin vastuuta erikoissairaanhoidosta”, Marttila huomauttaa.

”Ihmettelen, miten Helsingin ja Uudenmaan edunvalvonta on näin heikossa jamassa, vaikka neljästä hallituspuolueesta kahden puolueen puheenjohtaja tulee Uudeltamaalta ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeri Helsingistä. Valtiovarainministerin painava salkku on Kirkkonummella ja Espoon sekä Helsingin valtapuolue kokoomus pääministeripuolueena”, Heinäluoma kummeksuu.

”Hallitus ajaa julkista terveydenhuoltoa kriisiin leikkaamalla rahoitusta toistuvasti. Nyt hallitus esittää lähes 390 miljoonan euron leikkauksia julkiseen terveydenhuoltoon. Samalla Orpon hallitus antaa yksityiseen terveydenhuoltoon lisää rahaa lähes 500 miljoonan euron edestä. Mitä jos tämäkin raha olisi annettu hyvinvointialueille?” Heinäluoma kysyy.





