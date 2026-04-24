Seikkailuun ilman varavirtalähdettä – HONOR 600

Kun seikkailu kutsuu, pakkaa kevyesti ja koe enemmän. Uusi HONOR 600 -sarja on luotu sukupolvelle, joka arvostaa kokemuksia ja haluaa tallentaa ne ilman kompromisseja. Tämän kaiken mahdollistaa kaksi perusasiaa, joista matkalla ei tingitä: koko päivän kestävä akku ja poikkeuksellisen monipuolinen kamera.

Virtaa seikkailuihin

HONOR 600 -sarja asettaa kestävyyden etusijalle. Luokkansa johtava 6 400 mAh:n akku yhdessä älykkään AI Battery Scheduling Engine -virranhallintajärjestelmän kanssa takaa virtaa useaksi päiväksi navigointiin, valokuvaukseen ja sosiaalisen median käyttöön.

Kun virtaa tarvitaan nopeasti lisää, 80 watin HONOR SuperCharge -pikalataus lataa akun hetkessä. HONOR 600 Pro -mallin 50 watin langaton pikalataus ja 27 watin käänteinen lataus puolestaan mahdollistavat virran jakamisen kaverin puhelimelle tai kuulokkeille vaikkapa festareilla tai rannalla.

Matkakamera, joka mahtuu taskuun

HONOR 600 -sarjan kamerajärjestelmä on rakennettu aitoja reissutilanteita varten. Sen ytimessä on 200 megapikselin ultratarkka yökamera, joka on suunniteltu säilyttämään yksityiskohdat ja luonnolliset värit hämärässä – täydellinen iltakävelyille ja nuotiohetkiin. Lisäksi HONOR 600 Pro -mallin 50 megapikselin periskooppitelekamera tuo kaukaisetkin kohteet lähelle jopa 120-kertaisella zoomilla.

Tekoälyominaisuudet, kuten AI Kuvasta videoksi 2.0, muuttavat vaellus- ja kaupunkikuvat elokuvamaisiksi leikkeiksi, jotta voit viettää vähemmän aikaa hotellilla editoiden ja enemmän aikaa seikkaillen.

Täydellinen matkakumppani

Ohut ja hienostunut muotoilu tekee HONOR 600 -sarjan puhelimista mukavan käyttää ja helpon sujauttaa reppuun. Erittäin kirkas 6,57 tuuman näyttö takaa, että kohteet näkyvät selkeästi myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Tämä yhdistelmä ei ole vain joukko ominaisuuksia, vaan lupaus vapaudesta liikkua kevyesti, kuvata rajoituksetta ja elää täysillä hetkessä.

Hinta ja saatavuus

HONOR 600 ja HONOR 600 Pro tulevat myyntiin Suomessa 4. toukokuuta 2026. Molemmat mallit sisältävät HONORin kuuden vuoden päivitystuen (6+6 vuotta).

HONOR 600

Hinta ja muisti: 699 euroa (8+256 Gt)

699 euroa (8+256 Gt) Värit: Orange (Oranssi), Matte Black (Mattamusta)



HONOR 600 Pro

Hinta ja muisti: 1 099 euroa (12+512 Gt)

1 099 euroa (12+512 Gt) Värit: White Gold (Mattavalkoinen), Matte Black (Mattamusta)



Lanseerausedut

Myynnin alkaessa laitteiden ostajille on tarjolla kattava paketti etuja:

Kaupanpäällinen (vain HONOR 600 Pro): HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta.

HONOR 600 Pron ostajat saavat kaupan päälle HONOR Pad X8b -tabletin (etu koskee 4.5.–7.6.2026 välillä ostettuja laitteita ja lunastetaan erikseen honorhetki.fi -sivustolta. HONOR Care+ -näyttöturva: Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.[i]

Molempien mallien ostajat saavat 12 kuukauden ajaksi turvan, joka kattaa yhden näyttölasin tai takakannen korjauksen veloituksetta.[i] Google AI Pro -kokeilu: Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.[ii]

Kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso Google AI Pro -palveluun.[ii] HONOR Image-to-video 2.0: Ostajat saavat käyttöönsä laajan paketin krediittejä, joilla voi luoda videoita tekoälyn avulla.[iii]

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/

[i] Etu aktivoituu automaattisesti liitettäessä laite verkkoon. Tutustu Care+ -palveluun ja ehtoihin täällä: https://www.honor.com/fi/support/screen-protection/.

[ii] Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla: https://www.honor.com/fi/phones/honor-600/.

[iii] Tutustu ehtoihin ja palvelukuvaukseen tuotesivulla: https://www.honor.com/fi/phones/honor-600/.