LEAN-rakentamisen päivät 2026: Näin Lean konkretisoituu rakennushankkeissa teoriasta käytäntöön
29.4.2026 14:02:10 EEST | RIL ry | Tiedote
Lean-rakentaminen vähentää hukkaa eli kasvattaa hankkeiden arvoa. Lean-ajattelulla on vähennetty hukkaa rakennusalalla jopa 20–60 % perinteisiin toimintatapoihin verrattuna. Lean ei ole yksittäinen työkalu, vaan tapa ajatella, johtaa ja tehdä työtä yhdessä. Onnistumiset näkyvät parempana rakentamisen laatuna, toimivampana yhteistyönä ja yritysten parempana tuloksena.
Lean-ajattelu on jo muuttanut tapaa johtaa ja toteuttaa rakennushankkeita. Nyt katse on käytännön tuloksissa.
“Rakennusala tarvitsee uudistumista, mutta muutos ei synny pelkillä uusilla työkaluilla. Se syntyy siitä, että opimme paremmin ymmärtämään toisiamme ja toimimaan yhdessä uudella tavalla kohti hankkeen tavoitteita. Lean tarjoaa tähän ajattelumallin, joka yhdistää ihmiset, prosessit ja työkalut – ja siksi sen merkitys korostuu juuri nyt, kun haemme suuntaa koko toimialan kehittämiselle”, LCI Finland Oy:n toiminnanjohtaja, Hannu Ratamäki huomauttaa.
LEAN-rakentamisen päivät 2026 kokoaa Helsinkiin kahdeksi päiväksi alan kehittäjät, johtajat ja käytännön tekijät. Tapahtumassa kuullaan, miten Lean-ajattelu muuntuu strategiasta arjen tekemiseksi. Tämän takaavat lukuisat kotimaiset sekä muutamat kansainväliset alan huippuasiantuntijat, jotka kertovat onnistuneiden esimerkkien, tutkimuksen ja kansainvälisten näkökulmien kautta parhaat keinot lean-ajattelun konkretiasta.
”Kaikkia puheenvuorojen pitäjiä ja moderaattoreita yhdistää halu jakaa omia esimerkkejään ja kokemuksiaan sekä yhteistä teemaamme ”Ymmärrys yhdistää”. Olemme huomioineet lean-ajattelun mukaisesti edellisvuonna tilaisuudesta saamamme palautteen. Olemme esimerkiksi tuoneet ohjelmaan eritasoisia sessioita eri vaiheessa lean-matkaansa oleville kuulijoille”, Marika Latvala, ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja kertoo.
Lean-kokonaisuudet:
Matkan alussa oleville: ”Ymmärrä ja pelaa tahtia” -sessio, tiistaina 5.6. klo 13.00-14.15
Pidemmälle ehtineille: ”Matkalla moderniksi rakennusteollisuudeksi” -sessio, keskiviikkona 6.5. klo 10.45-12.00
Tänäkin vuonna tapahtumassa kuullaan kokemuksia muualta maailmasta sekä alan ulkopuolisia puhujia.
”Lean-tapahtuma on loistava esimerkki, kuinka pystymme jakamaan järjestämiemme tapahtumien myötä kotimaan parhaat opit jaettua laajalle yleisölle ja tuomaan samalla kansainvälistä huippuosaamista Suomeen”, Ville Raasakka, tapahtumakokonaisuudesta vastaava RILin koulutus- ja tapahtumajohtaja sanoo.
Miksi Lean-rakentaminen?
Lean-johtaminen ohjaa kulttuurin muutokseen
Leanilla toimintatavoilla vähemmän hukkaa
Lean lyhentää hankkeiden läpimenoaikoja
Työstä tulee sujuvampaa ilman kiireen tuntua
Sinua voisivat kiinnostaa myös seuraavat puheenvuorot:
Jukka Mildh, vaikuttamisen ammattilainen
Otsikko: Kun mikään ei saa jäädä sattuman varaan – vaikuttaminen paineen alla
Aika: Keskiviikko 6.5.2026, klo 8.40-9.20
Tausta: Mildh on vaikuttamisen, vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntija. Hän on työskennellyt mm. toimittajana sekä F1-kuljettajien Nico Rosbergin ja Mika Salon managerina ja suorituskyvyn asiantuntijana yhdessä Aki Hintsan kanssa.
Miksi kuunnella?
Mildh kertoo konkreettisia esimerkkejä selkeyden, luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen merkityksestä paineen ja epävarmuuden keskellä.
Ville Saksi, varatoimitusjohtaja, Meyer Turku
Otsikko: Suurten kokonaisuuksien johtaminen – opit teollisuudesta ja megahankkeista
Aika: Keskiviikko 6.5.2026, klo 9.20-10.00
Tausta: Saksi on rakennusinsinööri ja tuotantotalouden insinööri, ja hänellä on laaja kokemus rakennus-, infra- ja teollisuushankkeiden johtamisesta. Hän on toiminut mm. Skanska Infra Oy:n ja VR Track Oy:n toimitusjohtajana sekä Länsimetro Oy:n toimitusjohtajana. Vuodesta 2024 alkaen Saksi on vastannut Meyer Turun operatiivisesta toiminnasta ja elokuusta 2025 lähtien hän on toiminut yhtiön varatoimitusjohtajana.
Miksi kuunnella?
Saksi kertoo esityksessään yhdessä Royal Caribbean Groupin johtajan eli Sebastian Brunilan kanssa, kuinka Lean-ajattelua sovelletaan suurissa ja monimutkaisissa kokonaisuuksissa. Hän tuo esille, kuinka Leanin toimintamallit selkeyttävät johtamista, päätöksentekoa ja toimintavarmuutta.
Martin Fischer – professori, Stanfordin yliopisto
Otsikko: Ymmärrä virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen (VDC) – ja Lean-tarinasi herää eloon
Aika: Tiistai 5.5.2026, klo 8.45-9.45
Tausta: Martin Fischer on Virtual Design and Construction (VDC) ‑ajattelun uranuurtaja ja yksi maailman johtavista asiantuntijoista Leanin ja digitaalisen rakentamisen yhdistämisessä. Hän toimii Stanfordin yliopiston professorina rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla ja johtaa CIFEä (Center for Integrated Facility Engineering), joka on keskeinen tutkimuskeskus VDC‑kehityksessä.
Miksi tämä puheenvuoro kannattaa kuunnella?
Fischer näyttää, miten VDC tekee Lean-ajattelusta rakennushankkeissa konkreettista, mitattavaa ja aidosti toteutettavaa. Puheenvuoro avaa, kuinka digitaalinen mallinnus, tiedolla johtaminen ja yhteinen ymmärrys kytkeytyvät Leanin ytimeen – ja miten ne yhdessä parantavat hankkeiden sujuvuutta ja arvoa koko elinkaaren ajan.
Tule kuuntelemaan pääpuheenvuoroja tai varaa aika haastatteluun!
…ja katso päivän muu ohjelma täältä!
Toivottavasti nähdään paikan päällä Jätkäsaaressa, Clarion Hotel Helsingissä 5.-6.5.2026!
Ohjelmassa on noin 50 puheenvuoroa ja keskustelua, jotka keskittyvät laajasti lean-rakentamisen teemoihin. Tapahtumaan on osallistumassa lähes 400 kiinteistö- ja rakentamisalan huippuasiantuntijaa.
Miksi Lean-rakentamisen päivät 2026?
Lean-johtaminen ja organisaatiokulttuuri
konkreettiset case-esimerkit
kädet savessa -kokemukset
tutkimukset, standardit ja kansainväliset opit
keskustelut ja paneelit, joissa pureudutaan onnistumisiin ja haasteisiin rehellisesti
Mitä? Lean rakentamisen päivät 2026 – Ymmärrys yhdistää
Milloin? 5.-.6.5.2026
Missä? Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki
Järjestäjät? LCI Finland ja RIL ry
Lisäinfoa: www.lcicongress.fi sekä suoraan:
Hannu Ratamäki
LCI Finland, Toiminnanjohtaja
hannu.ratamaki@vison.fi
p. 040 081 8215
Marika Latvala
Lean-rakentamisen päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja
Kehityspäällikkö
marika.latvala@rakli.fi
p. 040 554 1351
Ville Raasakka
RIL, Johtaja, Tapahtumat ja koulutus
ville.raasakka@ril.fi
p. 050 366 8687
Henriikka HellströmJohtaja, viestintä ja jäsenyysRILPuh:040 554 8857henriikka.hellstrom@ril.fi
Tytti LötjönenAsiantuntija, viestintä ja jäsenyysRILPuh:050 452 6212tytti.lotjonen@ril.fi
