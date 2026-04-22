Kokonaiskuva Suomen maaseudun taloudesta valmistui: Iso liuta haasteita – mutta myös valopilkkuja

”Tiiviisti sanottuna Suomen maaseudun taloudessa on monia haasteita. Mutta samalla maaseudulla on keskeinen rooli kansallisessa huoltovarmuudessa, ja yritystoiminnan rakenteellinen vakaus luo pohjaa paikallisen elinvoiman ylläpitämiselle. Maaseudun kunnat näkevät mahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän investoinneissa”, sanoo maatalousekonomisti Pekka Kinnunen.

Maaseutuun kohdistuu paljon odotuksia. Suomen CAP-suunnitelman keskeisenä tavoitteena on uudistuva ja monipuolinen maaseutu, joka tarkoittaa esimerkiksi maaseudun yritysten toimialarakenteen monipuolistumista vuoteen 2027 mennessä. Myös nykyisessä hallitusohjelmassa korostetaan elinvoimaista maaseutua elinehtona koko maan hyvinvoinnille. Mutta millaisesta tilanteesta näitä tavoitteita kohti kurotetaan?

PTT:n raportissa muodostettiin kokonaiskuva maaseudun taloudesta tilastollisella rekisteriaineistoanalyysilla, jota täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla ja kyselyllä. Vastaavaa kokonaiskuvaa maaseudun taloudesta ei ole aikaisemmin laadittu.

Kuntien talous on kääntynyt alamäkeen

Kuntien taloudellinen kestävyys on viime vuosina nojannut tilapäisiin tukimekanismeihin, joiden poistuminen paljastaa syvemmät rakenteelliset vaikeudet. Kuntatalouden ylijäämäisyys kääntyi vuonna 2024 selkeään laskuun. Hankalimmaksi kehitys muodostui kaupungin läheiseksi maaseuduksi luokitelluissa kunnissa, jossa yli puolet kuntakonserneista oli 2024 alijäämäisiä.

Sote-uudistus jätti maaseutukunnat edelleen vahvasti riippuvaisiksi valtionosuuksista, ja niiden pieneminen kiristää kuntien taloutta entisestään. Moni kunta joutuu harkitsemaan kunnallisveron nostoa.

Maahanmuutto ei ratkaise väestöpulmaa

Maaseudun väestö vähenee ja ikääntyy, mikä heikentää huoltosuhdetta ja kasvattaa tuloeroja verrattuna kaupunkeihin. Maaseudun väestömäärän ennakoidaan laskevan 5–10 prosenttia seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Erityisesti väestö vähenee harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla, mutta kasvaa kaupunkien läheisellä maaseudulla.

”Vaikka maahanmuutto on kasvanut viime vuosina myös maaseudulla, on epätodennäköistä, että se ratkaisisi huoltosuhteen heikkenemistä. Maahanmuutto ja ulkomaalaistaustaisten Suomen sisäinen muuttoliike kohdistuvat pääasiassa kaupunkeihin. Maaseudun haasteena ovat siis sekä maahanmuuttajien pito- että vetovoima”, sanoo ekonomisti Emilia Gråsten.

Yritystoiminta on vakaata, mutta tarvitsee kasvua ja investointeja

Maaseudun yritystoiminta on vakaata, mutta yrityksiä perustetaan ja lopetetaan suhteellisesti vähemmän kuin kaupungeissa. Yritykset ovat pääosin pieniä ja toimivat usein perinteisillä ja pääomavaltaisilla toimialoilla. Kapea toimialarakenne ja riippuvuus yksittäisistä suurista työnantajista lisäävät maaseutualueiden taloudellista haavoittuvuutta. Maaseudun yrittäjien kohoava keski-ikä voi heikentää yritystoiminnan jatkuvuutta, jos jatkajia ei löydy.

”Maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen edellyttää houkuttelevaa toimintaympäristöä yrityksille, kasvuhalukkuuden tukemista sekä investointivalmiuksien vahvistamista”, sanoo ekonomisti Antti Norkio.

On myös huomattava, että paikallinen työssäkäynti on säilyttänyt vankan asemansa, vaikka etätyö on lisääntynyt. Kaupunkien merkitys maaseudun asukkaiden tulonlähteenä on kasvanut vain hieman.

Maaseudun miesten koulutustaso on jäänyt laahaamaan

Alueelliset erot työllisyydessä ja työttömyydessä ovat supistuneet, koska työvoiman tarjonta on laskenut maaseudulla nopeammin kuin työvoiman kysyntä. Maaseudulla palkansaajien työpaikkoja on hävinnyt 2000-luvun mittaan eniten teollisuudesta, kun yrittäjien määrä on vähentynyt eniten alkutuotannossa. Työ on maaseudulla lisääntynyt merkittävästi vain sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lisäksi kaupungeissa koulutustaso on noussut, mutta maaseudulla etenkin miehet ovat jääneet selvästi jälkeen. Naiset ja kaupunkien väestö ovat yhä koulutetumpaa kuin miehet ja maaseudun väestö. Maaseudun miespalkansaajien koulutustaso ei ole noussut lainkaan 1990-luvun jälkeen.

Tutkimuksen rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. Koko raportti on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/julkaisut/kokonaiskuva-maaseudun-taloudesta-ja-sen-merkityksesta-elinvoimalle/