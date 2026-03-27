Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja vaihtuu
29.4.2026 15:00:00 EEST | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote
Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren on ilmoittanut jättävänsä toimitusjohtajan tehtävät ja tulee siirtymään uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.
Santa’s Hotelsin hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Hannu Wärmeen 11.5.2026 alkaen. Hannu jatkaa toimitusjohtajan toimen ohella Santa’s Hotelsin ja Sava-Groupin talousjohtajan tehtävissä.
Uuden toimitusjohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi.
Haluamme lämpimästi kiittää Sannaa hänen työpanoksestaan Santa’s Hotels -ketjun kehittämiseksi.
Yhteyshenkilöt
Markko VaarnasHallituksen puheenjohtajaSanta's HotelsPuh:+358 40 540 3390
Santa's Hotels
Santa's Hotels on lappilainen perheomisteinen hotelliketju, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2025 oli noin 35 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.
