Hotel Santa Claus Oy

Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja vaihtuu

29.4.2026 15:00:00 EEST | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren on ilmoittanut jättävänsä toimitusjohtajan tehtävät ja tulee siirtymään uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Santa’s Hotelsin hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Hannu Wärmeen 11.5.2026 alkaen. Hannu jatkaa toimitusjohtajan toimen ohella Santa’s Hotelsin ja Sava-Groupin talousjohtajan tehtävissä.

Uuden toimitusjohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi.

Haluamme lämpimästi kiittää Sannaa hänen työpanoksestaan Santa’s Hotels -ketjun kehittämiseksi.

Santa's Hotels

Santa's Hotels on lappilainen perheomisteinen hotelliketju, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2025 oli noin 35 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.

Lue lisää julkaisijalta Hotel Santa Claus Oy

Santa's Hotels toi kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket4.11.2025 14:31:51 EET | Tiedote

Santa’s Hotels on uudistanut henkilöstökäytäntöjään tuomalla perinteisten kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket. Säännöllisesti käytävät kohtaamishetket ovat hetki työntekijän ja esihenkilön välillä, jossa käsitellään työntekijälle tärkeitä asioita keskittyen hänen kehittymiseensä ja tavoitteiden kirkastamiseen. Ne ovat myös tärkeitä paikkoja palautteen antamiselle ja arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiselle.

