Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy ja Temu sopimukseen tuottajavastuusta Suomessa

Sopimus vahvistaa tuottajavastuun kattavuutta Suomen markkinoilla. Temua Euroopassa ylläpitävän Whaleco Technology Limitedin liittyminen SUP-tuottajavastuujärjestelmään tuo järjestelmän piiriin uusia toimijoita.

Direktiivin mukaan tiettyjen kertakäyttömuovituotteiden tuottajien tulee rekisteröityä hyväksyttyyn tuottajayhteisöön ja vastata tuotteiden keräyksen ja käsittelyn kustannuksista niiden käytön jälkeen. Suomessa Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy vastaa tuottajavastuun toteutuksesta ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden osalta.

“Temun päätös tehdä yhteistyötä kanssamme ja tukea alustallaan toimivien yritysten SUP-tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämistä Suomessa on merkittävä askel. Se auttaa varmistamaan, että myös kansainväliset toimijat täyttävät velvoitteensa samalla tavalla kuin kotimaiset yritykset”, sanoo Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

Sopimuksen myötä Temu tekee yhteistyötä Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n ja suomalaisten viranomaisten kanssa rekisteröinnissä, raportoinnissa ja velvoitteiden noudattamisessa. Temu on tehnyt vastaavat sopimukset Tanskassa ja Virossa.

“Tämä sopimus tarjoaa alustamme myyjille selkeän tavan täyttää tuottajavastuuvelvoitteensa Suomen ja EU-lainsäädännön mukaisesti”, Temun edustaja toteaa.