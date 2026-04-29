Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy ja Temu sopimukseen tuottajavastuusta Suomessa

29.4.2026 09:22:30 EEST | Temu | Tiedote

Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy on solminut sopimuksen verkkokauppa-alusta Temun kanssa. Sopimus tarjoaa alustan myyjille selkeän ja käytännöllisen tavan täyttää EU:n kertakäyttömuovidirektiivin mukaiset velvoitteensa Suomessa.

Sopimus vahvistaa tuottajavastuun kattavuutta Suomen markkinoilla. Temua Euroopassa ylläpitävän Whaleco Technology Limitedin liittyminen SUP-tuottajavastuujärjestelmään tuo järjestelmän piiriin uusia toimijoita.

Direktiivin mukaan tiettyjen kertakäyttömuovituotteiden tuottajien tulee rekisteröityä hyväksyttyyn tuottajayhteisöön ja vastata tuotteiden keräyksen ja käsittelyn kustannuksista niiden käytön jälkeen. Suomessa Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy vastaa tuottajavastuun toteutuksesta ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden osalta.

“Temun päätös tehdä yhteistyötä kanssamme ja tukea alustallaan toimivien yritysten SUP-tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämistä Suomessa on merkittävä askel. Se auttaa varmistamaan, että myös kansainväliset toimijat täyttävät velvoitteensa samalla tavalla kuin kotimaiset yritykset”, sanoo Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

Sopimuksen myötä Temu tekee yhteistyötä Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n ja suomalaisten viranomaisten kanssa rekisteröinnissä, raportoinnissa ja velvoitteiden noudattamisessa. Temu on tehnyt vastaavat sopimukset Tanskassa ja Virossa.

“Tämä sopimus tarjoaa alustamme myyjille selkeän tavan täyttää tuottajavastuuvelvoitteensa Suomen ja EU-lainsäädännön mukaisesti”, Temun edustaja toteaa.

Yhteyshenkilöt

Pekka Tsupari
Asiamies
Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy
+358 40 570 2021
pekka.tsupari(at)suptuottajat.fi
www.suptuottajat.fi

Median yhteydenotot:
Temu: media@temu.com

Mikä on SUP-tuottajavastuu?

SUP-tuottajavastuu perustuu EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää muovituotteiden aiheuttamaa roskaantumista ja ympäristövaikutuksia. Tuottajavastuu tarkoittaa, että valmistajat ja maahantuojat osallistuvat tuotteidensa jätehuollon kustannuksiin. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy vastaa direktiivin toimeenpanosta Suomessa ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden osalta.

Temusta

Temu on globaali verkkokauppa-alusta, joka toimii yli 90 markkina-alueella maailmanlaajuisesti.

