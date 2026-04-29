Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy ja Temu sopimukseen tuottajavastuusta Suomessa
29.4.2026 09:22:30 EEST | Temu | Tiedote
Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy on solminut sopimuksen verkkokauppa-alusta Temun kanssa. Sopimus tarjoaa alustan myyjille selkeän ja käytännöllisen tavan täyttää EU:n kertakäyttömuovidirektiivin mukaiset velvoitteensa Suomessa.
Sopimus vahvistaa tuottajavastuun kattavuutta Suomen markkinoilla. Temua Euroopassa ylläpitävän Whaleco Technology Limitedin liittyminen SUP-tuottajavastuujärjestelmään tuo järjestelmän piiriin uusia toimijoita.
Direktiivin mukaan tiettyjen kertakäyttömuovituotteiden tuottajien tulee rekisteröityä hyväksyttyyn tuottajayhteisöön ja vastata tuotteiden keräyksen ja käsittelyn kustannuksista niiden käytön jälkeen. Suomessa Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy vastaa tuottajavastuun toteutuksesta ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden osalta.
“Temun päätös tehdä yhteistyötä kanssamme ja tukea alustallaan toimivien yritysten SUP-tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämistä Suomessa on merkittävä askel. Se auttaa varmistamaan, että myös kansainväliset toimijat täyttävät velvoitteensa samalla tavalla kuin kotimaiset yritykset”, sanoo Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy toimitusjohtaja Pekka Tsupari.
Sopimuksen myötä Temu tekee yhteistyötä Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy:n ja suomalaisten viranomaisten kanssa rekisteröinnissä, raportoinnissa ja velvoitteiden noudattamisessa. Temu on tehnyt vastaavat sopimukset Tanskassa ja Virossa.
“Tämä sopimus tarjoaa alustamme myyjille selkeän tavan täyttää tuottajavastuuvelvoitteensa Suomen ja EU-lainsäädännön mukaisesti”, Temun edustaja toteaa.
Pekka Tsupari
Asiamies
Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy
+358 40 570 2021
pekka.tsupari(at)suptuottajat.fi
www.suptuottajat.fi
Median yhteydenotot:
Temu: media@temu.com
Mikä on SUP-tuottajavastuu?
SUP-tuottajavastuu perustuu EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää muovituotteiden aiheuttamaa roskaantumista ja ympäristövaikutuksia. Tuottajavastuu tarkoittaa, että valmistajat ja maahantuojat osallistuvat tuotteidensa jätehuollon kustannuksiin. Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy vastaa direktiivin toimeenpanosta Suomessa ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden osalta.
Temusta
Temu on globaali verkkokauppa-alusta, joka toimii yli 90 markkina-alueella maailmanlaajuisesti.
