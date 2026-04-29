KHO:n ennakkopäätös, joka koskee keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli merkinnyt alkuperäisvalmisteen ja sen kaksi rinnakkaisvalmistetta lääkelain 57 c §:n nojalla julkaistuun luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Alkuperäisvalmisteen myyntiluvan haltija oli hakenut päätökseen oikaisua ja vaatinut valmisteensa ja rinnakkaisvalmisteiden poistamista luettelosta. Fimea oli jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Hallinto-oikeus oli alkuperäisvalmisteen myyntiluvan haltijan valituksesta kumonnut Fimean päätöksen ja palauttanut asian Fimealle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista oli pidettävä viranomaisen perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtuutuksen perusteella antamana, oikeussääntöjä sisältävänä määräyksenä. Kysymys ei näin ollen ollut sellaisesta päätöksestä hallintoasiassa, johon voitaisiin soveltaa lääkelain 102 §:n 1 momentin säännöstä oikaisun vaatimisesta. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Fimean päätös, jolla oikaisuvaatimus oli jätetty tutkimatta, saatettiin voimaan.

KHO 2026:26

HFD 2026:26