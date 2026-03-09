R-kioskin ovet aukeavat nuorille kesätyöntekijöille

R-kioski tarjoaa kesän aikana 14–17-vuotiaille nuorille kahden viikon mittaisen työjakson, jossa he pääsevät tutustumaan kioskiarkeen ja ottamaan ensimmäiset askeleensa työelämässä. Kampanja toteutetaan yhteistyössä paikallisten R-kauppiaiden kanssa eri puolilla Suomea.

Kesätyöntekijästä kauppiaaksi – kesätyö voi johtaa pitkälle

R-kioskin nykyisten kauppiaiden joukossa on useita, jotka aloittivat uransa kesätyöntekijänä. Heille ensimmäinen kesä tiskin takana ei jäänyt viimeiseksi, vaan siitä kasvoi ura ja polku kohti yrittäjyyttä.

Espoon sairaalan R-kioskin kauppias Tarja Kokkonen oli ensimmäistä kertaa ketjulla kesätöissä vuonna 2001. Ura lähti liikkeelle myyjän paikalta ja esihenkilön sijaisena Tohmajärvellä. Sieltä tie vei Lappeenrannan ja Joensuun kautta Espooseen.

– Espoon sairaalan kioskilla työ tuntuu erityisen mielekkäältä, koska tekeminen ei ole yksinäistä puurtamista, aina on kaveri mukana. Tärkeä tuki arjessa on pitkäaikainen, kokenut työntekijä, vanhempi konkari, jolla on myös pitkä historia R-kioskilla, Kokkonen kertoo.

Vaikka asiakaskunta vaihteleekin paikkakunnittain, Kokkonen on kuitenkin huomannut uransa aikana, että samat perusperiaatteet pätevät kaikkialla.

– Niin kuin metsään huudetaan, niin sieltä vastataan. Se, miten asiakasta palvelee, ratkaisee kaiken, Kokkonen kiteyttää.

Enemmän kuin kesätyö – ensikokemus, jolla on väliä

R-kioski on monelle nuorelle tuttu paikka ja juuri siksi se toimii luontevana ympäristönä ensimmäiselle työkokemukselle. Kioskilla nuoret osallistuvat ikään sopiviin työtehtäviin, kuten hyllyttämiseen, kuorman purkuun ja asiakaspalveluun. Perehdytykseen ja ohjaukseen panostetaan, jotta jokainen nuori kokee olevansa tervetullut ja osa tiimiä.

– Haluamme, että ensimmäinen työkokemus on sellainen, josta nuori lähtee kotiin itseensä luottaen. Kioskiarki opettaa enemmän kuin moni arvaakaan, ja toivomme, että mahdollisimman moni kiinnostuu ja innostuu kaupan alan töistä kesätyöjakson jälkeen, toteaa R-kioskin henkilöstöjohtaja Anna Wotherspoon.

Nuorten mahdollisuudet päästä työelämään eivät ole aina yhdenvertaisia. Kesätyöpaikat löytyvät usein kontaktien kautta, mikä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Tutustu työelämään ja tienaa -malli tarjoaa matalan kynnyksen väylän myös niille, joilla ei ole valmiita verkostoja.

Tutustu työelämään ja tienaa -malli lyhyesti

Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyö on kahden viikon mittainen (10 työpäivää) yhdenjaksoinen työsuhde. Malli on tarkoitettu 14–17-vuotiaille nuorille. Harjoittelusta maksetaan kertakaikkinen korvaus, joka sisältää lomakorvauksen ja muut työehtosopimuksen mukaiset etuudet.