Pulitzer-voittaja, uuden kirjallisuusgenren kuumin kirja ja pohdintoja Gazan tuhosta – Gummeruksen syksyn kirjat tarjoavat monia näkökulmia maailmaan
29.4.2026 09:30:25 EEST | Gummerus | Tiedote
Yhdysvaltalaiskirjailija Percival Everettin Pulitzer-palkittu menestysromaani James (suomennos Antero Tiittula) kirjoittaa uudelleen mustien historiaa. Matt Dinnimanin Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa (suomennos Päivi Honkapää) on kansainvälisellä kirjamarkkinalla nousevan LitRPG:n eli Literary Role-Playing Game -genren tämän hetken kuumin kirja. Tietokirjailija ja tutkija Timo R. Stewart pohtii esseekirjassaan Miksei kukaan tee mitään? Gazan tuhoa niin poliittisesta, moraalisesta kuin filosofisestakin näkökulmasta. Gummeruksen syksyn kirjakatalogi on julkaistu.
”Eniten elämässäni olen ajatellut seksiä ja ruokaa”, toteaa päähenkilö Hanna Brotheruksen romaanissa Paitsi rakkaus, joka kertoo syömishäiriötä sairastavasta keski-ikäisestä tanssijasta, Lilithistä. Rakkauden olemusta pohtii myös Sodankylässä asuva kirjailija ja somevaikuttaja Inari Fernández supersuositun Lemmentulet-trilogian toisessa osassa Rakkaus.
Jännityskirjallisuuden ystävien odotus palkitaan, kun Matti Röngältä ilmestyy taas inkerinsuomalaisesta paluumuuttajasta Viktor Kärpästä kertova romaani Ikkunasta pudonnut mies. Päivi Alasalmen Enkelinkihara aloittaa uuden Tampereelle sortovuosiin sijoittuvan historiallisen trillerisarjan ja Aamos Honka jatkaa hiuksianostattavan ajankohtaisilla jännäreillä, joista uusin, Viimeinen vyöhyke, vie lukijat suurvaltapelin polttopisteeseen Grönlantiin.
Syksyn tietokirjoissa käsitellään puhuttavia aiheita. Iltalehden politiikan toimittaja ja suositun Politiikan puskaradio -podcastin juontaja Marko-Oskari Lehtonen lupaa paljastaa Vallan vahtikoira -kirjassaan aivan uusia tietoja päättäjistämme. Toimittaja Laura Friman tekee raastavan rehellisiä ja hillittömän hauskoja havaintoja uusperhe-elämästä omakohtaisessa kirjassaan Uusi perhe.
Eeva Herrainsilta
Viestintäpäällikkö
Puh: 040 5146 360
eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Pauliina Pietilä
Tuottaja
Gummerus
Puh: 040 7792942
pauliina.pietila@gummerus.fi
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
