KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kansainvälistä suojelua

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloa 29.4.2026 09:16:10 EEST | Päätös

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli merkinnyt alkuperäisvalmisteen ja sen kaksi rinnakkaisvalmistetta lääkelain 57 c §:n nojalla julkaistuun luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Alkuperäisvalmisteen myyntiluvan haltija oli hakenut päätökseen oikaisua ja vaatinut valmisteensa ja rinnakkaisvalmisteiden poistamista luettelosta. Fimea oli jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Hallinto-oikeus oli alkuperäisvalmisteen myyntiluvan haltijan valituksesta kumonnut Fimean päätöksen ja palauttanut asian Fimealle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että luetteloa keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista oli pidettävä viranomaisen perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtuutuksen perusteella antamana, oikeussääntöjä sisältävänä määräyksenä. Kysymys ei näin ollen ollut sellaisesta päätöksestä hallintoasiassa, johon voitaisiin soveltaa lääkelain 102 §:n 1 momentin säännöstä oikaisun vaatimisesta. Hallinto-oikeuden päätös kumot