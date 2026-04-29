Tampereen yliopiston 20. journalistiikan työelämäprofessori Olga Smirnova tulee BBC:ltä
29.4.2026 10:00:26 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen yliopisto on valinnut journalistiikan työelämäprofessoriksi lukuvuodelle 2026–2027 Olga Smirnovan. Smirnova on kokenut journalisti, tuottaja ja kouluttaja, jonka erityisosaamista ovat faktantarkistus, OSINT-menetelmät, tutkiva journalismi sekä tekoälyn vaikutukset journalistiseen työhön.
Olga Smirnovan opetus keskittyy maisterivaiheeseen. Hän tuo opetukseen kaksi uutta kurssia: Fact-Checking and Explaining its Results sekä Open-Source Intelligence (OSINT) Verification in Visual Journalism and Investigations.
Smirnova pitää tärkeänä faktantarkistusta ja visuaalisen sisällön varmennusta.
– Tekoäly tekee varmennuksesta entistä tärkeämpää, sillä kohtaamme yhä realistisempaa tekoälyn tuottamaa sisältöä. Manipuloitujen kuvien korkea laatu vaikeuttaa merkittävästi niiden tarkistamista, toteaa Olga Smirnova.
– Samaan aikaan tekoäly voi myös auttaa varmennuksessa, vaikka se ei ole vielä läheskään täysin luotettava. Journalistien käyttämien OSINT‑menetelmien ja tekoälytyökalujen tulisi toimia yhdessä visuaalisen sisällön varmentamisessa. Ratkaisevaa on, että “varmennusketjussa” on aina ihminen, hän jatkaa.
OSINT on keskeinen väline lähteiden tarkistamisessa ja varmentamisessa.
– Laajalle levinneen disinformaation aikakaudella se auttaa journalisteja tunnistamaan luotettavaa tietoa. Tämä on erityisen tärkeää poliitikkojen esittämien väitteiden tarkistamisessa, Smirnova sanoo.
Viestintätieteiden yksikön päällikkö Marko Ala-Fossi informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta korostaa Smirnovan monipuolista osaamista:
– Olga Smirnovalla on samaan aikaan monta erityistä vahvuutta. Hän on ansioitunut journalisti, jolla on pitkä kansainvälinen ura erityisesti BBC:n palveluksessa useissa eri tehtävissä. Lisäksi hänellä on kokemusta tutkivan journalismin ja faktantarkistuksen kouluttajana eri maissa sekä opetuskokemusta brittiläisistä yliopistoista, Ala-Fossi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Olga Smirnova
olgasmirnovaosint@gmail.com
Marko Ala-Fossi
Viestintätieteiden yksikön päällikkö
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tampereen yliopisto
marko.ala-fossi@tuni.fi
p. +358 40 1904 149
Kuvat
Linkit
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme