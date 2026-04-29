Sähkökattilainvestointi vahvistaa Levin kaukolämmön toimitusvarmuutta ja kestävyyttä

Levin alueen kasvu ja matkailun kehittyminen ovat lisänneet kaukolämmön tarvetta. Järjestelmältä vaaditaan entistä enemmän kapasiteettia, joustavuutta ja riskienhallintaa erityisesti huippukuormitustilanteissa. Sähkökattila- ja kaukolämpöakku täydentävät nykyistä tuotantorakennetta ja tuovat joustavasti säätyvän energiantuotannon osaksi kokonaisuutta.

Levin matkailu ja majoituskapasiteetti ovat kasvamassa merkittävästi tulevina vuosina. Tämä edellyttää, että infrastruktuuri kehittyy kasvun mukana. Energiajärjestelmän toimitusvarmuus ja vastuullisuus ovat keskeisiä tekijöitä koko alueen elinvoimalle”, sanoo Jouni Palosaari, Levi Ski Resort Oy:n toimitusjohtaja.

Energiasiirtymä ja huoltovarmuus ratkaisujen taustalla

Energiaympäristö on murroksessa, kun uusiutuvan sähkön osuus kasvaa. Sähkökattila mahdollistaa edullisen ja päästöttömän sähkön hyödyntämisen kaukolämmön tuotannossa silloin, kun se on markkinan ja järjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista. Samalla tuotantorakenne monipuolistuu ja riippuvuus yksittäisistä polttoaineista vähenee.

Tämä investointi on vastaus kaukolämpöjärjestelmämme muuttuneisiin tarpeisiin. Tarvitsemme entistä joustavamman, vähäpäästöisemmän ja kustannustehokkaamman tuotantomuodon tukemaan kokonaisuutta erityisesti alueen kasvaessa, sanoo Advenin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Juha Kuivinen.

Investointi tukee suoraan hiilineutraalisuustavoitteita vähentämällä polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa. Sähkökattila on osa laajempaa siirtymää kohti sähköisiä ja biopohjaisia ratkaisuja, jotka ovat keskeisiä myös tulevaisuuden huoltovarmuuden ja vastuullisuusvaatimusten näkökulmasta.

Joustavampi järjestelmä tukee hintavakautta

Sähkökattila ja kaukolämpöakku mahdollistavat tuotannon optimoinnin eri tilanteissa. Joustava tuotanto parantaa kykyä reagoida markkinamuutoksiin, tasata tuotantohuippuja ja hallita kustannuksia pitkällä aikavälillä, mikä tukee kaukolämmön kilpailukykyä.

Asiakkaille investointi näkyy ennen kaikkea toimitusvarmuuden parantumisena ja kaukolämmön hintavakauden tukemisena. Samalla otamme konkreettisen askeleen kohti vähäpäästöisempää ja tulevaisuuden vaatimuksiin vastaavaa kaukolämpöä, jatkaa Kuivinen.

Ratkaisuna tekninen toimivuus ympäristö huomioiden

Sähkökattilainvestointi koostuu 5 MW:n sähkökattilasta ja noin 40 MWh:n kaukolämpöakusta. Kaukolämpöakku sijoitetaan nykyisen lämpölaitoksen piha-alueelle, kun taas sähkökattila rakennetaan kaukolämpöverkon varrelle. Ratkaisussa on huomioitu sekä tekninen toimivuus että ympäristöön soveltuminen.

Laitoksen ulkoasu ja verhoilu suunnitellaan tarvittaessa arkkitehtien kanssa siten, että se istuu Levin maisemaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan, Kuivinen jatkaa.

Projekti käynnistyy keväällä 2026, ja tavoitteena on saada lämmöntuotanto käyntiin syksyllä 2027.

Lisätietoja:

Juha Kuivinen, kaukolämmön liiketoimintajohtaja, Adven, puh. +358 40 775 2255, juha.kuivinen@adven.com