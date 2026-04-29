Sähkökattilainvestointi vahvistaa Levin kaukolämmön toimitusvarmuutta ja kestävyyttä
29.4.2026 10:00:13 EEST | Adven Group Oy | Tiedote
Adven kehittää Levin alueen kaukolämpöjärjestelmää ja investoi sähkökattilan ja kaukolämpöakun rakentamiseen alueelle. Investointipäätös vastaa alueen kasvavaan lämmöntarpeeseen ja energiajärjestelmän muutostarpeeseen. Investointi parantaa tuotannon joustavuutta, tukee hiilineutraalisuustavoitteita ja vahvistaa toimitusvarmuutta alueen laajentuessa.
Levin alueen kasvu ja matkailun kehittyminen ovat lisänneet kaukolämmön tarvetta. Järjestelmältä vaaditaan entistä enemmän kapasiteettia, joustavuutta ja riskienhallintaa erityisesti huippukuormitustilanteissa. Sähkökattila- ja kaukolämpöakku täydentävät nykyistä tuotantorakennetta ja tuovat joustavasti säätyvän energiantuotannon osaksi kokonaisuutta.
- Levin matkailu ja majoituskapasiteetti ovat kasvamassa merkittävästi tulevina vuosina. Tämä edellyttää, että infrastruktuuri kehittyy kasvun mukana. Energiajärjestelmän toimitusvarmuus ja vastuullisuus ovat keskeisiä tekijöitä koko alueen elinvoimalle”, sanoo Jouni Palosaari, Levi Ski Resort Oy:n toimitusjohtaja.
Energiasiirtymä ja huoltovarmuus ratkaisujen taustalla
Energiaympäristö on murroksessa, kun uusiutuvan sähkön osuus kasvaa. Sähkökattila mahdollistaa edullisen ja päästöttömän sähkön hyödyntämisen kaukolämmön tuotannossa silloin, kun se on markkinan ja järjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista. Samalla tuotantorakenne monipuolistuu ja riippuvuus yksittäisistä polttoaineista vähenee.
- Tämä investointi on vastaus kaukolämpöjärjestelmämme muuttuneisiin tarpeisiin. Tarvitsemme entistä joustavamman, vähäpäästöisemmän ja kustannustehokkaamman tuotantomuodon tukemaan kokonaisuutta erityisesti alueen kasvaessa, sanoo Advenin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Juha Kuivinen.
Investointi tukee suoraan hiilineutraalisuustavoitteita vähentämällä polttamiseen perustuvaa lämmöntuotantoa. Sähkökattila on osa laajempaa siirtymää kohti sähköisiä ja biopohjaisia ratkaisuja, jotka ovat keskeisiä myös tulevaisuuden huoltovarmuuden ja vastuullisuusvaatimusten näkökulmasta.
Joustavampi järjestelmä tukee hintavakautta
Sähkökattila ja kaukolämpöakku mahdollistavat tuotannon optimoinnin eri tilanteissa. Joustava tuotanto parantaa kykyä reagoida markkinamuutoksiin, tasata tuotantohuippuja ja hallita kustannuksia pitkällä aikavälillä, mikä tukee kaukolämmön kilpailukykyä.
Asiakkaille investointi näkyy ennen kaikkea parempana toimitusvarmuutena ja hinnoittelun vakauden tukemisena. Paikallisesti hanke vahvistaa Levin energiajärjestelmän kestävyyttä ja tukee alueen vetovoimaa ja elinvoimaa kasvavan matkailun keskellä.
- Asiakkaille investointi näkyy ennen kaikkea toimitusvarmuuden parantumisena ja kaukolämmön hintavakauden tukemisena. Samalla otamme konkreettisen askeleen kohti vähäpäästöisempää ja tulevaisuuden vaatimuksiin vastaavaa kaukolämpöä, jatkaa Kuivinen.
Ratkaisuna tekninen toimivuus ympäristö huomioiden
Sähkökattilainvestointi koostuu 5 MW:n sähkökattilasta ja noin 40 MWh:n kaukolämpöakusta. Kaukolämpöakku sijoitetaan nykyisen lämpölaitoksen piha-alueelle, kun taas sähkökattila rakennetaan kaukolämpöverkon varrelle. Ratkaisussa on huomioitu sekä tekninen toimivuus että ympäristöön soveltuminen.
- Laitoksen ulkoasu ja verhoilu suunnitellaan tarvittaessa arkkitehtien kanssa siten, että se istuu Levin maisemaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan, Kuivinen jatkaa.
Projekti käynnistyy keväällä 2026, ja tavoitteena on saada lämmöntuotanto käyntiin syksyllä 2027.
Lisätietoja:
Juha Kuivinen, kaukolämmön liiketoimintajohtaja, Adven, puh. +358 40 775 2255, juha.kuivinen@adven.com
Yhteyshenkilöt
Mia Sipilä-HeikuraSVP, Sustainability, Marketing and CommunicationsAdven GroupPuh:+358 40 868 1515mia.sipila-heikura@adven.com
Kuvat
Adven on dynaaminen energiakonserni, jonka päämääränä on edistää energiasiirtymää kehittämällä kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. 600 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja. Meillä on yli 50 vuoden pitkä ja vankka kokemus alalta. Vastaamme yli 350 laitoksen toiminnasta Euroopassa, ja kokonaisenergiantuotantomme on 5,1 TWh. Liikevaihtomme on 424 miljoonaa euroa ja taseemme loppusumma 1480 miljoonaa euroa.
Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta, adven.fi
Electric boiler investment strengthens the security and sustainability of Levi's district heating supply29.4.2026 10:05:06 EEST | Press release
Adven develops the district heating system in the Levi region in Finland and invests in the construction of an electric boiler and district heating accumulator in the area. The investment decision responds to the growing heat demand in the area and the need for changes in the energy system. The investment will improve production flexibility, support carbon neutrality targets and strengthen security of supply as the Levi region expands.
Pressemelding: Adven har imponert en ledende nordisk eiendomsinvestor og sikret seg tre geoenergiprosjekter for næringsbygg i Finland20.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Nordika Fastigheter valgte Adven som leverandør av storskala geoenergiløsninger til tre større kontorbygg i Helsinki storbyregion. Adven sikret seg prosjektene gjennom en anbudsprosess med sterk konkurranse og skilte seg ut med sin veldokumenterte ekspertise innen komplekse geoenergiløsninger i stor skala. Dette markerer det første samarbeidet mellom de to partene.
Adven’s Sustainability Review 2025 shows 88% renewable and recycled fuel share - and a sharper push to help customers cut emissions14.4.2026 14:54:54 EEST | Press release
New review highlights lower Scope 1 emissions, stronger sustainability reporting, and concrete customer and infrastructure projects accelerating the energy transition across all markets.
Adven tilldelas tre kommersiella geoenergiprojekt i Finland av ledande nordisk fastighetsinvesterare9.4.2026 16:28:26 EEST | Pressmeddelande
Nordika Fastigheter har valt Adven som leverantör för storskaliga geoenergi-lösningar till tre större kontorskomplex i Helsingforsregionen. Adven säkrade projekten genom att vinna upphandlingen med sina starka prestationer och bevisad expertis inom storskaliga, komplexa geoenergi-lösningar. Samarbetet är det första mellan parterna.
Adven convinced leading Nordic property investor: awarded three commercial geoenergy projects in Finland9.4.2026 15:55:49 EEST | Press release
Nordika Fastigheter chose Adven to deliver large-scale geoenergy solutions to three major office campuses in the Helsinki metropolitan area. Adven secured the projects through a competitive tendering process, outperforming with its proven expertise in complex, large-scale geoenergy solutions. This marks the first joint project between the two parties.
