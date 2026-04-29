Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Psykososiaalisten keskusten uudet puhelinnumerot käyttöön 4.5.

29.4.2026 09:40:05 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluita tarjoavat psykososiaaliset keskukset palvelevat jatkossa yhteisillä numeroilla. Aluekohtaiset yhteystiedot poistuvat käytöstä toukokuun alussa.

Psykososiaalisia keskuksia on Pohjanmaalla kolme. Keskusten tehtäviin kuuluvat mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut. Tavallisia yhteydenoton syitä ovat esimerkiksi masennusoireet, ahdistus, pitkäaikainen stressi ja univaikeudet. Apua voi hakea myös päihteiden, kuten alkoholin tai huumeiden, käyttöön liittyen sekä erilaisiin toiminnallisiin riippuvuuksiin, esimerkiksi peliongelmaan. Nyt kaikki apua tarvitsevat saavat palvelua samasta numerosta.
– Jatkossa linjalle voi jäädä jonottamaan tai jättää soittopyynnön. Soitamme takaisin saman päivän aikana, kertoo sosionomi Johanna Venäläinen.

Näin otat yhteyttä psykososiaaliseen keskukseen 4.5. alkaen

Uusi asiakas

Ota yhteyttä mielenterveys- ja riippuvuusasioissa psykososiaaliseen hoidon tarpeen arviointiin. Selvitämme tilanteesi, oireesi ja millaista tukea tarvitset. Saat ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa ajan vastaanotolle tai ohjauksen sopivaan palveluun.

Soita numeroon 06 218 9200, arkisin klo 9–11. Voit myös jättää soittopyynnön. Jätäthän vain yhden soittopyynnön. Apua ja tukea saa myös mielenterveyschatin kautta ÖVPH-apissa tai verkkosivuilla pohjanmaanhyvinvointi.fi. Käytäthän vain yhtä yhteydenottokanavaa kerralla.

Neuvonta ja ajanvarauksen siirto tai peruutus

Voit perua tai siirtää aikasi psykososiaalisen keskuksen vastaanotolle numerossa 06 218 9201, arkisin kello 8–15. Samasta numerosta saat yleistä neuvontaa.

Kiireelliset tilanteet

Kiireellisissä tilanteissa soita

  • Päivystysapu: 116117
  • Hätätilanne: 112

Nuorisoasemat Klaara ja Fiilis osaksi psykososiaalisia keskuksia

Nykyisiä nuorisoasemia kutsutaan jatkossa lasten- ja nuorten tiimeiksi. Muutos ei vaikuta palveluiden saatavuuteen, samaa palvelua saa edelleen tutuista toimipaikoista. Lasten- ja nuorten tiimeihin saa yhteyden psykososiaalisen keskuksen hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Yhteyshenkilöt

Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö

Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

kommunikation@ovph.fi

Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
