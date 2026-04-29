Psykososiaalisten keskusten uudet puhelinnumerot käyttöön 4.5.
29.4.2026 09:40:05 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluita tarjoavat psykososiaaliset keskukset palvelevat jatkossa yhteisillä numeroilla. Aluekohtaiset yhteystiedot poistuvat käytöstä toukokuun alussa.
Psykososiaalisia keskuksia on Pohjanmaalla kolme. Keskusten tehtäviin kuuluvat mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut. Tavallisia yhteydenoton syitä ovat esimerkiksi masennusoireet, ahdistus, pitkäaikainen stressi ja univaikeudet. Apua voi hakea myös päihteiden, kuten alkoholin tai huumeiden, käyttöön liittyen sekä erilaisiin toiminnallisiin riippuvuuksiin, esimerkiksi peliongelmaan. Nyt kaikki apua tarvitsevat saavat palvelua samasta numerosta.
– Jatkossa linjalle voi jäädä jonottamaan tai jättää soittopyynnön. Soitamme takaisin saman päivän aikana, kertoo sosionomi Johanna Venäläinen.
Näin otat yhteyttä psykososiaaliseen keskukseen 4.5. alkaen
Uusi asiakas
Ota yhteyttä mielenterveys- ja riippuvuusasioissa psykososiaaliseen hoidon tarpeen arviointiin. Selvitämme tilanteesi, oireesi ja millaista tukea tarvitset. Saat ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa ajan vastaanotolle tai ohjauksen sopivaan palveluun.
Soita numeroon 06 218 9200, arkisin klo 9–11. Voit myös jättää soittopyynnön. Jätäthän vain yhden soittopyynnön. Apua ja tukea saa myös mielenterveyschatin kautta ÖVPH-apissa tai verkkosivuilla pohjanmaanhyvinvointi.fi. Käytäthän vain yhtä yhteydenottokanavaa kerralla.
Neuvonta ja ajanvarauksen siirto tai peruutus
Voit perua tai siirtää aikasi psykososiaalisen keskuksen vastaanotolle numerossa 06 218 9201, arkisin kello 8–15. Samasta numerosta saat yleistä neuvontaa.
Kiireelliset tilanteet
Kiireellisissä tilanteissa soita
- Päivystysapu: 116117
- Hätätilanne: 112
Nuorisoasemat Klaara ja Fiilis osaksi psykososiaalisia keskuksia
Nykyisiä nuorisoasemia kutsutaan jatkossa lasten- ja nuorten tiimeiksi. Muutos ei vaikuta palveluiden saatavuuteen, samaa palvelua saa edelleen tutuista toimipaikoista. Lasten- ja nuorten tiimeihin saa yhteyden psykososiaalisen keskuksen hoidon tarpeen arvioinnin kautta.
De psykosociala centrens nya telefonnummer tas i bruk den 4 maj29.4.2026 09:40:07 EEST | Pressmeddelande
De psykosociala centren, som erbjuder mental- och beroendevård, betjänar i fortsättningen med gemensamma nummer. De regionala kontaktuppgifterna tas ur bruk i början av maj.
