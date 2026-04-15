Y-Säätiö myy 370 asuntoa Sijoitusasunnot.com Group Oy:lle
30.4.2026 09:35:34 EEST | Y-Säätiö | Tiedote
Y-Säätiö on toteuttanut 30.4.2026 kiinteistökaupan, jossa yhteensä 370 M2-Kotien asuntoa siirtyy Sijoitusasunnot.com Group Oy:lle. Kiinteistöjen myynti on osa Y-Säätiön pitkäjänteistä kiinteistökannan kehittämistä.
Kiinteistökauppaan kuuluvat M2-Kotien kiinteistöt sijaitsevat Lahdessa osoitteissa Jyrkänkatu 6 ja 14 sekä Luhtikatu 2, Salossa osoitteissa Isotuvankatu 1 ja 5 sekä Hämeenojankatu 2, lisäksi Kirkkonummella osoitteessa Gesterborgintie 1.
Kiinteistöjen myyntien tavoitteena on vapauttaa pääomia uusien vuokra-asuntojen rakentamiseen sekä vahvistaa säätiön kykyä vastata kasvavaan kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen eri puolilla Suomea.
Asukkaiden voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät kaupan yhteydessä uudelle omistajalle. Asukkaille tiedotetaan kiinteistökaupasta kiinteistökohtaisesti huoltoyhtiön toimesta kaupantekopäivänä. Vuokranmaksuun liittyvistä käytännöistä ja mahdollisista uusista maksutiedoista tiedottaa uusi omistaja erikseen.
Y-Säätiö jatkaa työtään kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi ja asuntotarjonnan kasvattamiseksi sekä kehittämiseksi eri puolilla Suomea.
Lisätiedot:
Jouni Isomöttönen
kiinteistö- ja rakennuttamisjohtaja, Y-Säätiö
020 7020 274
Henri Neuvonen
toimitusjohtaja, Sijoitusasunnot.com Group Oy
0400 778 146
Minna PääkkönenViestintä- ja markkinointijohtajaPuh:020 7020 300minna.paakkonen@ysaatio.fi
Tietoja julkaisijasta
Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä.
Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.
