Finlandia-talo tarjoaa ilmaisen näyttelykokemuksen Aaltojen kaimoille ja heidän seuralaisilleen – tunnetko sinä Alvarin, Ainon tai Elissan?
29.4.2026 11:00:08 EEST | Finlandia-talo | Tiedote
Finlandia-talo kutsuu kaikki Alvar-, Aino- ja Elissa-nimiset veloituksetta tutustumaan uniikkiin Visions of Alvar Aalto -näyttelyyn 9. toukokuuta. Myös kaimojen seuralaiset pääsevät maksutta näyttelyyn, joten jos satut tuntemaan Ainon, Elissan tai Alvarin, nappaa hänet mukaasi ja suuntaa kohti Finlandia-taloa. Etu ei rajoitu pelkästään kaksijalkaisiin, vaan myös Aaltojen koirakaimoille on tarjolla herkkuja kahvilassa ja terassilla. Suurnäyttelyn myötä Finlandia-talo on noussut Alvar Aallon arkkitehtuurista ja designista kiinnostuneiden ykköskohteeksi pääkaupunkiseudulla. Myöhemmin toukokuussa näyttelyyn pääsee myös Museokortilla.
Kuuluuko sinun tuttavapiiriisi, naapurustoosi tai kenties lemmikkeihisi Alvar, Aino tai Elissa? Nappaa hänet mukaan ja saapukaa yhdessä lauantaina 9. toukokuuta juhlimaan Aaltojen kaimojen päivää ja tutustumaan Finlandia-talon Visions of Alvar Aalto -suurnäyttelyyn – veloituksetta.
Viime kesänä avattu suurnäyttely on nostanut Finlandia-talon Aallon arkkitehtuurista ja designista kiinnostuneiden ykköskohteeksi pääkaupunkiseudulla. Näyttely on syväsukellus Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämään ja se johdattaa kävijän matkalle heidän luovuutensa lähteille. Se herättää Aaltojen perinnön eloon moniaistillisena kokemuksena. Aino ja Alvar Aallon tyttärenpoika Heikki Aalto-Alanen on esimerkiksi luovuttanut näyttelyä varten perhealbumistaan yli sata uutta, ennennäkemätöntä kuvaa isovanhemmistaan ja heidän elämästään vuosien varrelta. Suurnäyttelyn toivotaan houkuttelevan ohikulkijoiden lisäksi matkailijoita ympäri maailmaa.
Ilmainen pääsy näyttelyyn koskee aikuiskaimojen lisäksi myös pienempiä Alvareita, Ainoja ja Elissoja sekä heidän seurassaan saapuvia. Kävijöillä on myös mahdollisuus nauttia Finlandia-talon maisemakahvilan annista, ja talo tarjoaa kaimoille kuohuvaa. Myös kaikenkarvaiset Aaltojen koirakaimat ovat tervetulleita kahvilaan ja terassille, jossa niille on tarjolla pientä purtavaa. Kaimojen kesken arvotaan myös yöpyminen neljälle Finlandia-talon Elissa tai Aino -huoneistoissa.
– Finlandia-talo ja sen pysyvä suurnäyttely ovat Euroopan merkittävimpiä kohteita arkkitehtuurista ja designista kiinnostuneille. Aaltojen perintö avautuu kävijälle näyttelyn ohella talon arkkitehtuurissa ja yksityiskohdissa. Finlandia-talo tarjoaa muotoilun ja arkkitehtuurin iloa kaikille, ei vain harvoille. Haluamme, että Finlandia-talo jokaisen kaupunkilaisen ja matkailijan ykköskohde, johon kuka tahansa voi astua sisään, sanoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.
Unescon maailmanperintölistalle ehdotetuista kolmestatoista Aalto Works -sarjan arkkitehtuurikohteesta viisi sijaitsee Helsingissä, ja Finlandia-talo on niistä laajin ja näyttävin kokonaisuus. Muiden Helsingissä sijaitsevien sarjaan kuuluvien arkkitehtuurikohteiden kiertäminen on hyvä aloittaa Finlandia-talosta ja näyttelystä, joka johdattaa kävijän Aaltojen elämäntyön kautta koko Aalto Works -kokonaisuuteen. Päätöstä Aalto Works -sarjan lisäämisestä Unescon maailmanperintöluetteloon odotetaan heinäkuun lopussa.
Finlandia-talon ovet ovat auki kaikille
Suurnäyttely avattiin viime kesänä ja palaute on ollut ylistävää, näyttelyn suositteluindeksi NPS on huikea 80. Lähes jokainen näyttelyn nähnyt on kertonut olleensa vaikuttunut kokonaisuudesta ja todennut näyttelyn tarjonneen paljon enemmän kuin olisi voinut odottaa. Näyttelykävijät ovat olleet yllättyneitä näyttelyn laajuudesta, joka vastaa keskisuurta suomalaista museota – 4 isoa, eri teemaista näyttelysalia ja lisäksi muutama pienempi sali.
– Tästä syystä päädyimme vaihtamaan näyttelyn nimen kuvamaan paremmin sen sisältöä. Uuden nimen myötä toivomme näyttelyn tavoittavan paremmin heidät, joita suomalainen design ja arkkitehtuuri kiinnostaa. Myöhemmin toukokuussa näyttelyyn pääsee sisälle myös Museokortilla, Tolonen kertoo.
Aaltojen visiossa keskeistä on suomalaisen hyvinvointivaltion kehitys, jossa arkkitehtuuri näyttäytyy elämän ja inhimillisen toiminnan ympäristönä. Siinä esteettisyys, toimivuus ja kohtuuhintaisuus yhdistyvät niin, että hyvä arki on kaikkien saatavilla. Myös Finlandia-talo tarjoaa muotoilun, arkkitehtuurin ja kulttuurielämysten iloa kaikille, ei vain harvoille.
Finlandia-talo on peruskorjauksen jälkeen avautunut uudella tavalla kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön. Siihen tutustuakseen ei tarvitse kutsua tai pääsylippua. Ikoninen tapahtumatalo haluaa madaltaa kynnystä astua sisään nauttimaan paitsi näyttelystä, myös terassikahvilasta, designmyymälästä, vaihtuvista pop up -tapahtumista sekä mittavasta HAMin kuratoimasta taidekokoelmasta. Talossa voi viettää jopa kokonaisen vuorokauden yöpymällä Aalto-henkisissä huoneistoissa. Majoituksen ja muut palvelut voi kätevästi varata Finlandia-talon nettisivulta.
– Moni mieltää Finlandia-talon paikaksi, jonne tarvitaan kutsu, mutta tästä mielikuvasta on aika luopua. Finlandia-talosta saa yhdellä oven avauksella arkeensa moniaistillisia elämyksiä, Tolonen sanoo.
Tietoja näyttelystä:
Ilmainen sisäänpääsy Aaltojen kaimoille ja heidän seuralaisilleen lauantaina 9. toukokuuta 2026 kello 11–18. Näyttely on avoinna kesäsesonkina päivittän, maanantaista sunnuntaihin.
Paikka:
Visions of Alvar Aalto -suurnäyttely
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 E, 00100 Helsinki
Sisäänkäynti:
Mannerheimintien puolen pääovet (M4)
Karamzininranta 4 (K4-ovet)
Pysäköinti:
Aimo Park Finlandia
Finlandia-talo on monipuolinen tapahtumakeskus ja elämyksellinen kohtaamispaikka keskellä Helsinkiä. Meillä ikoninen arkkitehtuuri ja design luovat puitteet viihtymiselle ja vaikuttaville yhteyksille. Olemme huipputekijöiden tapahtumapaikka, joka skaalautuu intiimeistä tilaisuuksista näyttäviin suurtapahtumiin. Arjessa tarjoamme hengähdyhetkiä kaikille kaupunkilaisille. Finlandia-talo on myös suomalaisen muotoilun ja Alvar Aallon arkkitehtuurin koti. Se on kansainvälisesti rakastettu talo täynnä upeita yksityiskohtia ja kiehtovia tarinoita.
