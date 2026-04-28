Työ- ja toimintakyvyn mittareiden käyttö edistäisi Kelan asiakkaiden yhdenvertaisuutta

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan 27.4.2026 toimintakyvyn mittaamista ja arviointia Kelan etuuksien toimeenpanossa.

Toimintakykytieto kuvaa, miten sairaudet ja elämäntilanteet vaikuttavat ihmisten arjessa selviytymiseen, työkykyyn ja palvelutarpeeseen. Toimintakykyä voidaan arvioida esimerkiksi itsearviointien, terveydenhuollon asiantuntijoiden tekemien arvioiden sekä havainnoinnin perusteella.

Toimintakykytietoa voidaan hyödyntää etuuksien tai palveluiden myönnön perusteena sekä toiminnan tai palvelun valinnassa, ohjauksessa ja suunnittelussa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää vaikutusten tai vaikuttavuuden seurannassa ja tutkimuksessa.

Nykytilanteessa Kela saa harvoin työ- ja toimintakykymittareihin perustuvaa tietoa asiakkaiden etuushakemusten ratkaisemiseksi.

Työ- ja toimintakyvyn kirjaamista terveydenhuollossa on tarve helpottaa

Tietoa syntyy runsaasti potilastyössä, mutta sen kirjaaminen koetaan terveydenhuollossa kuormittavaksi. Tekoäly voi jatkossa auttaa muuttamaan vastaanottokäynnin puheen ja tekstin toimintakykytiedoksi, joka tallentuu järjestelmään rakenteisessa muodossa asiantuntijan tarkastettavaksi. Tekoälyn käytössä tulee hyödyntää tutkimustietoon perustuvia toimintakyvyn mittareita.

Mittareilla lisää läpinäkyvyyttä vakuutuslääketieteelliseen arviointiin

Tutkimusnäyttöön perustuvat toimintakyvyn mittarit tarjoavat puolueettoman ja tasapuolisen pohjan toimintakyvyn arviointiin. Tämä helpottaa hoitavan lääkärin lausuntotyötä ja lisää vakuutuslääketieteen läpinäkyvyyttä sekä etuuksien myöntämisen oikeudenmukaisuutta. Neuvottelukunta suosittelee toimintakykytiedon ja -mittareiden käyttöä hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden työn tukena.

Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu Kelassa sairausvakuutukseen liittyvien lääketieteellisten kysymysten käsittely. Kelan hallitus nimittää neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan nykyinen toimikausi on 1.3.2025–29.2.2028.

