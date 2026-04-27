MEDIAKUTSU 11.5. Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?
29.4.2026 13:17:47 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Kutsu
MEDIAINFO:
Aika: ma 11.5. klo 15–15.45 (Suomen aikaa)
Toteutus: Teams
Hyvä toimittaja / toimitus
Tervetuloa kuulemaan EK:n briiffiä lähiviikkojen energia- ja ilmastoaiheista. Äänessä ovat energia-asiantuntijamme Arttu Karila (Helsinki) ja EU-sääntelyyn erikoistunut johtava asiantuntija Kati Ruohomäki (Bryssel) sekä Outokumpua edustava Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability. Aihetta kommentoi myös EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen.
- Persianlahden energiakriisin status
- Onko näköpiirissä toipumista vai kärjistymistä, mihin on varauduttava?
- EU:n energia- ja ilmastopolitiikka tienhaarassa
- Päästökauppa on vastatuulessa; mitä uudistuksia kesällä odotetaan?
- Miten komission energiakriisitoimet ja uudet valtiontukijoustot vaikuttavat jäsenmaiden energiahintoihin ja Suomen kilpailuetuun?
- Outokummun odotukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikalle
Ilmoittaudu Teams-infoon tämän linkin kautta:
https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/O55z6
Ystävällisin terveisin
Satu Toivonen
EK:n viestintä
puh. 040 8212 097
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
