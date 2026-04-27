MEDIAKUTSU 11.5. Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?

EK kehysriihestä: Sopeutustoimet välttämättömiä, kasvua tukevat päätökset pieniä 22.4.2026 22:00:39 EEST | Tiedote

Hallitus teki kehysriihessä varsin pieniä kasvua tukevia päätöksiä. Kotitalousvähennyksen korottaminen, puhtaiden investointien verohyvityksen jatkaminen ja korjausrakentamisen vauhdittaminen ovat oikeansuuntaisia toimia. Riihen veropäätökset olivat elinkeinoelämälle pettymys. Hallitus ei enää viimeisessä kehysriihessään tehnyt isoja päätöksiä kasvun tukemiseksi. Tehdyt säästöpäätökset olivat vaikeita, mutta välttämättömiä talouden suunnan korjaamiseksi. ”Suomen talous pitää saada nopeasti kasvukäyrälle. Vain kestävällä talouskasvulla varmistetaan hyvinvoinnin tulevaisuus ja taitetaan jatkuva velkaantuminen. Verotuksessa, vienninedistämisessä ja investointiympäristön kehittämisessä tarvitaan johdonmukaisia, pitkäjänteisiä ratkaisuja kasvun ja uudistumisen vahvistamiseksi. Nyt ratkaisut jäivät valitettavan pieniksi”, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle toteaa. On tärkeää, että hallitus kohdentaa työllisyystoimia eritoten nuorille ja pitkäaikaistyöttömille. Työmahdollisuuksien tarjoaminen n