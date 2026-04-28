Opetusalan väkivaltatilanteisiin apua uudesta työsuojeluohjelmasta – ministeriö aloittaa valmistelun
29.4.2026 15:38:41 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Opetusalan ammattilaisten kokemat väkivalta- ja uhkatilanteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kutsui tänään koolle pyöreän pöydän keskustelun, jonka pohjalta ministeriö käynnistää valmistelun OAJ:n esittämästä opetusalan työsuojeluohjelmasta.
OAJ:n peräänkuuluttama opetusalan työsuojeluohjelma on ottanut tärkeän askeleen eteenpäin, kun ministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi tänään päättäneensä käynnistää uuden opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työsuojeluohjelman valmistelun.
– Tämä on tärkeä askel kohti turvallisempaa arkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja tehokkaampaan puuttumiseen opetusalalla. Olen hyvin tyytyväinen ja kiitän, että ministeri on päättänyt käynnistää OAJ:n esittämän opetusalan työsuojeluohjelman valmistelun sosiaali- ja terveysministeriössä, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
– Ohjelma on myös tarpeen vahvistamaan opettajien jaksamista ja lisäämään kaikkien turvallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, Murto jatkaa.
Viime vuosina kasvatus- ja opetusalalla esiintyvät väkivalta- ja uhkatilanteet sekä muu työkuormitus ovat lisääntyneet selvästi sekä OAJ:n omien selvitysten että Työterveyslaitoksen mukaan.
OAJ:n Työolobarometrin vastaajista useampi kuin joka kymmenes on kokenut työssään väkivaltaa ja viidennes epäasiallista kohtelua. Väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan opetusalan työpaikkatapaturmien toiseksi yleisimpiin syihin kaatumisten jälkeen kuuluu väkivalta.
OAJ on nostanut esille tarpeen yhtenäiselle valtakunnalliselle toimintamallille sekä lainsäädäntömuutoksille. Ohjelmassa onkin tarkoitus luoda valtakunnalliset toimintamallit väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä henkilöstön tukemiseen. Työsuojeluohjelma on konkreettinen toimi kohti turvallisempaa arkea päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa niin opetushenkilöstön kuin lasten ja nuorten kannalta.
Selkeitä ohjeita väkivaltatilanteisiin kaivataan
– Tuoreen kyselymme mukaan 90 prosenttia jäsenistämme katsoo, että työpaikoille tarvitaan selkeät ohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen, OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli kertoo.
Opetusalan kuormitus ja väkivallan uhka heijastuvat suoraan myös lasten ja nuorten arkeen. Tilanne ei kuitenkaan ole pelkästään synkkä.
– Kaikesta huolimatta suuri osa opettajista kokee yhä työn iloa ja merkityksellisyyttä. Työsuojeluohjelma auttaa rakentamaan turvallista ilmapiiriä, jossa sekä opettajat että oppilaat voivat keskittyä opettamiseen ja oppimiseen, korostaa Walli.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Ulla WalliLakiasiainjohtajaOAJPuh:+358 20 748 9645ulla.walli@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
