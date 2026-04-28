Pelastuslautakunta päivitti palotarkastajan kelpoisuusvaatimukset

Pelastuslautakunta merkitsi tiedoksi alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2026–2030 laaditun luonnoksen. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoavat ajantasaisen tilannekuvan alueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä määrittävät valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Suunnitelmaluonnoksesta on mahdollista antaa lausuntoja 29. toukokuuta 2026 saakka, ja lopullinen kokonaisuus on tarkoitus tuoda aluevaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2026.

Pelastuslautakunta päätti muuttaa palotarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksia. Päätöksen mukaan viran kelpoisuusvaatimuksena on jatkossa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai pelastusasetuksen mukainen alipäällystö- tai päällystötutkinto. Muutoksella päivitetään kelpoisuusvaatimukset vastaamaan nykyistä koulutusjärjestelmää.

Kokouksessa päätettiin myös pelastuslautakunnan loppuvuoden 2026 kokousaikataulusta sekä kevään 2026 seminaarista, jonka aiheena on pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2027–2030. Pelastuslautakunta merkitsi lisäksi tiedoksi pelastusjohtajan ajankohtaiskatsauksen, jossa käsiteltiin muun muassa vuoden 2025 tilinpäätöstietojen tarkennuksia ja sukupuolineutraaleja nimikkeitä.

