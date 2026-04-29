Nupurin risteyssillan peruskorjaus vaikuttaa liikennejärjestelyihin valtatie 1:llä Espoossa

29.4.2026 13:17:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Nupurin risteyssillan peruskorjaus käynnistyy Espoossa toukokuun alussa ja aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Valtatie 1:llä (Helsinki–Turku). Työt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä.

Tie, jossa autoja liikkuu risteyssillan kohdalla, ympärillä metsää.
Nupurin risteyssilta.

Espoossa sijaitsevan Nupurin risteyssillan peruskorjaus alkaa toukokuussa 2026. Korjauksen yhteydessä sillan vesieristeet ja pintarakenteet uusitaan, ja lisäksi kaiteet, reunapalkit ja kansilaatat kunnostetaan. Ajoradoilla tehtävät työt valmistuvat lokakuussa 2026.

Peruskorjaustöiden aikana Nupurin risteyssillalla on käytössä kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h kaistojen kaventamisen vuoksi.

Työn rakennuttajana toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Timo Repo, Elinvoimakeskus, puh. 0295 021 338
Työmaapäällikkö Olli Kiiskinen, Destia Oy, puh. 040 6212606
Valvontakonsultti Juha Taiponen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, puh. 040 0553489

Tie, jossa autoja liikkuu risteyssillan kohdalla, ympärillä metsää.
Nupurin risteyssilta.
Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

