Nupurin risteyssillan peruskorjaus vaikuttaa liikennejärjestelyihin valtatie 1:llä Espoossa

Espoossa sijaitsevan Nupurin risteyssillan peruskorjaus alkaa toukokuussa 2026. Korjauksen yhteydessä sillan vesieristeet ja pintarakenteet uusitaan, ja lisäksi kaiteet, reunapalkit ja kansilaatat kunnostetaan. Ajoradoilla tehtävät työt valmistuvat lokakuussa 2026.

Peruskorjaustöiden aikana Nupurin risteyssillalla on käytössä kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h kaistojen kaventamisen vuoksi.

Työn rakennuttajana toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.