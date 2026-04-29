Nupurin risteyssillan peruskorjaus vaikuttaa liikennejärjestelyihin valtatie 1:llä Espoossa
29.4.2026 13:17:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Nupurin risteyssillan peruskorjaus käynnistyy Espoossa toukokuun alussa ja aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Valtatie 1:llä (Helsinki–Turku). Työt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä.
Espoossa sijaitsevan Nupurin risteyssillan peruskorjaus alkaa toukokuussa 2026. Korjauksen yhteydessä sillan vesieristeet ja pintarakenteet uusitaan, ja lisäksi kaiteet, reunapalkit ja kansilaatat kunnostetaan. Ajoradoilla tehtävät työt valmistuvat lokakuussa 2026.
Peruskorjaustöiden aikana Nupurin risteyssillalla on käytössä kaksi ajokaistaa kumpaankin suuntaan. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h kaistojen kaventamisen vuoksi.
Karttalinkki siltapaikalle: Nupurin risteyssilta
Työn rakennuttajana toimii Elinvoimakeskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Repo, Elinvoimakeskus, puh. 0295 021 338
Työmaapäällikkö Olli Kiiskinen, Destia Oy, puh. 040 6212606
Valvontakonsultti Juha Taiponen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, puh. 040 0553489
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus
Renoveringen av Mikonkorpi bro ändrar trafikarrangemangen på Gamla Lahtisvägen i Träskända29.4.2026 13:36:00 EEST | Pressmeddelande
Renoveringen av Mikonkorpi bro i Träskända på Gamla Lahtisvägen (lv 140) inleds i maj 2026. Arbetet medför ändringar i trafikarrangemangen vid bron och beräknas vara slutfört före utgången av september.
Mikonkorven risteyssillan peruskorjaus muuttaa liikennejärjestelyjä Vanhalla Lahdentiellä Järvenpäässä29.4.2026 13:36:00 EEST | Tiedote
Mikonkorven risteyssillan peruskorjaus käynnistyy Järvenpäässä Vanhalla Lahdentiellä (mt 140) toukokuussa 2026. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sillan kohdalla, ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä.
Pockarbäcks bro i Lappträsk renoveras, och trafiken leds om tisdagen den 5 maj kl. 12.0028.4.2026 14:39:00 EEST | Pressmeddelande
Gamlavägen (väg 11937) i Lappträsk stängs av för trafik medan Pockarbäcks bro renoveras. Under arbetet leds trafiken om.
Pockarbäckin silta Lapinjärvellä uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 5.5. klo 12.0028.4.2026 14:39:00 EEST | Tiedote
Vanhatie (tie 11937) Lapinjärvellä katkaistaan liikenteeltä Pockarbäckin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Arbetena med grundrenoveringen av Koskensilta bro inleds i Nurmijärvi28.4.2026 13:23:00 EEST | Pressmeddelande
En grundlig renovering av Koskensilta bro genomförs under sommaren 2026. Arbetena inleds i slutet av april.
