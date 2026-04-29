Nuorten Uskalla Yrittää -finaali 2026: EM-kilpailuihin etenevät Shroomies NYT Etu-Töölön lukiosta ja Vaara Coaching NYT Jyväskylän yliopistosta

NYT-yrittäjät esittelivät tuotteitaan, palveluitaan ja myyntipuhetaitojaan messutapahtumassa Mall of Triplassa, Helsingissä. Liike-elämän ammattilaisista koostunut tuomaristo haastatteli ja arvioi NYT-yritykset. Pääpalkintojen voittajat pokkasivat matkan yrittäjyyden EM-kilpailuun Riikaan, minkä lisäksi nuorille yrittäjille jaettiin palkintoja yhdeksässä muussa kategoriassa.

Uskalla Yrittää -kilpailu on osa Nuorten NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Finaaliin osallistuneet nuoret ovat opiskelleet ohjelmassa tämän lukuvuoden aikana. Yrittäjyysopintojen aikana he ovat perustaneet oikealla rahalla toimivan harjoitusyrityksen ja edenneet Uskalla Yrittää -aluekilpailusta finaaliin.

Palkitut nuorten yritykset

Paras NYT-yritys 2026, peruskoulu ja toinen aste: Shroomies NYT

Etu-Töölön lukio, Helsinki

Liikeidea: Yritys myy ilmakuivattua sienijerkyä, johon on lisätty proteiinia. Tuote on monikäyttöinen. Ravintorikas, kevyt ja ekologinen tuote tarjoaa vaihtoehdon perinteisille kuivatuotteille.

Tuomariston perustelut: Parhaan NYT-yrityksen palkinnon saajalla on valmis konsepti, jota on työstetty pitkälle. Tuote on ilmeisen toimiva ja hyvä. Yrityksen tiimi on intohimoisesti omistautunut liiketoimintaan ja sen toteuttamiseen. Suomalainen luonto ja vastuullisuus heijastuvat vahvasti toiminnassa. Toimialan perinteisiin ratkaisuihin verrattuna vaihtoehtoinen tuote tuo poikkeuksellista lisäarvoa erityisesti ympäristön näkökulmasta. Myös yhteiskuntavastuu on nerokkaasti huomioitu erityisesti työllistävästä näkökulmasta. Tuote on innovatiivinen ja sisältää huomattavan kotimaisen sekä kansainvälisen potentiaalin. Liiketoiminta sisältää vahvaa potentiaalia skaalautumiselle, ja kasvun askelia on jo pohdittu.

Palkittu NYT-yritys edustaa Suomea Latviassa järjestettävässä EM-kilpailussa, niin sanotussa Gen-E-tapahtumassa heinäkuussa 2026.

Paras NYT-yritys 2026, korkea-aste: Vaara Coaching NYT

Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Liikeidea: Yritys tarjoaa ryhmille suunnattuja valmennuksia esimerkiksi köysilaskeutumisen ja muihin luontoon sijoittuvien aktiviteettien lomassa. Valmennuksissa keskitytään resilienssin ja stressinhallinnan vahvistamiseen. Tutkittuun tietoon perustuva valmennus auttaa siirtämään luennoilla opitut teoriat käytäntöön hallittujen ja motivoivien haastekokemusten kautta.

Tuomariston perustelut: Korkea-asteen parhaana NYT-yrityksenä palkittavan tiimin liiketoiminta madaltaa kynnystä ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen, ja tuo sen kaikkien saataville. Epämukavuusalue tuodaan arkipäivän tasolle. Tiimi on ammattitaitoinen, ja he ovat alansa vahvoja asiantuntijoita. Tulevaisuutta varten on rakennettu toteuttamiskelpoista ja kilpailukykyistä strategiaa. Liiketoiminnassa on vahvaa tuotteistamispotentiaalia.

Paras liikeidea: NovaNightz UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Yökerhokonsepti, jonka tarkoituksena on luoda turvallinen ja alkoholiton tila alle 18-vuotiaille ja erikseen yli 18-vuotiaille. Konseptin ideana on havainnollistaa, että hauskanpito ei vaadi alkoholia ja samalla tarjota turvallisempi vaihtoehto alkoholittomille kotibileille.

Tuomariston perustelut: Yrityksen liikeidea vastaa selkeään kysyntään. Taustalla on yrittäjien vahva visio sekä intohimo kehittää ja viedä nuorille suunnattua konseptia eteenpäin. Yrityksen ensimmäinen tapahtuma oli onnistunut, ja sen pohjalta syntyi ajatus toiminnan laajentamisesta. Suunnitteilla on myös suuremman mittakaavan tapahtumakokonaisuus tulevaisuudessa. Toiminnalle on jo hankittu yhteistyökumppaneita, mikä tukee konseptin uskottavuutta ja kasvupotentiaalia.

Paras liikeidea -palkinnon jakoi SEB.

Paras tuote: LiteLift UF

Vamia, Vaasa

Liikeidea: Yritys myy kestäviä kassipidikkeitä, joka tekee shoppailukokemuksesta sujuvamman. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä.

Tuomariston perustelut: Palkittava tuote on innovatiivinen ja yksinkertainen ratkaisu yleiseen arjen ongelmaan. Se vastaa käytännön tarpeeseen, on helppokäyttöinen ja sopii kaikille käyttäjäryhmille. Suunnittelussa on huomioitu ansiokkaasti erilaiset käyttäjäryhmät, mikä tuo tuotteeseen yhteiskuntavastuullisen näkökulman. Kyseessä on yksinkertainen, mutta toimiva ja innovatiivinen tuote, jonka vahvuus on juuri selkeys ja helppo ratkaisu selkeästi tunnistettuun ongelmaan. Hinta-laatusuhde on hyvä ja hinnoittelu selkeä. Yritys on tunnistanut hyvin tuotteensa potentiaalin ja kehittänyt ratkaisun, jota on helppo käyttää ja markkinoida.

Paras liikeidea -palkinnon jakoi Lidl.

Paras palvelu: Buustaamo NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Liikeidea: Yritys pyörittää ja luo mainoksia Meta-alustoille, erityisesti Facebookiin. Buustaamo NYT on erikoistunut remonttialan yrityksiin.

Tuomariston perustelut: Tämän NYT-yrityksen palveluprosessi on mietitty läpikotaisin aina ensimmäisestä kontaktista prosessin loppuun asti. Yritys on prosessia rakentaessaan tehnyt tutkimusta erilaisista markkinointikanavista ja niiden vaikutuksista liiketoimintaan sekä rakentanut selkeän ja läpinäkyvän hinnoittelumallin. Yritysideassa yhdistyvät onnistuneesti tiimin osaaminen, ansaintamalli ja valittu toimiala. Yritysideaa ja palveluprosessia rakentaessa tiimi on hyödyntänyt myös lähipiiristä löytyvää asiantuntemusta. Tämä NYT-yritys ansaitsee selkeästi palkinnon parhaasta palvelusta.

Paras palvelu -palkinnon jakoi Fennia.

Tulevaisuuden ratkaisija: Taitoiza NYT

Lauttasaaren yhteiskoulu, Helsinki

Liikeidea: Taitoiza-sovellus tekee opiskelusta tehokkaampaa, henkilökohtaisempaa ja mielekkäämpää opiskelijoille. Käyttäjä ottaa kuvia koealueen sivuista, jotka sovellus muuntaa erilaisiksi oppimista tukeviksi peleiksi, kuten flash cardeiksi, monivalintakysymyksiksi tai yhdistelypeleiksi.

Tuomariston perustelut: Yrityksen tuote ratkaisee olemassa olevaa tarvetta, ja idea on omaperäinen. Tuote toimii nuorille ominaisella tavalla apuna oppimisessa, mutta apuna myös nuorten vanhemmille. Tuote mahdollistaa omien tavoitteiden saavuttamisen. Yrityksellä on valmis tuote ja mahdollisuuksia kasvuun.

Tulevaisuuden ratkaisija -palkinnon jakoi Elo.

Paras vastuullinen yritys: Hento NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: Hento NYT valmistaa kauniita ja vastuullisia hätäpusseja nuorille tytöille murrosiän kynnyksellä. Pussit sisältävät kaiken tarvittavan ensimmäisiä kuukautisia varten ja auttavat lisäämään tietoa, itsevarmuutta ja rohkeutta. Hento NYT haluaa tehdä kuukautisista luonnollisen ja häpeättömän osan elämää – lempeästi ja vastuullisesti.

Tuomariston perustelut: Yritys palkitaan ajankohtaisesta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä ideasta, joka edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Idea erottuu edukseen vaikuttavuutensa, kohderyhmän ymmärtämisen sekä rohkean ja tarpeellisen lähestymistapansa ansiosta. Se edistää tasa-arvoa ja rakentaa avoimempaa keskustelukulttuuria. Yrityksen ratkaisu tekee tärkeästä aiheesta helposti lähestyttävän, ymmärrettävän ja avoimen. Tuote madaltaa kynnystä puhua hankalasta aiheesta sekä lisää tietoa tavalla, joka tukee nuorten itsevarmuutta ja arjen sujuvuutta.

Paras vastuullinen yritys -palkinnon jakoi OP.

Paras yksinyrittäjä: KintsuRose NYT

Hatanpään koulu, Tampere

Liikeidea: Yritys valmistaa ruusuntuoksuisia ihonhoitotuotteita.

Tuomariston perustelut: Paras yksinyrittäjä -palkinnon voittaja on esimerkki poikkeuksellisesta rohkeudesta ja omistautumisesta. Yrittäjä toimii alalla, jossa kilpailu on kovaa, mutta on onnistunut erottumaan omalla uniikilla näkökulmallaan ja vahvalla brändillään.

Paras yksinyrittäjä -palkinnon jakoi Suomen Yrittäjät.

Paras brändi: SkinKind UF

Kristinestads högstadieskola, Kristiinankaupunki

Liikeidea: Yritys myy ekologisia luonnonmateriaaleista tehtyjä ihonpuhdistustuotteita. Yritys tekee yhteistyötä ruotsalaisen valmistajan kanssa.

Tuomariston perustelut: Paras brändi -palkinnon saa yritys, jolla on toimiva ja yhdenmukainen kokonaisuus tiimeineen. Yrityksen messupisteellä on nostalginen fiilis, tuotteet ja hinnasto on selkeästi esillä. Tuoksu messupisteellä vahvistaa brändikokemusta.

Paras brändi -palkinnon jakoi Alihankintamessut.

Paras myyntipuhe: GlowReel NYT

Ylöjärven lukio, Ylöjärvi

Liikeidea: GlowReel NYT tuottaa somemarkkinointia erilaisille yrityksille. Yritys kuvaa ja editoi lyhytvideoita muiden yritysten sosiaaliseen mediaan ja auttaa heitä kasvattamaan näkyvyyttä ja asiakaskuntaa.

Tuomariston perustelut: Yrityksen esitys oli energinen, iloinen ja viimeistelty kokonaisuus, jossa esiintyminen ja tuote tukivat toisiaan luontevasti. Yritys loi vahvan ja uskottavan tunnelman, joka huipentui mieleenpainuvaan punch lineen. Kokemus jäi positiivisesti mieleen.

Paras myyntipuhe -palkinnon voittaja valittiin erillisen myyntipuhekilpailun osallistujien joukosta.

Alumni Leadership: Matias Kanervo, SPROUT NYT

Vihdin lukio, Vihti

Tuomariston perustelut: Palkittavalla henkilöllä on yrittäjähenkinen asenne. Hän on johtaja, joka antaa koko tiimin loistaa. Henkilö on vakuuttava, ja hänellä on selkeä kuva sekä omasta että tiimin toiminnasta. Hän myös osoitti olevansa kiinnostunut itsensä ja yritystoiminnan kehittämisestä.

Alumni Leadership –palkinnon jakoi NYT-alumnit (JA Alumni Finland ry).

Yrityssankari-palkinnot alakoulujen finaalissa



Tapahtumassa palkittiin myös alakoululaisten yrityksiä.

Vuoden paras Yrityssankari-tiimi: PinkIt (pinkit)

Jokelan koulu, Jyväskylä

Liikeidea: PinkIt – Itse tehtyä herkullista fudgea ja hyvää mieltä kauniissa kierrätyspakkauksissa, joissa jokaisessa kehulause. Kehulauseen saa ottaa (ja/tai kirjoittaa) myyntipöydän kehuboksista myös ostamatta mitään, sillä tavoitteenamme on tuoda ihmisille hyvää mieltä.

Tuomariston perustelut: Maukkaat tuotteet, innovatiivinen esittely, vakuuttava ja innokas tiimi. Esimerkillinen työnjako vahvuuksien mukaan ja yhteneväinen tiimiasu.

Paras Yrityssankari-myyntipuhe: Hedgehomes

Kesämäen koulu, Lappeenranta

Liikeidea: Hedgehomes myy itsetehty siilinpesiä.



Tuomariston perustelut: Täydellisen myyntipuheen runko, kuvattiin ongelma, mutta myös ratkaistiin se. Reippaat ja vaikuttavat puhujat.

Kansainvälinen palkinto Spesialle

Finaalissa jaettiin myös kansainvälinen palkinto oppilaitokselle: Ammattiopisto Spesia Jyväskylä valittiin Vuoden yrittäjyysoppilaitokseksi 2026 – eli Suomen The Entrepreneurial School (TES) ‑voittajaksi ja edustajaksi eurooppalaiseen kilpailuun. Kilpailun järjestää JA Europe.

Katso täältä palkittujen kuvat ja tunnelmakuvia finaalitapahtumasta.

