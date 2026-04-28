Karhunkorventie Somerolla katkaistaan 11.5. alkaen sillan uusimistöiden takia

29.4.2026 12:00:27 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Somerolla maantiellä 13514 (Karhunkorventie) Pajulanjoen sillan uusimistyöt. Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan vanhan sillan purkutöiden alkaessa ja ohjaamaan kiertotielle 11.5.2026 alkaen. Kiertotien pituus on n. 22 km. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Pajulanjoen silta
Uusimistöiden aikana nykyinen huonokuntoinen ja painorajoitettu puusilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen ulokelaattasilta. Työt käynnistyvät toukokuun alkupuolella ja niiden on arvioitu valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Liikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan vanhan sillan purkutöiden alkaessa ja ohjaamaan kiertotielle 11.5.2026 alkaen.

Karhunkorventie katkaistaan Pajulanjoen sillan päistä, kun purkutyö siltapaikalla aloitetaan. Uusimistöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maanteiden 2802 Hämeen Härkätie – maantien 13513 Ihamäentien kautta. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Kiertotien pituus on noin 22 km. Liikennemäärä Pajulanjoen sillalla on pieni, alle 40 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Elinvoimakeskus on ollut yhteydessä jo sillan suunnitteluvaiheessa Someron kaupunkiin, jotta muun muassa koulukuljetusten reititys on ollut mahdollista suunnitella hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta.

Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529
  • Rajukivi Oy, työmaapäällikkö Juha Iso-Kouvola, p. 040 166 2161

Tietoja julkaisijasta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

