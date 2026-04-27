SuPerin Inberg on tyytyväinen esitykseen ammattihenkilöiden kielitaidon vahvistamisesta

– Lähihoitajia työskentelee kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja ohjausalojen toimintaympäristöissä, joissa he toteuttavat esimerkiksi lääkehoitoa. Siksi SuPer on pitänyt ammattihenkilölainsäädännön uudistuksessa ehdottomana, että vastuullista asiakas- ja potilastyötä tekevät jatkossa riittävän kielitaidon omaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi riittävän kielitaidon turvaaminen on vieraskielisen työntekijän oikeusturvan näkökulmasta merkityksellistä, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

On olennaista, että työnantajan velvollisuutta tarkennetaan ja työnantajan on varmistettava työntekijänsä kielitaito koko palvelusuhteen ajan. SuPer tähdentää, että työntekijän kielitaito pitää olla riittävä jo työsuhteen alkaessa.

Vuoden 2025 lopussa nimikesuojattuja lähihoitajia oli sekä terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä että sosiaalihuollon rekisterissä noin 200 000. Lupa- ja valvontavirasto ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä. Tästä julkisesta tietopalvelusta työnantajat sekä yksityishenkilöt voivat tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Rekisteröinti on asiakkaiden ja työnantajien lisäksi myös työntekijöiden etu ja oikeus, joka varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäksi työturvallisuutta. Myös alan houkuttelevuuden ja pitovoiman kannalta lähihoitajan nimikesuojaus on olennaista, Inberg toteaa.

SuPer näkee hyvänä ammattihenkilölainsäädäntöön liittyvän hallituksen esitysluonnoksen. Inberg pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä vahvistetaan ja lähihoitajat pysyvät jatkossakin rekisteröityneinä ammattihenkilöinä.