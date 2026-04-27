Presidentti Stubb valtiovierailulle Liettuaan

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 29/2026 27.4.2026 Presidentparet uppvaktas med hälsningar på första maj Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb uppvaktas med traditionella förstamajhälsningar fredagen den 1 maj 2026. Tillställningen på förgården till Presidentens slott börjar klockan 10.00 då presidentparet får var sin majblomma av skolbarn som företräder Folkhälsan. Intäkterna från Folkhälsans årliga majblomsinsamling används till förmån för barn och unga. Majblomman är Finlands äldsta välgörenhetsmärke. Därefter hälsas presidentparet av musikförbundet Suomen Työväen Musiikkiliitto. I år framförs hälsningen av en sammanslagen ensemble bestående av Ikaalisten Nuoriso-orkesteri och blåsorkestern Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri. Programmet ute på slottsgården avslutas med hälsningar av Helsingfors universitets studentkår, Akademiska Sångföreningen och studentkören Ylioppilaskunnan Laulajat. Inne på Presidentens slott tar presidentparet emot