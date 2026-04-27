Presidentti Stubb valtiovierailulle Liettuaan
29.4.2026 12:48:48 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 30/2026
29.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekevät valtiovierailun Liettuaan 14.–15. toukokuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa Liettuan presidentti Gitanas Nausėdan torstaina 14. toukokuuta Vilnassa. Vierailun ohjelmaan kuuluvat myös tapaamiset Liettuan pääministerin ja Liettuan parlamentin Seimasin puhemiehen kanssa sekä osallistuminen yritysfoorumiin.
Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluu valtioneuvoston jäseniä ja elinkeinoelämän edustajia.
Ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä vierailun ajankohtaa.
Presidentparet uppvaktas med hälsningar på första maj27.4.2026 16:08:52 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 29/2026 27.4.2026 Presidentparet uppvaktas med hälsningar på första maj Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb uppvaktas med traditionella förstamajhälsningar fredagen den 1 maj 2026. Tillställningen på förgården till Presidentens slott börjar klockan 10.00 då presidentparet får var sin majblomma av skolbarn som företräder Folkhälsan. Intäkterna från Folkhälsans årliga majblomsinsamling används till förmån för barn och unga. Majblomman är Finlands äldsta välgörenhetsmärke. Därefter hälsas presidentparet av musikförbundet Suomen Työväen Musiikkiliitto. I år framförs hälsningen av en sammanslagen ensemble bestående av Ikaalisten Nuoriso-orkesteri och blåsorkestern Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri. Programmet ute på slottsgården avslutas med hälsningar av Helsingfors universitets studentkår, Akademiska Sångföreningen och studentkören Ylioppilaskunnan Laulajat. Inne på Presidentens slott tar presidentparet emot
Presidenttipari ottaa vastaan vapputervehdyksiä27.4.2026 16:08:52 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 29/2026 27.4.2026 Presidenttipari ottaa vastaan vapputervehdyksiä Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ottavat vastaan perinteisiä vapputervehdyksiä perjantaina 1. toukokuuta 2026. Tilaisuus alkaa, kun Folkhälsania edustavat koululaiset luovuttavat presidenttiparille Vappukukka-rintamerkin Presidentinlinnan etupihalla kello 10. Folkhälsanin vuosittaisen Vappukukka-keräyksen tuotto käytetään lasten ja nuorten hyväksi. Vappukukka on Suomen vanhin edelleen myytävä hyväntekeväisyysmerkki. Tämän jälkeen tervehdyksensä presidenttiparille tuo Suomen Työväen Musiikkiliitto. Tervehdyksen esittää Ikaalisten Nuoriso-orkesterin ja Hyvinkäänkylän Puhallinorkesterin yhteiskokoonpano. Tilaisuuden Presidentinlinnan etupihalla päättää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Akademiska Sångföreningenin ja Ylioppilaskunnan Laulajien kuorojen tervehdykset. Presidentinlinnassa Aalto-yliopiston opiskelijat tervehtivät presidentt
Presidential couple to receive May Day greetings27.4.2026 16:08:52 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 29/2026 27 April 2026 Presidential couple to receive May Day greetings The President of the Republic of Finland, Alexander Stubb, and his spouse, Suzanne Innes-Stubb, will receive the traditional May Day greetings in Helsinki on Friday 1 May 2026. The event will begin in the courtyard of the Presidential Palace at 10.00, when school children representing Folkhälsan will present the presidential couple with a Mayflower each. The Mayflower is a charity pin sold as part of an annual fundraising campaign organised by Folkhälsan, a civil society organisation. The proceeds from the Mayflower, Finland’s oldest charity badge, are used for the benefit of children and young people. Next, President Stubb and Mrs Innes-Stubb will be greeted by the Finnish Workers' Music Federation. This year, the musical greeting will be performed by a joint ensemble of the youth orchestra Ikaalisten Nuoriso-orkesteri and the wind band Hyvinkäänkylän
Tysklands förbundspresident på arbetsbesök till Finland27.4.2026 13:25:04 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 28/2026 27.4.2026 Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier avlägger arbetsbesök i Finland tillsammans med sin maka Elke Büdenbender torsdagen den 7 maj 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och förbundspresident Steinmeier kommer att träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Tyskland, stödet till Ukraina, den övergripande säkerheten och försvarsindustriellt samarbete, säkerheten i Europa, de transatlantiska relationerna och läget i Mellanöstern. I diskussionerna deltar även utrikesminister Elina Valtonen.
Saksan liittopresidentti työvierailulle Suomeen27.4.2026 13:25:04 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 28/2026 27.4.2026 Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier tekee työvierailun Suomeen yhdessä puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa torstaina 7. toukokuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja liittopresidentti Steinmeier tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi tuesta Ukrainalle, kokonaisturvallisuudesta ja puolustusteollisesta yhteistyöstä, Euroopan turvallisuudesta, transatlanttisista suhteista ja Lähi-idän tilanteesta. Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen.
