Hukkalämmön talteenotto käynnistyi Kajaanissa

Järjestelmä ohjaa datakeskuksessa syntyvän ylijäämälämmön osaksi Kajaanin kaukolämpöverkkoa, parantaen energiatehokkuutta ja edistäen siirtymää vähäpäästöisempään lämmöntuotantoon, jota Borealiksen datakeskuksen tuottama lämpö täydentää lämmönlähteenä. Lämmöntuotanto perustuu lämpöpumppu- ja sähkökattilateknologoihin, ja kokonaisuus on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu skaalautuvaksi. Tämä mahdollistaa kapasiteetin vaiheittaisen kasvattamisen tulevaisuudessa hukkalämmön määrän lisääntyessä, esimerkiksi CSC:n LUMI AI Factoryn tuottamana.

Sweco on vastannut hankkeen perussuunnittelusta ja toimii toteutusvaiheessa EPCM-kumppanina vastaten projektinjohdosta, suunnittelusta, hankinnoista, rakennuttamisesta, työmaajohdosta ja käyttöönotosta, sekä päätoteuttajan roolista. Lämmöntalteenoton käyttöönotto etenee vaiheittain kevään aikana. Toukokuun aikana siirrytään KaVon CHP-tuotannosta Loisteen uuden teknologian aikaisempaa vähäpäästöisempään ja energiatehokkaampaan tuotantotapaan.

“Tavoitteenamme on tuotantopaletin joustavuus, ja uusi erilainen vähähiilinen tapa toimia kaukolämmön tuotannossa. Tämä uudistus vaikuttaa kaikkeen tekemiseemme ja luo mahdollisuuksia optimoida aikaisempaa tehokkaammin lämmöntuotantoa: olemme koostaneet uudenlaisen orkesterin, joka sisältää älykkäitä instrumentteja, jotka soittavat yhteen”, sanoo Loisteen toimitusjohtaja Lasse Aarnio.

”Hukkalämmön talteenoton käynnistyminen on merkittävä askel Kajaanin kaukolämmön kehittämisessä. Olemme suunnitelleet kokonaisuuden alusta alkaen skaalautuvaksi, jotta tulevien datakeskusten hukkalämpö voidaan liittää järjestelmään hallitusti ja tehokkaasti. Ratkaisu tukee kaukolämmön sähköistymistä ja vähentää riippuvuutta perinteisistä lämmönlähteistä,” sanoo Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtaja Tuomas Salminen.

Seuraavaksi tuotantopaletti kehittyy lämpöpumppujen skaalautuvuuden lisäksi lämmön varastoinnin osalta.