Hukkalämmön talteenotto käynnistyi Kajaanissa
29.4.2026 16:22:57 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote
Kajaanissa on käynnistynyt datakeskuksen hukkalämmön talteenotto osana Loisteen kaukolämmön kehittämishanketta.
Järjestelmä ohjaa datakeskuksessa syntyvän ylijäämälämmön osaksi Kajaanin kaukolämpöverkkoa, parantaen energiatehokkuutta ja edistäen siirtymää vähäpäästöisempään lämmöntuotantoon, jota Borealiksen datakeskuksen tuottama lämpö täydentää lämmönlähteenä. Lämmöntuotanto perustuu lämpöpumppu- ja sähkökattilateknologoihin, ja kokonaisuus on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu skaalautuvaksi. Tämä mahdollistaa kapasiteetin vaiheittaisen kasvattamisen tulevaisuudessa hukkalämmön määrän lisääntyessä, esimerkiksi CSC:n LUMI AI Factoryn tuottamana.
Sweco on vastannut hankkeen perussuunnittelusta ja toimii toteutusvaiheessa EPCM-kumppanina vastaten projektinjohdosta, suunnittelusta, hankinnoista, rakennuttamisesta, työmaajohdosta ja käyttöönotosta, sekä päätoteuttajan roolista. Lämmöntalteenoton käyttöönotto etenee vaiheittain kevään aikana. Toukokuun aikana siirrytään KaVon CHP-tuotannosta Loisteen uuden teknologian aikaisempaa vähäpäästöisempään ja energiatehokkaampaan tuotantotapaan.
“Tavoitteenamme on tuotantopaletin joustavuus, ja uusi erilainen vähähiilinen tapa toimia kaukolämmön tuotannossa. Tämä uudistus vaikuttaa kaikkeen tekemiseemme ja luo mahdollisuuksia optimoida aikaisempaa tehokkaammin lämmöntuotantoa: olemme koostaneet uudenlaisen orkesterin, joka sisältää älykkäitä instrumentteja, jotka soittavat yhteen”, sanoo Loisteen toimitusjohtaja Lasse Aarnio.
”Hukkalämmön talteenoton käynnistyminen on merkittävä askel Kajaanin kaukolämmön kehittämisessä. Olemme suunnitelleet kokonaisuuden alusta alkaen skaalautuvaksi, jotta tulevien datakeskusten hukkalämpö voidaan liittää järjestelmään hallitusti ja tehokkaasti. Ratkaisu tukee kaukolämmön sähköistymistä ja vähentää riippuvuutta perinteisistä lämmönlähteistä,” sanoo Swecon Teollisuus ja energia -toimialan johtaja Tuomas Salminen.
Seuraavaksi tuotantopaletti kehittyy lämpöpumppujen skaalautuvuuden lisäksi lämmön varastoinnin osalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas SalminenToimialajohtaja, Teollisuus ja energiaSweco FinlandPuh:0400 819 547tuomas.salminen@sweco.fi
Tiina VarheePR- ja mediasuhteetPuh:040 723 1231ext.tiina.varhee@sweco.fi
Kuvat
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme