”En tunne olevani yksin enää”: työpajatoiminnalle ja etsivälle nuorisotyölle loistavat arvosanat
29.4.2026 12:51:36 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasalaiset nuoret kokevat etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan ansiosta paljon sosiaalista vahvistumista. Sekä etsivä nuorisotyö että työpaja Kartturi auttavat nuoria pysymään kiinni elämässä ja tukevat arkisissa asioissa.
Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan arvosanoja mitataan vuosittain valtakunnallisen sosiaalisen vahvistumisen mittarin kautta (Sovari).
Vaasalaisten nuorten antama arvio työpaja Kartturista:
- 4,9: arvio, jonka vaasalaiset nuoret antavat Kartturille (asteikko 1–5)
- 100 % nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana.
- 100 % suosittelisi Kartturin toimintaa kaverilleen.
- Edistymistä on koettu arjen taidoissa, opiskelu- ja työelämävalmiuksissa, sosiaalisissa taidoissa sekä itsetuntemuksessa.
Vaasalaisten nuorten antama arvio etsivästä nuorisotyöstä:
- 4,7: arvio, jonka vaasalaiset nuoret antavat etsivälle nuorisotyölle (asteikko 1–5)
- 100 % nuorista on kokenut sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön aikana.
- Myönteisiä edistysaskelia on koettu eniten sosiaalisissa taidoissa ja elämänhallinnassa.
Nuorten omia kommentteja toiminnasta:
Etsivä nuorisotyö:
- Etsivä nuorisotyö on auttanut minua sekä uskomaan itseeni ja kykyihini, että hoitamaan käytännön asioita, kuten hakemusten täyttämistä. Etsivä nuorisotyöntekijäni on aina ollut tukena ja turvana heti alusta asti.
- Olen saanut toivoa ja selkeyttä asioiden hoitamiseen.
- On todella mukava tietää, että yksin ei tarvitse tehdä asioita, jotka tuntuvat hankalilta. Asioihin saa apua, jos tarvitsee.
Työpaja Kartturi:
- En tunne olevani yksin enää, tunnen oloni kuulluksi. Olen kehittynyt omien tunteiden kertomisessa.
- Kartturi on muuttanut mun koko elämän suunnan.
- Opiskelussa! Työpaja ohjaajat saivat minut innostumaan koulusta ja antoivat motivaatiota
Pitkäjänteistä rinnalla kulkemista
Etsivässä nuorisotyössä toiminta painottuu pitkäjänteiseen rinnalla kulkemiseen ja arjen tukemiseen.
- Monialainen yhteistyö on keskeistä, sillä nuorten tilanteet vaativat usein samanaikaisesti koulutuksellista, sosiaalista ja työllisyyteen liittyvää tukea, kertoo Vaasan kaupungin etsivän nuorisotyön tiimivastaava Ulrika Luhtala.
Etsivässä nuorisotyössä kohdattavilla nuorilla koulutuksen keskeytyminen ja työttömyys ovat yleisimpiä haasteita.
- Vuonna 2025 Vaasan kaupungin etsivässä nuorisotyössä oli 360 asiakasta (yhteydenottopyyntöjen määrä).
- Kohtaamisia nuorten kanssa oli viime vuonna yhteensä noin 5 700.
Kartturista tukea opintoihin ja työelämään
Nuorten työpaja Kartturissa nuori saa tukea opintoihin tai työelämään liittyvissä asioissa. Kohderyhmänä ovat ne nuoret, joiden elämässä on haasteita ja esimerkiksi koulunkäynti ei jostain syystä suju.
- Meidän tyypillisin asiakkaamme on 20-vuotias ammattikoulua käyvä nuori mies, jonka opinnot ovat jääneet syystä tai toisesta kesken, kertoo yksilövalmentaja Maarit Tuttavainen-Tarsa.
- Nuorten työpaja Kartturissa oli vuoden aikana asiakkaana 70 nuorta.
- Kohtaamisia nuorten kanssa oli viime vuonna yhteensä noin 3 600.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Etsivän nuorisotyön tiimivastaava Ulrika Luhtala, puh. 040 651 2701, ulrika.luhtala@vaasa.fi
Nuorten työpaja Kartturi, yksilövalmentaja Maarit Tuttavainen-Tarsa, puh. 040 358 4305, maarit.tuttavainen-tarsa@vaasa.fi
”Jag känner mig inte ensam längre”: utmärkta vitsord för verkstadsverksamheten och det uppsökande ungdomsarbetet29.4.2026 12:54:06 EEST | Pressmeddelande
Unga i Vasa upplever tack vare det uppsökande ungdomsarbetet och ungdomsverkstäderna att de blir socialt starkare. Både det uppsökande ungdomsarbetet och verkstaden Kartturi hjälper unga att hitta fotfäste i livet och stöttar dem i vardagen.
