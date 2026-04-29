Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitys on suuri pettymys

— Ilmastokriisi etenee ja saamme dramaattisia uutisia toimien kiireellisyydestä viikoittain. Hallituksen toimilla Suomesta ei tule hiilineutraalia. Suomen tulee verrattain vauraana teollisuusmaana kantaa oma osuutensa ilmastotoimista, joiden onnistuminen edellyttää toimia kaikilta mailta, sanoo SDP:n talousvaliokuntaryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen.

— Hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitys ei kuitenkaan kuvaa selkeää polkua ja askelmerkkejä tai toimenpideitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi eikä seuraavien vuosien keskeisten päästövähennystoimien edistämiseksi. Sen sijaan se on kokoelma poliittisesti värittyneitä toimenpiteitä, joista erimielinen hallitus on saavuttanut jonkinlaisen yhteisymmärryksen, Mäkynen jatkaa.

SDP:n edustajien mukaan strategiaan ei liity kustannusvaikuttavuusvertailua tai arviota saatavista hyödyistä. Selonteossa liitteenä oleva päästövelan korjausohjelma on irrallaan strategiasta, eikä siihen edes viitata strategiaa koskevassa tekstissä. Ohjelma ei tähtää hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen ja on näin ilmastolain vastainen.

Ongelmallisimmat sektorit ovat tällä hetkellä taakanjako- ja erityisesti maankäyttösektori, kertovat talousvaliokunnan sd-jäsenet. Taakanjakosektorin päästöjen osalta avainasemassa on liikenteen päästöjen sekä työkoneiden ja erillislämmityksen päästöjen vähentäminen.

— Energiaratkaisujen on tuettava kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita. Vihreä siirtymä on voimavara, jonka hyötyjä ei nyt suunnitelmassa täysimääräisesti tunnisteta. Esimerkiksi erityisesti pienydinvoimalat, lämpöakut ja sähkökattilat voivat auttaa irtautumaan polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta, toteaa Miapetra Kumpula-Natri.

— Myös hiilinielujen osalta toimenpidesuunnitelmat ovat riittämättömiä ja hajanaisia. On olennaista, että sekä luonnonnielujen että teknologisten nielujen vahvistamista tuetaan riittävästi, Lotta Hamari jatkaa.

SDP:n talousvaliokunnan jäsenet edellyttävät vastalauseessaan, että kansallinen energia- ja ilmastostrategia päivitetään vastaamaan EU:n 2030 tavoitteita ja kansallista 2035 ilmastotavoitetta siten, että strategia kohdentuu selkeästi energiantuotannon ilmastovaikutuksiin sekä energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseen kustannustehokkaasti.

Lisäksi vaaditaan, että maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on päivitettävä viipymättä maankäyttösektorin toimenpiteiden vahvistamiseksi.

Huolellisesti toteutettujen ilmastotoimien avulla luodaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta, jossa päästövähennystoimien ja puhdistuvan teollisuuden myötä syntyy työtä, hyvinvointia ja talouskasvua Suomeen ja Eurooppaan.