Laura Welling johtajaksi Finanssiala ry:hyn – uudella johtajalla vahva finanssialan tausta
30.4.2026 09:00:49 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Laura Welling on nimitetty johtajaksi Finanssiala ry:hyn (FA).
- Welling aloittaa tehtävässään 1.9.2026 ja on osa FA:n johtoryhmää.
- Hän tulee FA:han eläkkeelle jäävän Taina Ahvenjärven tilalle.
- Ahvenjärven vetämän ryhmän vastuualueita ovat muun muassa maksamisen, tunnistamisen ja maksujärjestelmien edunvalvonta, petos- ja vahingontorjunta sekä kyberturvallisuus, varautuminen ja rahanpesun torjunta.
- Ennen FA:ta Welling on työskennellyt muun muassa Deloittella ja Danske Bankissa.
Kauppatieteiden maisteri Laura Welling on nimitetty johtajaksi Finanssiala ry:hyn. Hän tulee FA:han eläkkeelle jäävän johtaja Taina Ahvenjärven tilalle. Ahvenjärven vetämän ryhmän vastuualueita ovat muun muassa maksamisen, tunnistamisen ja maksujärjestelmien edunvalvonta, petos- ja vahingontorjunta sekä kyberturvallisuus, varautuminen ja rahanpesun torjunta.
Welling aloittaa FA:ssa 1.9.2026. Ennen FA:lle siirtymistä Welling on työskennellyt muun muassa Deloittella partnerina ja Danske Bankissa.
”Olin ensin melkein 20 vuotta töissä pankkialalla ja viimeiset pari vuottakin konsulttina läheisessä yhteistyössä pankkien kanssa. Etenkin pankkiala on siis hyvin tuttu”,
Etenkin petosten ja huijausten torjunta, varautuminen ja kyberturvallisuus ovat tänä päivänä jatkuvassa murroksessa. Nämä osa-alueet ovat Wellingille hyvin tuttuja, mutta uutta opeteltavaakin on.
”Maksamisen puolella tullee uusia aiheita, joiden parissa en ole aiemmin itse tehnyt töitä. On hienoa päästä oppimaan uutta ja syventymään uusiin aihealueisiin.”
Welling on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä esimerkiksi pohjoismaisten finanssivalvojien ja rahanpesun selvittelykeskusten kanssa sekä vetänyt kansainvälisiä asiantuntijatiimejä.
FA:ssa hän työskentelee osana johtoryhmää. Wellingin tuleva esihenkilö, toimitusjohtaja Arno Ahosniemi toivottaa uuden johtajan lämpimästi tervetulleeksi FA:han ja finanssialan edunvalvontaan.
”Laura Welling on kokenut ja pätevä finanssialan ammattilainen. Hänestä tulee osaava ja tärkeä osa FA:n johtoa.”
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
YEL ottaa lyhyitä askelia oikeaan suuntaan – ratkaisussa sosiaaliturva jäi katveeseen23.4.2026 12:26:40 EEST | Tiedote
Toivottavasti YEL-uudistuksella ei romuteta sitä, että YEL on yrittäjien sosiaaliturvan kivijalka, kirjoittaa kolumnissaan Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.
Finanssialan Ahosniemi: ASP-muutokset vauhdittavat asuntomarkkinoita, pankkisääntelyn keventämiseen haetaan oikeaa suuntaa22.4.2026 22:07:09 EEST | Tiedote
”En kadehdi hallituksen urakkaa. Kehysriihi käytiin vaikeassa tilanteessa, mutta neuvottelujen tuloksena saatiin joitain rohkeita jamyös kasvua edesauttavia päätöksiä. Tärkeää on, että riihenkin jälkeen jatketaan työtä kasvun käynnistämiseksi koko loppukauden ajan”, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi totesi heti hallituksen kehysriihen päättymisen jälkeen.
Muistutuskutsu seminaariin: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa? – 27.4.2026 kello 922.4.2026 12:34:21 EEST | Tiedote
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
”Ei ruoan verotustakaan voi laskea vain yhdeltä kauppaketjulta” – Jos osakesäästötiliä laajennetaan, mukaan on otettava kaikki rahastot16.4.2026 11:51:33 EEST | Tiedote
Osakesäästötilin mahdollisen laajennuksen tulee koskea kaikkia rahastoja toimintamuodosta riippumatta. Ruotsin rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri on kehottanut Suomea laajentamaan osakesäästötili koskemaan myös rahastoja. Laajennus tukisi pitkäjänteistä säästämistä ja järkevää hajauttamista, lisäisi asiakkaiden vaihtoehtoja ja vauhdittaisi kilpailua. Laajennus vain osaan rahastotyypeistä suosisi tiettyjä yhtiöitä ja vääristäisi kilpailua.
Viesti ruotsalaisministeriltä: Suomalaisten rahat tileiltä pääomamarkkinoille ja osakesäästötili kuntoon16.4.2026 06:30:00 EEST | Tiedote
Suomen pitäisi kehittää osakesäästötiliä ja laajentaa se koskemaan myös rahastoja, kannustaa Ruotsin rahoitusmarkkinoista vastaava ministeri Niklas Wykman. Ministeri Wykmanin mielestä Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista pääomamarkkinoiden kehittämisessä. Ruotsin sijoitussäästötili on ollut merkittävä tekijä nostamassa ruotsalaisista Euroopan ahkerimpia sijoittajia.
