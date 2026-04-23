Laura Welling johtajaksi Finanssiala ry:hyn – uudella johtajalla vahva finanssialan tausta

Kauppatieteiden maisteri Laura Welling on nimitetty johtajaksi Finanssiala ry:hyn. Hän tulee FA:han eläkkeelle jäävän johtaja Taina Ahvenjärven tilalle. Ahvenjärven vetämän ryhmän vastuualueita ovat muun muassa maksamisen, tunnistamisen ja maksujärjestelmien edunvalvonta, petos- ja vahingontorjunta sekä kyberturvallisuus, varautuminen ja rahanpesun torjunta.

Welling aloittaa FA:ssa 1.9.2026. Ennen FA:lle siirtymistä Welling on työskennellyt muun muassa Deloittella partnerina ja Danske Bankissa.

”Olin ensin melkein 20 vuotta töissä pankkialalla ja viimeiset pari vuottakin konsulttina läheisessä yhteistyössä pankkien kanssa. Etenkin pankkiala on siis hyvin tuttu”,

Etenkin petosten ja huijausten torjunta, varautuminen ja kyberturvallisuus ovat tänä päivänä jatkuvassa murroksessa. Nämä osa-alueet ovat Wellingille hyvin tuttuja, mutta uutta opeteltavaakin on.

”Maksamisen puolella tullee uusia aiheita, joiden parissa en ole aiemmin itse tehnyt töitä. On hienoa päästä oppimaan uutta ja syventymään uusiin aihealueisiin.”

Welling on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä esimerkiksi pohjoismaisten finanssivalvojien ja rahanpesun selvittelykeskusten kanssa sekä vetänyt kansainvälisiä asiantuntijatiimejä.

FA:ssa hän työskentelee osana johtoryhmää. Wellingin tuleva esihenkilö, toimitusjohtaja Arno Ahosniemi toivottaa uuden johtajan lämpimästi tervetulleeksi FA:han ja finanssialan edunvalvontaan.

”Laura Welling on kokenut ja pätevä finanssialan ammattilainen. Hänestä tulee osaava ja tärkeä osa FA:n johtoa.”