SDP:n Niina Malm: Hallitus tekee epävarmuudesta työelämän uuden normin - ”elämää eletään ensi viikko kerrallaan”

Sote-valiokunnan oppositio vastaa Helsingin Sanomien etusivulla sote-alan ammattiliittojen esittämään vetoomukseen poliisilaista 27.4.2026 15:53:25 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitot Suomen Lääkäriliitto, Tehy, Talentian ja SuPer ovat tänään 27.4.2026 julkaisseet Helsingin Sanomien etusivulla vetoomuksen koskien hallituksen poliisilakia, jonka tarkoituksena on laajentaa poliisin ja muiden viranomaisten tiedonsaantioikeutta liittyen asiointiin sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Sote-valiokunnan oppositio yhtyy vetoomukseen. Lakiesitystä on muutettava ja vaadimme myös hallituspuolueita toimimaan asiassa ja kuuntelemaan ammattiliittoja.