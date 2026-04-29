SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksella on ilmastopolitiikassa suunta hukassa

Suomen ilmastotavoitteiden ja EU-sitoumusten saavuttamiseksi tarvitaan vaikuttavia, mitattavia, oikeudenmukaisia ja nopeasti toimeenpantavia ratkaisuja, joilla saadaan liikenteen, maatalouden ja rakennusten erillislämmityksen päästöt alas.

– Maatalouden ilmastotoimet on sovitettava yhteen huoltovarmuuden, ruoantuotannon ja kannattavuuden kanssa. Ne eivät ole toistensa vastakohtia, vaan kestävä maatalous päinvastoin vahvistaa huoltovarmuutta. Kustannustehokkaita päästövähennyksiä voitaisiin tehdä tutkimusten mukaan esimerkiksi turvemailla, mutta kehysriihessä julistettiin turpeen kunnianpalautusta, Kvarnström hämmästelee.

– Hallituksen toimet ja sen ilmastosuunnitelmissaan ja energia- ja ilmastostrategiassaan esittämät keinot ovat täysin riittämättömiä. Samalla kun hallitus puhuu ilmastotavoitteista, se on tehnyt päätöksiä, jotka lisäävät päästöjä erityisesti liikenteessä. Käynnissä oleva energiakriisi osoittaa, että meidän pitäisi sen sijaan nopeuttaa liikenteen siirtymää, Kvarnström toteaa.

– Tieliikenteen sähköistäminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kaikkien on hankittava sähköauto, mikä on monelle autoa päivittäin tarvitsevalle tällä hetkellä mahdotonta. Päästövähennysten kannalta riittää, että riittävän moni tekee niin ja tähän meidän pitäisi nyt pyrkiä samalla, kun joukkoliikennettä vahvistetaan. Sen sijaan hallitus päätti kehysriihessä kannustaa ajamista vanhoilla ja suuripäästöisillä autoilla tuomalla 10 miljoonan alennuksen ajoneuvoveroon.

Sähköistämisellä voidaan vähentää myös rakennusten erillislämmityksen päästöjä käyttämällä esimerkiksi omakotitalojen lämmönlähteenä uusiutuvalla energialla toimivia lämpöpumppuja.

– Hallituksen esittämät uudistukset alueidenkäyttölakiin kuitenkin haittaavat aurinko- ja tuulivoimainvestointien syntymistä. Tuulivoimaloille vaaditaan poliittisena kompromissina 1,25 kilometrin etäisyyttä asutuksesta, mikä pitkälle torppaa niiden rakentamisen Etelä-Suomeen alueille, joilla puhdasta sähköä juuri tarvittaisiin. Keskikokoisiksi luokiteltavien, vähintään 50 hehtaarin aurinkovoimaloiden rakentaminen edellyttää jatkossa yleis- tai asemakaavaa, mikä taas hidastaa niiden rakentamista joutomaille. Hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttaminen edellyttää uusiutuvan sähkön tuotannon voimakasta lisäämistä ja sitä ei pidä rajoittaa kotimaisella sääntelyllä, Kvarnström toteaa.

Edustaja Kvarnström piti SDP:n ryhmäpuheen tänään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa käsittelevässä palautekeskustelussa.