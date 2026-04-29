SDP:n Suhonen: Hallitus toistaa vanhan virheen – epävarmuus kasvaa, työllisyys ei
29.4.2026 13:59:14 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta jatkaa tuttua linjaa, jossa työllisyyttä pyritään parantamaan heikentämällä työntekijöiden asemaa, arvioi kansanedustaja Timo Suhonen (sd.). Hänen mukaansa useat asiantuntijat ovat jo varoittaneet, että esitys lisää ketjutusta ja syrjintää ilman todellisia työllisyysvaikutuksia.
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen kritisoi hallituksen esitystä, joka mahdollistaisi määräaikaisten työsopimusten solmimisen ilman perusteltua syytä.
”Taas kerran hallitus lupaa lisää työllisyyttä keinolla, jonka asiantuntijat arvioivat lisäävän epävarmuutta. Tämä sama kaava on nähty jo aiemmissa uudistuksissa”, Suhonen sanoo.
Suhosen mukaan hallituksen perustelut eivät kestä tarkastelua.
”Useat asiantuntijat ovat todenneet, että määräaikaisuuksien helpottaminen lisää työsuhteiden ketjuttamista ja kasvattaa syrjinnän riskiä. Silti hallitus väittää sen parantavan työllisyyttä,” Suhonen toteaa.
Suhonen muistuttaa, että vastaavanlaisista toimista ei ole saatu aiemmin luvattuja tuloksia.
”Näitä päätöksiä on perusteltu samalla tavalla ennenkin. Lopputulos on ollut se, että työntekijöiden epävarmuus lisääntyy, mutta työllisyys ei parane. Nyt ollaan toistamassa sama virhe,” Suhonen sanoo.
Suhosen mukaan esitys luo kannustimen käyttää määräaikaisia työsuhteita myös silloin, kun työ on pysyvää.
”Kun määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä ilman perustetta, siitä tulee helppo vaihtoehto. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pysyvää työtä pilkotaan määräaikaisiksi jaksoiksi,” Suhonen toteaa.
Suhonen pitää erityisen ongelmallisena, ettei esitykselle ole osoitettavissa uskottavia työllisyysvaikutuksia.
”Tälle esitykselle ei pystytä näyttämään, että se lisäisi työllisyyttä. Sen sijaan on vahvaa näyttöä siitä, että epävarmuus työelämässä kasvaa. Se ei ole kestävää talouspolitiikkaa,” Suhonen varoittaa.
Suhosen mukaan työelämä tarvitsee nyt päinvastaista suuntaa.
”Työllisyys ei synny epävarmuutta lisäämällä, vaan luottamusta vahvistamalla. Nyt hallitus tekee juuri päinvastoin. Siksi tämä esitys on hylättävä”, Suhonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
