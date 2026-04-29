SDP:n Suhonen: Hallitus toistaa vanhan virheen – epävarmuus kasvaa, työllisyys ei

SDP:n Helena Marttila: Hallitus lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää – kylmä viesti naisille vapun alla 29.4.2026 15:12:02 EEST | Tiedote

Vapun alla hallitus tuo työelämään esityksen, joka lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja heikentää naisten asemaa, arvioi SDP:n kansanedustaja ja Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila. Hänen mukaansa lakimuutos ei lisää työllisyyttä, vaan kasvattaa epävarmuutta.