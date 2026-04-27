Vappu käynnistää grillauskauden – nämä asiat suomalaiskodeissa kannattaa tarkistaa nyt
29.4.2026 14:30:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Vappu toimii monelle grillauskauden avauksena, ja sama näkyy laitteiden kysynnässä. Kaasugrillien ja pizzauunien rinnalla suosiotaan nostavat nyt kompaktit pöytägrillit. Asiantuntijan mukaan onnistunut grillaus syntyy hyvin hoidetuista perusasioista ja omien käyttötarpeiden tunnistamisesta.
Grillauskausi käynnistyy Suomessa tyypillisesti nopeasti sään lämmetessä – ja viimeistään vappuna, satoi tai paistoi.
”Vappu aiheuttaa grillien myyntiin kesäkauden ensimmäisen piikin. Kun aurinko tulee esiin, grilli halutaan käyttöön heti. Usein myös huomataan, ettei riittävää varustusta olekaan valmiina”, kuvailee Gigantin apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen.
Puhdistus ratkaisee enemmän kuin moni ajattelee
Kauden ensimmäinen käyttökerta paljastaa nopeasti grillin kunnon.
”Yleisin virhe on aloittaa suoraan grillaus ilman kunnollista puhdistusta. Likainen grilli vaikuttaa makuun, kypsymiseen ja jopa turvallisuuteen”, Lampinen muistuttaa.
Erityisesti arina ja rasvapelti kannattaa puhdistaa huolellisesti ennen kauden aloitusta. Myös kevyt puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen helpottaa seuraavaa grillausta ja pidentää laitteen käyttöikää.
Kaasugrilleissä on lisäksi hyvä tarkistaa letkujen ja liitosten kunto ennen käyttöä.
Kaasugrillit pitävät pintansa, pizzauunit nousseet rinnalle
Grillin valinnassa suomalaiset tekevät edelleen käytännöllisiä ratkaisuja.
”Kaasugrillit ovat selvästi suosituimpia, koska ne ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Viime tilikaudella reilusti yli puolet myydyistä laitteistamme oli kaasugrillejä.”
Samaan aikaan rinnalle on noussut uusia vaihtoehtoja.
”Pizzauunien suosio on kasvanut todella nopeasti. Niitä hankitaan usein grillin kaveriksi, kun halutaan vaihtelua kesän kokkailuun.”
Pienet grillit vastaavat arjen muutokseen
Kaikilla ei ole pihaa tai suurta terassia, eikä tarvetta isolle grillille.
”Kompaktit pöytägrillit ovat selvästi nouseva trendi, minkä voi havaita myös somesta. Ne sopivat hyvin pieniin kotitalouksiin ja kaupunkiympäristöön, ja niitä käytetään yhä enemmän myös parvekkeilla.”
Perinteiset hiiligrillit pitävät edelleen pintansa pienemmän, mutta uskollisen käyttäjäkunnan valintana.
Teknologia poistaa arvailun grillauksesta
Grillaus on kehittynyt nopeasti myös välineiden osalta, ja älykkäitä ominaisuuksia arvostetaan.
”Esimerkiksi langattomat paistomittarit ovat yleistyneet paljon. Niiden avulla oikea kypsyys löytyy ilman arvailua, mikä näkyy suoraan lopputuloksessa”, Lampinen vinkkaa.
Myös tehokkaammat paistoalueet ja tarkempi lämmönhallinta helpottavat erityisesti vaativampien raaka-aineiden valmistusta.
Varusteet ja suojaus ratkaisevat onnistumisen
Paras grillaustulos ei synny pelkästä laitteesta, vaan toimivasta kokonaisuudesta.
”Perusvälineet kannattaa olla kunnossa: kunnolliset grillipihdit, paistinlasta ja harja helpottavat heti tekemistä. Lisäksi esimerkiksi lämpömittari, pizzakivi tai grillikori kasviksille tuovat lisää mahdollisuuksia.”
Kun grilli ei ole käytössä, suojaus korostuu Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa.
”Suojapeite on yksinkertaisin tapa pidentää käyttöikää ja pitää ruoanvalmistukseen tarkoitettu laite hygieenisenä. Itse grillaan ympäri vuoden, ja panostan siihen, että grilli on aina käyttökunnossa – tuli sitten inspiraatio joulukinkusta tai yllätysvieraat ovelle tykötarpeiden kanssa."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miikka LampinenGigantti Oy Ab / Apulaismyyntipäällikkö, SDAPuh:+358 40 826 4680miikka.lampinen@gigantti.fi
Kuvat
Linkit
Gigantti tarjoaa asiakkaille enemmän palvelua, valinnanvaraa ja ratkaisuja kodinelektroniikkaan.
Meillä työskentelee yli 1 000 giganttilaista myymälöissä, verkkokaupassa, yritysmyynnissä, asiakaspalvelussa ja logistiikassa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Olemme osa norjalaista Elkjøp-konsernia, joka kuuluu brittiläiseen Currys plc -yhtiöön.
Tutustu meihin: gigantti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme