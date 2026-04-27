Vappu käynnistää grillauskauden – nämä asiat suomalaiskodeissa kannattaa tarkistaa nyt

Grillauskausi käynnistyy Suomessa tyypillisesti nopeasti sään lämmetessä – ja viimeistään vappuna, satoi tai paistoi.

”Vappu aiheuttaa grillien myyntiin kesäkauden ensimmäisen piikin. Kun aurinko tulee esiin, grilli halutaan käyttöön heti. Usein myös huomataan, ettei riittävää varustusta olekaan valmiina”, kuvailee Gigantin apulaismyyntipäällikkö Miikka Lampinen.

Puhdistus ratkaisee enemmän kuin moni ajattelee

Kauden ensimmäinen käyttökerta paljastaa nopeasti grillin kunnon.

”Yleisin virhe on aloittaa suoraan grillaus ilman kunnollista puhdistusta. Likainen grilli vaikuttaa makuun, kypsymiseen ja jopa turvallisuuteen”, Lampinen muistuttaa.

Erityisesti arina ja rasvapelti kannattaa puhdistaa huolellisesti ennen kauden aloitusta. Myös kevyt puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen helpottaa seuraavaa grillausta ja pidentää laitteen käyttöikää.

Kaasugrilleissä on lisäksi hyvä tarkistaa letkujen ja liitosten kunto ennen käyttöä.

Kaasugrillit pitävät pintansa, pizzauunit nousseet rinnalle

Grillin valinnassa suomalaiset tekevät edelleen käytännöllisiä ratkaisuja.

”Kaasugrillit ovat selvästi suosituimpia, koska ne ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Viime tilikaudella reilusti yli puolet myydyistä laitteistamme oli kaasugrillejä.”

Samaan aikaan rinnalle on noussut uusia vaihtoehtoja.

”Pizzauunien suosio on kasvanut todella nopeasti. Niitä hankitaan usein grillin kaveriksi, kun halutaan vaihtelua kesän kokkailuun.”

Pienet grillit vastaavat arjen muutokseen

Kaikilla ei ole pihaa tai suurta terassia, eikä tarvetta isolle grillille.

”Kompaktit pöytägrillit ovat selvästi nouseva trendi, minkä voi havaita myös somesta. Ne sopivat hyvin pieniin kotitalouksiin ja kaupunkiympäristöön, ja niitä käytetään yhä enemmän myös parvekkeilla.”

Perinteiset hiiligrillit pitävät edelleen pintansa pienemmän, mutta uskollisen käyttäjäkunnan valintana.

Teknologia poistaa arvailun grillauksesta

Grillaus on kehittynyt nopeasti myös välineiden osalta, ja älykkäitä ominaisuuksia arvostetaan.

”Esimerkiksi langattomat paistomittarit ovat yleistyneet paljon. Niiden avulla oikea kypsyys löytyy ilman arvailua, mikä näkyy suoraan lopputuloksessa”, Lampinen vinkkaa.

Myös tehokkaammat paistoalueet ja tarkempi lämmönhallinta helpottavat erityisesti vaativampien raaka-aineiden valmistusta.

Varusteet ja suojaus ratkaisevat onnistumisen

Paras grillaustulos ei synny pelkästä laitteesta, vaan toimivasta kokonaisuudesta.

”Perusvälineet kannattaa olla kunnossa: kunnolliset grillipihdit, paistinlasta ja harja helpottavat heti tekemistä. Lisäksi esimerkiksi lämpömittari, pizzakivi tai grillikori kasviksille tuovat lisää mahdollisuuksia.”

Kun grilli ei ole käytössä, suojaus korostuu Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa.

”Suojapeite on yksinkertaisin tapa pidentää käyttöikää ja pitää ruoanvalmistukseen tarkoitettu laite hygieenisenä. Itse grillaan ympäri vuoden, ja panostan siihen, että grilli on aina käyttökunnossa – tuli sitten inspiraatio joulukinkusta tai yllätysvieraat ovelle tykötarpeiden kanssa."