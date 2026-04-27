Schneider Electricin tutkimus: Tekoäly ohjaa energia-alaa investoimaan autonomisiin ratkaisuihin
29.4.2026 14:28:23 EEST | Schneider Electric | Tiedote
- Tutkimuksen mukaan energia-alan toimijoista noin puolet on siirtynyt täysautomaatioon vuoteen 2030 mennessä, ja jo nyt lähes kolmasosa toiminnoista on täysin autonomisia. Autonomiset laitokset ovat itsenäisesti toimivia, jopa täysin miehittämättömiä laitoksia.
- Autonomisten ratkaisujen käyttöönoton viivästyminen nostaa toimintakustannuksia, kun ala pyrkii hallitsemaan inflaatiota ja työvoiman ikääntymistä.
- Persianlahden yhteistyöneuvosto (GCC) ja Aasia ovat tällä hetkellä kehityksen kärjessä. Käyttöönotto kiihtyy nopeimmin Pohjois-Amerikassa tekoälyn kasvattamasta energian kysynnästä ja datakeskusten lisääntymisestä.
Kansainvälisen energiateknologiajohtajan Schneider Electricin uusi tutkimus osoittaa autonomisten ratkaisujen kasvavan merkityksen energia- ja kemianteollisuudessa. Global Autonomous Maturity -tutkimukseen osallistui yhteensä 400 johtavassa asemassa olevaa energia- ja kemianteollisuuden edustajaa 12 maasta.
Kolmasosa vastaajista (31,5 %) sanoo, että autonomian edistäminen on keskeinen prioriteetti seuraavien viiden vuoden aikana, ja 44 prosenttia arvioi sen nousevan keskeiseksi seuraavan 10 vuoden aikana. Vain alle 5 prosenttia vastaajista kertoi, ettei pidä autonomisten ratkaisujen lisäämistä tärkeänä.
Erityisesti kaupalliset paineet ohjaavat teollisuutta kohti autonomista teknologiaa. Vastaajat varoittavat, että sen käyttöönoton viivästyminen voi johtaa korkeampiin toimintakustannuksiin (59 % vastaajista), osaajapulan pahenemiseen (52 %) ja kilpailukyvyn heikkenemiseen (48 %). Käyttöönoton keskeisiksi esteiksi mainittiin korkeat alkuinvestoinnit (34 %), vanhat järjestelmät (30 %), muutosvastarinta (27 %), kyberturvallisuusriskit (26 %) ja sääntelyn epävarmuus (25 %).
Tekoäly suurin yksittäinen syy autonomisen teknologian lisääntymiseen
Tutkimus osoittaa, että sähköistymisen, automaation ja digitalisaation samanaikainen yleistyminen on aiheuttanut energia-alalla rajun muutoksen. Tekoälyn kysynnän räjähdysmäinen kasvu, joka on seurausta etenkin hyperscale-pilvipalveluiden ja -datakeskusten lisääntymisestä, kuormittaa globaaleja energiajärjestelmiä ennennäkemättömällä tavalla. Sähkön kysynnän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 1 000 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää joustavan, tehokkaan ja kestävän toiminnan tarvetta.
Lähes puolet (49 %) tutkimukseen vastaajista pitää tekoälyä suurimpana yksittäisenä vauhdittajana autonomisten ratkaisujen lisäämiseen. Muita syitä ovat kyberturvallisuuden kehitys, pilvi- ja reunalaskenta, digitaaliset kaksoset, edistynyt prosessinhallinta sekä avoin, ohjelmistopohjainen automaatio.
– Maailmalla organisaatiot raportoivat jo toimivansa 70-prosenttisen autonomisesti, ja tavoitteena on saavuttaa 80 prosentin taso vuoteen 2030 mennessä. Autonomiasta on nopeasti tulossa teollisuuden joustavuuden ja kilpailukyvyn kannalta välttämätön toimintamalli. Muutos ei tarkoita ihmisten korvaamista, vaan antaa heille tilaisuuden keskittyä arvokkaampaan työhön, turvallisuuden vahvistamiseen ja osaamisen parantamiseen. Ne, jotka skaalaavat toimintaansa nyt, muovaavat teollisuuden suorituskyvyn tulevaisuutta, sanoo Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.
– Muutos on tapahtunut odotettua nopeammin, ja avoin, ohjelmistopohjainen automaatio ohjaa energia-alan innovaatioiden seuraavaa vaihetta. Luotettavuus, turvallisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat alalla ehdottomia vaatimuksia. Uudet teknologiat ovat tehokkain tapa, jolla toimijat voivat tuottaa ”enemmän vähemmällä” ja toimia joustavammin ja kilpailukykyisemmin, sanoo Gaurav Sharma, Independent Energy Market Analyst, joka osallistui tutkimukseen.
Schneider ja AVEVA muutoksen eturintamassa
Vaikka muutos on jo käynnissä, on valmiustasoissa alueellisia eroja. Aasian valtiot sekä GCC-maat eli Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Qatar, Kuwait, Oman ja Bahrain ovat tällä hetkellä kehityksen kärjessä. Seuraavien viiden vuoden aikana muutos kiihtyy Pohjois-Amerikassa, sillä maanosan energiantuotanto ja -kulutus on valtavaa ja datakeskustoiminta laajenee nopeasti. Euroopassa muutos etenee vakaasti, mutta täällä käyttöönoton kehitys on hitainta.
– Autonomisuus on muuttamassa energia- ja kemianteollisuuden laitosten toimintatapoja. Schneider Electric ja AVEVA ovat muutoksen eturintamassa tukemassa asiakkaita käyttöönotoissa. Yhdistämme Schneider Electricin prosessiohjauksen ja virranhallinnan teknologioita AVEVAn digitaaliteknologioihin ja teollisiin älyratkaisuihin, jotta voimme tarjota integroituja ohjelmistopohjaisia arkkitehtuureja. Niiden avulla asiakkaamme saavat reaaliaikaisen näkyvyyden dataan ja voivat luoda tekoälypohjaisia digitaalisia kaksosia, jotka pystyvät ennustamaan, sopeutumaan ja optimoimaan itseään, sanoo Schneider Electricin myyntijohtaja Jussi Eho.
Tutkimus tehtiin yhteistyössä Censuswiden ja Development Economicsin ja riippumattoman energiamarkkina-analyytikon Gaurav Sharman kanssa.
Lataa tutkimusraportti: Global Autonomous Maturity Report
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric
+358503545666, susanna.niemela@se.com
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Vappupatsaan sähköinen sydän – Mantan alla sijaitseva keskus saa suihkulähteen veden pulppuamaan27.4.2026 11:15:33 EEST | Tiedote
Helsingin tunnetuin suihkulähdeteos on taiteilija Ville Vallgrenin suunnittelema Havis Amanda, tuttavallisemmin Manta, joka valmistui vuonna 1908. Teos peruskorjattiin vuosina 2023–2024, jolloin myös sen pumput ja putket sekä tekninen alusta uudistettiin. Mantan alla sijaitsee nykyään moderni sähkö- ja ohjauskeskus, jonka ansiosta patsaalle kerääntyvät juhlijat saavat nauttia teoksesta sen koko loistossa.
Schneider Electric tutkii: Suomessa ja maailmalla varaudutaan päivittäistavaratuotannon tappioihin, tekoälystä odotetaan kilpailuetua23.4.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Schneider Electricin kansainväliseen kyselytutkimukseen osallistui 1 453 johtotason henkilöä, joiden yrityksissä valmistetaan päivittäistavaroita. Tutkimuksen mukaan kuilu tekoälyinvestointien tuotto-odotusten ja operatiivisen todellisuuden välillä kasvaa yrityksissä. Tekoälyratkaisuiden saatavuutta ei nähdä ongelmana, mutta tekoälyn onnistunutta käyttöönottoa hidastavat haasteet datan laadussa, perinteisessä automaatiossa ja muutosjohtamisessa. Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on julkaissut 2026 Industrial AI in CPG -tutkimuksen(1), jonka tulokset osoittavat, että Food & Beverages- ja Life Sciences -valmistajat (elintarvike- ja lääketeollisuus) eri puolilla maailmaa ennustavat tehottoman tuotannon ja kustannuspaineiden lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus paljastaa, että päivittäistavaravalmistajat odottavat kannattavuuden heikkenevän. Viivästykset valmistuksessa, seisokit, laiteviat ja muut tehokkuutta heikentävät tekijät selittävät jo n
Oanh Siitonen Schneider Electricin johtoryhmän jäseneksi8.4.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Oanh Siitonen on nimitetty Schneider Electric Finland Oy:n johtoryhmän jäseneksi ja uuteen myyntijohtajatehtävään 1.4.2026 alkaen. Jatkossa Siitosen vastuulle kuuluvat suunnittelutoimisto- ja keskusvalmistajasegmentit. Keskusvalmistajapuolesta aiemmin vastannut Sirpa Ikola vastaa jatkossa sähkötukku- ja sähköasennussegmenteistä sekä jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Siitonen siirtyy uuteen rooliinsa Schneider Electricin Suomen keskusvalmistajasegmentin myyntijohtajan tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2024 alkaen. Siitonen on työskennellyt Schneider Electricillä erilaisissa myynnin ja markkinoinnin rooleissa vuodesta 2020 lähtien. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Nissan Nordic Europella sekä ulkomailla Suomen Hongkongin-pääkonsulaatissa markkinoinnin ja taloushallinnon tehtävissä. – Oanh on määrätietoinen ja innostunut myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, jolla on laaja kokemus kasvun ja kumppaniyhteistyön kehittämisestä eri myyntikanavissa. Hän pystyy tarjoamaan asiak
Schneider Electriciltä ja NVIDIAlta merkittäviä innovaatioita gigawattitason datakeskusten suunnitteluun, simulointiin ja käyttöön26.3.2026 11:02:05 EET | Tiedote
Schneider Electricin ja NVIDIAn kehittämä validoitu NVIDIA Vera Rubin -referenssimalli on tarkoitettu uusimpien NVIDIAn räkkitason järjestelmien tehonhallintaa ja jäähdytystä varten. NVIDIA ja Schneider Electricin omistama teollisuusohjelmistoyritys AVEVA ovat kehittäneet NVIDIA Omniverse -alustalla mallin digitaaliselle kaksoselle, joka huomioi datakeskusten koko elinkaaren. Se on tarkoitettu suuren mittakaavan tekoälytehtaisiin, joissa halutaan maksimoida tekoälytoimenpiteiden tuotto megawattia kohden. Schneider Electric testaa NVIDIA Nemotron -tekoälyagenttimallia, joka on tärkeä askel kohti seuraavan sukupolven autonomisia, ohjelmistopohjaisia toimintoja. Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric, NVIDIA ja alan johtava teollisuusohjelmistojen kehittäjä AVEVA ovat julkistaneet uusia edistysaskeleita gigawattitason tekoälydatakeskusten infrastruktuurin suunnitteluun, simulointiin, rakentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon. Uusi validoitu NVIDIA Vera Rubin -referenssimal
Schneider Electricin uusi Revit-moduuli Caneco BIM sujuvoittaa sähkösuunnittelua19.3.2026 09:45:27 EET | Tiedote
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric tuo suunnittelu- ja tietomallinnusohjelma Revitiin uuden moduulin, joka sujuvoittaa sähkösuunnitteluprosessia ja pienentää virheiden mahdollisuutta. Caneco BIM -moduulin ansiosta samalla ohjelmalla voi tehdä sekä sähkösuunnitelman, 3D-mallinnuksen että kaikki tarvittavat laskennat.
