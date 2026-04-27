Schneider Electricin tutkimus: Tekoäly ohjaa energia-alaa investoimaan autonomisiin ratkaisuihin

Tutkimuksen mukaan energia-alan toimijoista noin puolet on siirtynyt täysautomaatioon vuoteen 2030 mennessä, ja jo nyt lähes kolmasosa toiminnoista on täysin autonomisia. Autonomiset laitokset ovat itsenäisesti toimivia, jopa täysin miehittämättömiä laitoksia.

Autonomisten ratkaisujen käyttöönoton viivästyminen nostaa toimintakustannuksia, kun ala pyrkii hallitsemaan inflaatiota ja työvoiman ikääntymistä.

Persianlahden yhteistyöneuvosto (GCC) ja Aasia ovat tällä hetkellä kehityksen kärjessä. Käyttöönotto kiihtyy nopeimmin Pohjois-Amerikassa tekoälyn kasvattamasta energian kysynnästä ja datakeskusten lisääntymisestä.

Kansainvälisen energiateknologiajohtajan Schneider Electricin uusi tutkimus osoittaa autonomisten ratkaisujen kasvavan merkityksen energia- ja kemianteollisuudessa. Global Autonomous Maturity -tutkimukseen osallistui yhteensä 400 johtavassa asemassa olevaa energia- ja kemianteollisuuden edustajaa 12 maasta.

Kolmasosa vastaajista (31,5 %) sanoo, että autonomian edistäminen on keskeinen prioriteetti seuraavien viiden vuoden aikana, ja 44 prosenttia arvioi sen nousevan keskeiseksi seuraavan 10 vuoden aikana. Vain alle 5 prosenttia vastaajista kertoi, ettei pidä autonomisten ratkaisujen lisäämistä tärkeänä.

Erityisesti kaupalliset paineet ohjaavat teollisuutta kohti autonomista teknologiaa. Vastaajat varoittavat, että sen käyttöönoton viivästyminen voi johtaa korkeampiin toimintakustannuksiin (59 % vastaajista), osaajapulan pahenemiseen (52 %) ja kilpailukyvyn heikkenemiseen (48 %). Käyttöönoton keskeisiksi esteiksi mainittiin korkeat alkuinvestoinnit (34 %), vanhat järjestelmät (30 %), muutosvastarinta (27 %), kyberturvallisuusriskit (26 %) ja sääntelyn epävarmuus (25 %).

Tekoäly suurin yksittäinen syy autonomisen teknologian lisääntymiseen

Tutkimus osoittaa, että sähköistymisen, automaation ja digitalisaation samanaikainen yleistyminen on aiheuttanut energia-alalla rajun muutoksen. Tekoälyn kysynnän räjähdysmäinen kasvu, joka on seurausta etenkin hyperscale-pilvipalveluiden ja -datakeskusten lisääntymisestä, kuormittaa globaaleja energiajärjestelmiä ennennäkemättömällä tavalla. Sähkön kysynnän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 1 000 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää joustavan, tehokkaan ja kestävän toiminnan tarvetta.

Lähes puolet (49 %) tutkimukseen vastaajista pitää tekoälyä suurimpana yksittäisenä vauhdittajana autonomisten ratkaisujen lisäämiseen. Muita syitä ovat kyberturvallisuuden kehitys, pilvi- ja reunalaskenta, digitaaliset kaksoset, edistynyt prosessinhallinta sekä avoin, ohjelmistopohjainen automaatio.

– Maailmalla organisaatiot raportoivat jo toimivansa 70-prosenttisen autonomisesti, ja tavoitteena on saavuttaa 80 prosentin taso vuoteen 2030 mennessä. Autonomiasta on nopeasti tulossa teollisuuden joustavuuden ja kilpailukyvyn kannalta välttämätön toimintamalli. Muutos ei tarkoita ihmisten korvaamista, vaan antaa heille tilaisuuden keskittyä arvokkaampaan työhön, turvallisuuden vahvistamiseen ja osaamisen parantamiseen. Ne, jotka skaalaavat toimintaansa nyt, muovaavat teollisuuden suorituskyvyn tulevaisuutta, sanoo Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

– Muutos on tapahtunut odotettua nopeammin, ja avoin, ohjelmistopohjainen automaatio ohjaa energia-alan innovaatioiden seuraavaa vaihetta. Luotettavuus, turvallisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat alalla ehdottomia vaatimuksia. Uudet teknologiat ovat tehokkain tapa, jolla toimijat voivat tuottaa ”enemmän vähemmällä” ja toimia joustavammin ja kilpailukykyisemmin, sanoo Gaurav Sharma, Independent Energy Market Analyst, joka osallistui tutkimukseen.

Schneider ja AVEVA muutoksen eturintamassa

Vaikka muutos on jo käynnissä, on valmiustasoissa alueellisia eroja. Aasian valtiot sekä GCC-maat eli Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Qatar, Kuwait, Oman ja Bahrain ovat tällä hetkellä kehityksen kärjessä. Seuraavien viiden vuoden aikana muutos kiihtyy Pohjois-Amerikassa, sillä maanosan energiantuotanto ja -kulutus on valtavaa ja datakeskustoiminta laajenee nopeasti. Euroopassa muutos etenee vakaasti, mutta täällä käyttöönoton kehitys on hitainta.

– Autonomisuus on muuttamassa energia- ja kemianteollisuuden laitosten toimintatapoja. Schneider Electric ja AVEVA ovat muutoksen eturintamassa tukemassa asiakkaita käyttöönotoissa. Yhdistämme Schneider Electricin prosessiohjauksen ja virranhallinnan teknologioita AVEVAn digitaaliteknologioihin ja teollisiin älyratkaisuihin, jotta voimme tarjota integroituja ohjelmistopohjaisia arkkitehtuureja. Niiden avulla asiakkaamme saavat reaaliaikaisen näkyvyyden dataan ja voivat luoda tekoälypohjaisia digitaalisia kaksosia, jotka pystyvät ennustamaan, sopeutumaan ja optimoimaan itseään, sanoo Schneider Electricin myyntijohtaja Jussi Eho.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Censuswiden ja Development Economicsin ja riippumattoman energiamarkkina-analyytikon Gaurav Sharman kanssa.





Lataa tutkimusraportti: Global Autonomous Maturity Report

Lisätietoja:

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric

+358503545666, susanna.niemela@se.com