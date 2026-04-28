29.4.2026 14:26:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Maastopaloja Keski-Suomessa

Jämsä, Liesjärventie

Metsätöissä olleet havaitsivat maastopalon alun, yrittäneet alkusammutusta ja tällä saaneet estettyä palon leviämistä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen ei kohteessa enää ollut paloa. Pelastuslaitos kasteli maaston ja varmisti, että palo ei pääse uudestaan syttymään.

Laukaa, Haikantie

Nuotiossa poltettiin risuja, joka pääsi leviämään kuivaa heinikkoa pitkin. Ilmoittajat saivat letkulla rajoitettua palon leviämistä ja estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos sammutti viimeiset kytevät alueet ja varmisti tilanteen. Kohteessa oli 2 pelastuksen yksikköä.

Laukaa, Laviantie

Sähkötolpan muuntajasta mahdollisesti vikaantumisen johdosta lähtenyt kipinöitä jotka sytyttäneet kuivaa heinää palamaan. Ilmoittajat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
