Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
29.4.2026 14:26:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 29.4.2026
Maastopaloja Keski-Suomessa
Jämsä, Liesjärventie
Metsätöissä olleet havaitsivat maastopalon alun, yrittäneet alkusammutusta ja tällä saaneet estettyä palon leviämistä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen ei kohteessa enää ollut paloa. Pelastuslaitos kasteli maaston ja varmisti, että palo ei pääse uudestaan syttymään.
Laukaa, Haikantie
Nuotiossa poltettiin risuja, joka pääsi leviämään kuivaa heinikkoa pitkin. Ilmoittajat saivat letkulla rajoitettua palon leviämistä ja estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos sammutti viimeiset kytevät alueet ja varmisti tilanteen. Kohteessa oli 2 pelastuksen yksikköä.
Laukaa, Laviantie
Sähkötolpan muuntajasta mahdollisesti vikaantumisen johdosta lähtenyt kipinöitä jotka sytyttäneet kuivaa heinää palamaan. Ilmoittajat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
