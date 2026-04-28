Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 29.4.2026

Maastopaloja Keski-Suomessa

Jämsä, Liesjärventie

Metsätöissä olleet havaitsivat maastopalon alun, yrittäneet alkusammutusta ja tällä saaneet estettyä palon leviämistä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen ei kohteessa enää ollut paloa. Pelastuslaitos kasteli maaston ja varmisti, että palo ei pääse uudestaan syttymään.

Laukaa, Haikantie

Nuotiossa poltettiin risuja, joka pääsi leviämään kuivaa heinikkoa pitkin. Ilmoittajat saivat letkulla rajoitettua palon leviämistä ja estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos sammutti viimeiset kytevät alueet ja varmisti tilanteen. Kohteessa oli 2 pelastuksen yksikköä.

Laukaa, Laviantie

Sähkötolpan muuntajasta mahdollisesti vikaantumisen johdosta lähtenyt kipinöitä jotka sytyttäneet kuivaa heinää palamaan. Ilmoittajat saivat alkusammutuksella palon sammumaan. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.