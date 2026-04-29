Anne-Mari Virolainen nousee kokoomuksen kansanedustajaksi
30.4.2026 07:03:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Anne-Mari Virolainen nousee kokoomuksen kansanedustajaksi.
Anne-Mari Virolainen nousee kokoomuksen kansanedustajaksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin saatua vapautuksen kansanedustajan tehtävästä. Sirén siirtyy Työeläkevakuuttajat Tela ry:n toimitusjohtajaksi. Virolainen on ensimmäinen varakansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä.
Virolainen on toiminut kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2007-2023 ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä vuosina 2018-2019. Nyt hän on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja. Virolainen aloittaa kansanedustajan tehtävässä tänään torstaina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme