Veronika Honkasalo: On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt
29.4.2026 15:30:55 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo tuomitsee hallituksen ydinaselinjan. Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä ydinenergialain muuttamisesta.
– Suomen paikka on ydinaseettomien maiden joukossa. Siitä linjasta meidän ei pidä luopua. Hallituksen esitys ja ydinaserajotteiden purkaminen on yksiselitteisesti väärä tie, Honkasalo sanoo.
Nykyinen ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja käytön. Nyt hallitus esittää tämän kiellon purkamista pikavauhdilla ja vailla parlamentaarista yhteisymmärrystä.
Honkasalon mukaan kokoomuksen väitteillä siitä, että lakimuutos olisi “rutiiniasia” Nato-jäsenmaalle ei ole totuuspohjaa.
– Nato-jäsenyytemme ei edellytä muutoksia ydinenergialakiin. Tosiasiassa esitettävät muutokset ovat merkittävä harha-askel Suomen pitkästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt.
Honkasalo alleviivaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä.
– Kyseessä on kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen värisuoran poliittinen valinta, jonka seuraukset olisivat arvaamattomia. Suomen olisi tässä tilanteessa edistettävä ulkopoliittisten jännitteiden lievittämistä, ei lisättävä niitä, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Johannes Yrttiaho: Vain ydinaseiden täyskielto laissa voi estää niiden tuomisen Suomeen – Toivon hallitukselta rehellisyyttä29.4.2026 15:39:22 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii, että ydinenergialain 4 § ja siihen sisältyvä ydinräjähteiden kielto tulee pitää nykyisellään: ”Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty.”
Minja Koskela: Työaikaa on lyhennettävä ja arkivapaita lisättävä27.4.2026 09:53:45 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdottaa, että työntekijöiden arkivapaita voitaisiin lisätä Suomessa. Viikonlopulle osuvat juhlapyhät voitaisiin korvata maanantaille annettavalla ylimääräisellä arkivapaalla, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdään. EK:n entisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen vaatimuksia arkivapaiden poistamisestä Koskela pitää röyhkeinä.
Mai Kivelä: Hallitus syytää miljoonia kivihiiltäkin saastuttavampaan turpeeseen ja jättää tavalliset ihmiset kärsimään23.4.2026 15:00:04 EEST | Tiedote
Orpon hallitus jatkoi viimeisessä kehysriihessään ympäristölle tuhoisaa linjaa, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä sanoo. Hallitus esittää turpeen tukemista kaikkineen 18 miljoonan euron edestä.
Pia Lohikoski: Kehysriihen leikkaukset nähdään jälleen peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen arjessa23.4.2026 09:22:16 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski arvostelee hallituksen kehysriihen päätöksiä, jotka heikentävät koulutuksen rahoitusta ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta.
Minja Koskela: Orpon ja Purran vappumiljardin maksavat sairaat, vanhukset ja kuolleiden omaiset22.4.2026 21:49:52 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää hallituksen kehysriihessä sopimat korotukset terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin.
