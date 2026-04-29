Veronika Honkasalo: On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt

– Suomen paikka on ydinaseettomien maiden joukossa. Siitä linjasta meidän ei pidä luopua. Hallituksen esitys ja ydinaserajotteiden purkaminen on yksiselitteisesti väärä tie, Honkasalo sanoo.

Nykyinen ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja käytön. Nyt hallitus esittää tämän kiellon purkamista pikavauhdilla ja vailla parlamentaarista yhteisymmärrystä.

Honkasalon mukaan kokoomuksen väitteillä siitä, että lakimuutos olisi “rutiiniasia” Nato-jäsenmaalle ei ole totuuspohjaa.

– Nato-jäsenyytemme ei edellytä muutoksia ydinenergialakiin. Tosiasiassa esitettävät muutokset ovat merkittävä harha-askel Suomen pitkästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt.

Honkasalo alleviivaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä.

– Kyseessä on kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen värisuoran poliittinen valinta, jonka seuraukset olisivat arvaamattomia. Suomen olisi tässä tilanteessa edistettävä ulkopoliittisten jännitteiden lievittämistä, ei lisättävä niitä, Honkasalo sanoo.