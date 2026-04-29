Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt

29.4.2026 15:30:55 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo tuomitsee hallituksen ydinaselinjan. Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä ydinenergialain muuttamisesta.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

– Suomen paikka on ydinaseettomien maiden joukossa. Siitä linjasta meidän ei pidä luopua. Hallituksen esitys ja ydinaserajotteiden purkaminen on yksiselitteisesti väärä tie, Honkasalo sanoo.

Nykyinen ydinenergialaki kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja käytön. Nyt hallitus esittää tämän kiellon purkamista pikavauhdilla ja vailla parlamentaarista yhteisymmärrystä.

Honkasalon mukaan kokoomuksen väitteillä siitä, että lakimuutos olisi “rutiiniasia” Nato-jäsenmaalle ei ole totuuspohjaa.

– Nato-jäsenyytemme ei edellytä muutoksia ydinenergialakiin. Tosiasiassa esitettävät muutokset ovat merkittävä harha-askel Suomen pitkästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. On vaikea ymmärtää, mikä ydinasehulluus kokoomukseen on iskenyt. 

Honkasalo alleviivaa, että vasemmistoliiton mielestä esitys ei lisää suomalaisten turvallisuutta, vaan heikentää sitä. 

– Kyseessä on kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen värisuoran poliittinen valinta, jonka seuraukset olisivat arvaamattomia. Suomen olisi tässä tilanteessa edistettävä ulkopoliittisten jännitteiden lievittämistä, ei lisättävä niitä, Honkasalo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
