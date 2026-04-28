Juomaveden keittokehotus jatkuu Pohjois-Espoon alueella

29.4.2026 14:24:57 EEST | HSY | Tiedote

Juomavesi täytyy edelleen keittää Pohjois-Espoossa. Keittokehotus koskee seuraavia alueita: Juvanmalmi, Kalajärvi, Lahnus, Luukki, Korpilampi, Niittymäki, Odilampi, Perusmäki, Pirttimäki ja Punametsä.

Varoitusmerkin vieressä on teksti Poikkeustilanne.

Väliaikaiset vedenjakelupisteet ovat osoitteissa:  

  • Perusmäen Puistotie 12  

  • Ruskaniitty 4 

  • Keskijuoksu 19  

  • Kaihonkukankuja 3  

  • Korpilammentie-Lahnuksentie risteys 

Tarkempi keittokehotusalue ja väliaikaiset vedenjakelupisteet näkyvät oheisessa kartassa.  

Vesi keittokehotusalueiden kiinteistöissä täytyy keittää vähintään viiden minuutin ajan, ennen kuin vettä voi juoda tai käyttää ruoanlaittoon.  
 
Vedenpaine on saatu palautettua ja vesinäytteet on otettu. Keittokehotus jatkuu, kunnes vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet ja vedenlaatu on varmistettu koko alueella. Tiedotamme asiasta seuraavan kerran 30.4. klo 9.00.  

Ohjeita veden turvalliseen käyttöön.

Vedenjakeluhäiriö aiheutui, kun kaivinkoneen kauha rikkoi vesijohdon HSY:n urakoitsijan työmaalla Juvanmalmilla.  

Yhteystiedot medialle: 

Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto ja talousvesivalvonta@espoo.fi 

Lue lisää julkaisijalta HSY

HSY aloittaa etäluettavien vesimittarien asennukset syksyllä 202624.4.2026 10:18:11 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY siirtyy käyttämään asiakkaiden vedenkulutuksen mittauksessa etäluettavia vesimittareita. Kaikki HSY:n toiminta-alueen 85 000 perinteistä vesimittaria korvataan etäluettavilla vesimittareilla. Vesimittarit vaihdetaan kiinteistöihin syksystä 2026 alkaen vaiheittain noin viidessä vuodessa. HSY:n hallitus teki kokouksessaan 24.4.2026 hankintapäätöksen etäluettavista vesimittareista ja niiden takaiskuventtiileistä.

HSY:n hallituksen päätökset 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin24.4.2026 10:17:15 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannuksen ja kapasiteetinnoston hankesuunnitelman päivitys - etäluettavat vesimittarit ja niihin sopivat takaiskuventtiilit hankitaan Effectio Oy:ltä, LoRaWAN Kamstrup A/S Finland:lta ja Kaiko Oy:ltä - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vedenottamon saneerauksen rakennusurakoitsijaksi valittiin Peab Industri Oy - Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraamisen urakoitsijaksi valittiin Tieluiska Oy - 140-770 litran jäteastiat hankitaan Finncont Ympäristötuotteet Oy:ltä ja Molok Oy:ltä. Hallitus sai tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen, josta käy ilmi maankäyttösektorin hiilivarastot ja -taseet. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 24.4.2026 – etäluettavat vesimittarit ensimmäisiin kohteisiin22.4.2026 07:35:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 24.4.2026 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista: - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannuksen ja kapasiteetinnoston hankesuunnitelman päivitys - etäluettavien vesimittareiden ja niihin sopivien takaiskuventtiilien hankinta - Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen vedenottamon saneerauksen rakennusurakoitsijan valinta - Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneeraamisen urakoitsijan valinta. Hallitus saa tiedoksi pääkaupunkiseudun hiilitaseselvityksen, josta käy ilmi maankäyttösektorin hiilivarastot ja -taseet. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen etäluettavista vesimittareista sekä Kuusisaarentien ja Lehtisaaren vesihuollon saneerauksesta. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa H

