Akava: Määräaikaisten työsuhteiden sääntely heikentyy – valiokunnasta oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä muutoksia
29.4.2026 14:36:21 EEST | Akava ry | Tiedote
Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys sallisi määräaikaisen työsuhteen solmimisen ilman perustetta. Akava korostaa, että muutos heikentää työntekijöiden asemaa, lisää epävarmuutta työelämässä ja murentaa työoikeuden keskeisiä periaatteita. Valiokuntakäsittelyssä esitykseen tuli tärkeitä tarkennuksia, jotka eivät kuitenkaan poista esityksen keskeisiä ongelmia, Akava huomauttaa.
Keskeinen valiokuntakäsittelyssä tehty muutos rajaa ilman perustetta solmittavien määräaikaisten työsopimusten määrää: tällainen määräaikainen työsopimus olisi mahdollista solmia saman työnantajan kanssa vain kerran vuoden aikana. Tämä rajaus vähentää väärinkäytön riskiä ja on askel oikeaan suuntaan.
– Arviomme on, että muutokset eivät poista esityksestä sen keskeisiä ongelmia. Perustellun syyn vaatimuksesta luopuminen heikentää työntekijän suojaa ja lisää perusteettomien määräaikaisuuksien ketjuttamisen riskiä. Tämä voi johtaa vakituisen työn korvaamiseen määräaikaisuuksilla ja epävarmuuden pitkittymiseen ilman hyväksyttävää syytä, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.
– Korostamme, että muutos heikentää työelämän ennakoitavuutta ja tasapainoa sekä siirtää riskiä työnantajilta työntekijöille. Sääntelyn väljentyminen voi lisätä tilanteita, joissa määräaikaisuutta käytetään ilman todellista tarvetta, Kopra jatkaa.
– Vastustamme perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamista lakiehdotuksen mukaisesti, sillä näemme sen tuovan raskaus- ja perhevapaasyrjintää mukanaan. Muutoksella heikennetään myös nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla, Kopra toteaa.
Akava pitää valitettavana, että esityksen keskeisiä ongelmia ei tunnistettu riittävän varhaisessa vaiheessa.
– On harmillista, että työministeri Marttinen ei valmisteluvaiheessa arvioinut esityksen keskeisiä sudenkuoppia. Lainsäädännön valmistelussa olisi pitänyt varmistaa jo alun perin, ettei työntekijöiden suojaa heikennetä perusteettomasti, Kopra sanoo.
Akava vaatii, että lainsäädäntöä arvioidaan uudelleen ja että määräaikaisten työsuhteiden käytön perusteluvelvollisuus palautetaan seuraavalla vaalikaudella.
Ville KopratyömarkkinajohtajaPuh:+358408261358ville.kopra@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
SAK, Akava ja STTK: Kesäduunari-info avataan 5.5. – maksutonta neuvontaa kesätyöntekijöille koko kesän ajan29.4.2026 08:13:18 EEST | Tiedote
Kesäduunari-info avataan jälleen tiistaina 5.5.2026. Maksuton neuvontapalvelu vastaa kesätyöntekijöiden kysymyksiin elokuun loppuun asti. Palvelun tarjoavat palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK.
Kutsu medialle: Ratkaisuja kansainvälisten osaajien sitouttamiseen, mediatilaisuus 6.5.27.4.2026 13:42:33 EEST | Kutsu
Akava esittelee tilaisuudessa mallin, joka mahdollistaa kotoutumisen ja työllistymisen kannalta potentiaalisimmille osaajille nopeamman väylän pysyvän elämän ja uran rakentamiseen Suomessa.
Akava: hallitus epäonnistuu sairauspoissaolojen puolittamisessa22.4.2026 21:32:34 EEST | Tiedote
Akava on pettynyt siihen, että hallitus ei tehnyt päätöstä psykososiaalisen kuormituksen asetuksen säätämisestä. Se olisi vähentänyt mielenterveysperusteisia kustannuksia ja edistänyt työllisyyttä. Hallituksen kehysriihessään päättämät työllisyys- ja kasvutoimet jäivät Akavan mielestä kovin pieniksi.
Akavan opiskelijat vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan: vahvistetaan nuorten uskoa koulutukseen, osaamisen ja tulevaisuuteen30.3.2026 08:59:57 EEST | Tiedote
Akavan opiskelijoiden keskeisenä eduskuntavaalitavoitteena on, että nuorten ja opiskelijoiden uskoa koulutukseen ja osaamiseen sekä työelämään vahvistetaan. Akavan opiskelijat esittää lukuisia ratkaisuehdotuksia, jotka lisäävät opiskelijoiden ja nuorten uskoa työelämään ja jotka tukevat työelämään siirtymistä.
Akava: Verotuksen kireää progressiota kevennettävä kasvun edistämiseksi17.3.2026 08:16:31 EET | Tiedote
Ansiotuloverotuksen kireän progression keventäminen on kasvutoimi, jolla voidaan lisätä talouden aktiivisuutta, edistää inhimillisen pääoman kasvua ja kasvattaa osaamisen tuottamaa arvonlisää yhteiskunnassa. Kevyempi verotus voi lisätä talouden aktiivisuutta ja verotuloja jo muutamien vuosien aikajänteellä, toteaa tuore tutkimus ”Verotuksen rajoilla – Näkökulmia Suomen korkeisiin rajaveroihin”. Akava kannattaa sitä, että ylempiä rajaveroasteita lasketaan lisää.
