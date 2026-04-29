Akava: Määräaikaisten työsuhteiden sääntely heikentyy – valiokunnasta oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä muutoksia

Keskeinen valiokuntakäsittelyssä tehty muutos rajaa ilman perustetta solmittavien määräaikaisten työsopimusten määrää: tällainen määräaikainen työsopimus olisi mahdollista solmia saman työnantajan kanssa vain kerran vuoden aikana. Tämä rajaus vähentää väärinkäytön riskiä ja on askel oikeaan suuntaan.

– Arviomme on, että muutokset eivät poista esityksestä sen keskeisiä ongelmia. Perustellun syyn vaatimuksesta luopuminen heikentää työntekijän suojaa ja lisää perusteettomien määräaikaisuuksien ketjuttamisen riskiä. Tämä voi johtaa vakituisen työn korvaamiseen määräaikaisuuksilla ja epävarmuuden pitkittymiseen ilman hyväksyttävää syytä, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

– Korostamme, että muutos heikentää työelämän ennakoitavuutta ja tasapainoa sekä siirtää riskiä työnantajilta työntekijöille. Sääntelyn väljentyminen voi lisätä tilanteita, joissa määräaikaisuutta käytetään ilman todellista tarvetta, Kopra jatkaa.

– Vastustamme perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamista lakiehdotuksen mukaisesti, sillä näemme sen tuovan raskaus- ja perhevapaasyrjintää mukanaan. Muutoksella heikennetään myös nuorten ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla, Kopra toteaa.

Akava pitää valitettavana, että esityksen keskeisiä ongelmia ei tunnistettu riittävän varhaisessa vaiheessa.

– On harmillista, että työministeri Marttinen ei valmisteluvaiheessa arvioinut esityksen keskeisiä sudenkuoppia. Lainsäädännön valmistelussa olisi pitänyt varmistaa jo alun perin, ettei työntekijöiden suojaa heikennetä perusteettomasti, Kopra sanoo.

Akava vaatii, että lainsäädäntöä arvioidaan uudelleen ja että määräaikaisten työsuhteiden käytön perusteluvelvollisuus palautetaan seuraavalla vaalikaudella.