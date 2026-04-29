Kokoomuksen Satonen: Hallitus purkaa työllistymisen esteitä, jotta mahdollisimman moni suomalainen pääsee töihin
29.4.2026 14:31:01 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Arto Satonen pitää työsopimuslain joustavuuden lisäämistä tärkeänä erityisesti avoimien työpaikkojen lisäämisen näkökulmasta. Muutokset myös edistävät pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.
Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen on tyytyväinen hallituksen esitykseen työsopimuslain joustavoittamiseksi.
Työllistämisen esteiden purkamiseksi hallitus on esittänyt mahdollisuutta määräaikaisen työsopimuksen tekemiseksi ilman perusteltua syytä korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Valiokunnan mietintö työsopimuslain muutoksista valmistui tänään.
– Uudistus antaa monelle sellaiselle nuorelle mahdollisuuden saada jalkansa työelämän oven välin, jolla ei ole vielä kattavaa työkokemusta. Myös alanvaihtajat hyötyvät, sillä heilläkin ensimmäinen työpaikka on monesti määräaikainen. Työvoiman liikkuvuus ylipäätään lisääntyy, kun työllistämisen esteitä puretaan, Satonen toteaa.
Määräaikaisten työsuhteiden joustavoittamisen lisäksi työsopimuslain muutoksella lomautusilmoitusaika puolitetaan seitsemään päivään aiemman kahden viikon sijaan. Näin parannetaan työantajien mahdollisuuksia selvitä hankalasta tilanteesta ja mahdollistetaan työpaikkojen säilyminen pidemmällä aikavälillä.
Myös takaisinottovelvollisuus poistuu alle 50 työntekijän yrityksiltä. Tämä mahdollistaa sen, yhä useammassa yrityksessä uusiin työpaikkoihin voidaan palkata soveltuvimmat tekijät suoraan vapailta markkinoilta.
– On hyvä ymmärtää, että määräaikaisen työsuhteen vaihtoehto ei useinkaan ole vakituinen työ, vaan monesti se on työttömyys. Työttömyys taas luo ihmisille huolta ja toivottomuutta. Siksi määräaikainenkin työsuhde on aina työttömyyttä parempi tilanne. Orpon hallitus on määrätietoisesti uudistanut työelämän sääntelyä, jotta mahdollisimman moni työttömyydestä kärsivä pääsee töihin, linjaa Satonen.
Työmarkkinatilanne on erityisesti nuorten näkökulmasta tällä hetkellä haastava. Liian moni nuori ja vastavalmistunut opiskelija on työtön. Työsopimuslain muutokset pyrkivät lievittämään myös tätä akuuttia ongelmaa.
– Nuorten tulevaisuudenuskonkin kannalta ensimmäisen työpaikan saaminen on valtavan tärkeää. Usein ensimmäinen työsuhde on määräaikainen, eikä tätä tulisi nähdä ongelmana. Työn syrjään kiinni pääseminen ylipäätään on kaikkein tärkeintä, päättää Satonen.
Arto Satonen
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
